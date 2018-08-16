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生活中处处留心 记录日常中的独特美景

生活中处处留心 记录日常中的独特美景
2018年08月16日 07:06 新浪科技综合
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　　本文来自胶片的味道

　　景观摄影不仅仅只在大自然中拍摄那些壮美的自然风景，城市森林中一样有好看的城市景观，那些钢筋砼，那些清水墙，那些玻璃幕墙，那些建筑缝隙露出的光影，那些夜晚的灯火，都一样引人注目。

　　所以说想要拍摄景观不需要跑到荒无人烟的地方，你家附近一样可以拍，只要你善于发现。

　　1、发现色彩

　　虽然说很多城市建筑都是沉闷和灰暗的，但是城市里同样充满了色彩。

Photo by Spencer Imbrock on UnsplashPhoto by Spencer Imbrock on Unsplash

　　从街头各种各样装修各异的特色店面到夜晚的霓虹光影，色彩到处都在，就看你能不能找到一个合适的角度将它们捕捉进你的镜头中来。

　　2、发现倒影

　　在建筑森林里，要善于发现并且利用反射来创建画面效果，这里的倒影可以来自于水面，像是河面或是和面，像是雨后路上的小水坑，也可以来自于建筑物中的反光材料，像是玻璃幕墙，或者镜面不锈钢等等。

Photo by pepe nero on UnsplashPhoto by pepe nero on Unsplash
Photo by Tanja Heffner on UnsplashPhoto by Tanja Heffner on Unsplash

　　反射可以有效的创建对称，让画面看起来更有结构感，而这些机会在城市中经常可以见到。

　　3、发现独特

　　每一个城市里面都有一些造型独特的有艺术性的建筑，它们可能是一些有特殊意义的功能性建筑，像是博物馆纪念馆，也可以是一些雕塑。

Photo by Ryan Stefan on UnsplashPhoto by Ryan Stefan on Unsplash

　　这些建筑往往是城市的地标性建筑，也是城市性格的重要指标之一，这样的建筑出现在画面之中能够让和你在同一个城市的人更有兴趣。

　　4、发现新视角

　　一个景观在那里，可能被无数人拍过，所以当我们再去拍摄的时候会觉得没什么意思，再怎么拍都是熟悉的画面，丝毫提不起兴趣。

Photo by Jan Romero on UnsplashPhoto by Jan Romero on Unsplash
Photo by Ricardo Gomez Angel on UnsplashPhoto by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

　　想要让画面看起来更加有趣，就要勇于去尝试新鲜的视角，改变我们看世界的角度，我们习惯了平视这个世界，但是在拍照的时候不妨尝试一下俯视或者是仰视，不同的视角更适用于发现城市景观的不同样子。

　　仰视视角适合拍摄那些摩天大楼，也很简单，我们都不需要改变我们所处的位置，将相机举起就可以了，但是俯视就比较麻烦，向下的视角会出现更多的内容，也会给画面造成更多的干扰，我们在拍照的过程中，也必须要先处理干扰才行。

　　5、发现人

　　城市中的人可能对于城市景观来说是一个干扰，但是也有可能为我们的城市景观照注入活力，让照片看起来更加生动，毕竟人也是城市的主体之一。

Photo by Ari Spada on UnsplashPhoto by Ari Spada on Unsplash
Photo by Martino Pietropoli on UnsplashPhoto by Martino Pietropoli on Unsplash

　　但是在拍摄人的时候要学会等待，不然街头纷杂的人群会让你的画面失去焦点，我们要首先寻找合适的场景，然后等待合适的人进去画面。

　　6、发现对比

　　城市也在不断的成长，更新，用新建筑替换掉旧建筑，它有着现代性，也包含着记忆，我们可以在一个城市画面中看见高耸入云的摩天大厦，也可以看到低矮的弄堂小巷。将新旧包含在同一个画面之中，创建对比，可以用一个画面勾勒出城市的历史。对比不光可以是新旧，还可以是色彩，是造型等等。

Photo by Henry Desro on UnsplashPhoto by Henry Desro on Unsplash
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