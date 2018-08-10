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让画面活力四射 构图中不可或缺的色彩元素

让画面活力四射 构图中不可或缺的色彩元素
2018年08月10日 07:09 新浪科技综合
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　　本文来自胶片的味道

　　色彩的碰撞和融合的画面总是令人难忘，我们生活在一个充满色彩的世界里，人类能区分一千万种颜色，当然这只是一个估计值，因为每个人的眼睛和大脑的构造都不太相同。因此对于颜色的区分相对来说是比较主观的，当然拍照本身也是主观的，我们能做的，就是通过我们的主观来创建他人观感上的主观。

　　不同的颜色可以产生不同的心理作用，从细节来说虽然这些感受对于每个人来说都各不相同，但是有些颜色即使是来自于不同文化的人也往往会有相同的感受，像是红色就容易使人心情激动，而蓝色则会使人感到安静。不同的颜色还有自己的文化含义，像是橙色就表示温暖活泼，绿色就表示环保自然，紫色表示高贵正直，有的时候也能够表示神秘，棕色就表示沉稳。

　　想要控制好颜色，首先我们应该要了解颜色之间的相互关系，而了解这一点的最好途径就是色轮。色轮是将可见光区域的颜色用圆环来表示，是色彩学的一个工具。一个基础的色轮应该包含基础原色，像下图，上、左下、右下显示的是RGB三原色里的红（Red）、蓝（Blue）、黄（Yellow）；而下、左上、右上则显示的是CMYK里的青色（Cyan）、品红（Magenta）以及黄色（Yellow）。

　　此外还有瑞士设计师伊登提出的基础十二色环，等边三角形内的三原色─红、黄、蓝作为第一次色，将三原色两两相加可调出橙、绿、紫等第二次色，如果再将这六种颜色中两相邻的颜色等量互调，得到该两色的中间色（第三次色），便产生了十二色色环。

伊登十二色相环伊登十二色相环
完整的色轮完整的色轮

　　那么，想要让一张照片利用色彩来保持高对比，就让对比色的主体是色轮的两端颜色，而在色轮中，距离越近的颜色，对比就越浅，相邻的两色也称为类似色。就像红色和青色、黄色和蓝色，甚至是红色和绿色，都能够形成强烈的对比，而相对的，红色和黄色所形成的对比就不那么强烈了。

　　但是我们也需要明确，并不是所有的内容都需要强烈的对比来创造感官刺激，有的时候，比较缓和的对比也能够传达相应的情绪，来表达我们想要传递的微妙的细腻的情感。像是红色和黄色的搭配，青色和蓝色的搭配。

　　在拍摄人像的时候，我们可以通过模特儿身穿的衣服的色调，来选择合适的背景颜色，或者利用温和的对比让模特儿融入背景之中，或者利用强烈的对比让模特儿与背景区分开来，这些都要根据我们拍摄的主题加以判断。

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