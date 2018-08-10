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照片发虚不锐利怪谁？只因这些细节没注意

照片发虚不锐利怪谁？只因这些细节没注意
2018年08月10日 06:59 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　对于数毛党来说，没有比拍一张清晰锐利的照片更兴奋的事了。很多人都会有这样的误区，就是我买了高像素的相机，但是拍出来的照片还是没有想象中的锐利，跟肉眼看的不一样。其实这不是相机的问题，也不是镜头的问题，只是有些设置上的小细节你没处理得当，就会出现照片不锐利的问题。那么怎么才会拍出锐利的照片呢？下面来说一下相机设置技巧吧。

　　对焦对不准就会有这样的问题

　　初入单反相机的朋友，往往会遇到对焦的困扰，在使用过手机或者卡片机的摄影爱好者，拍照就是简单的按快门，对于对焦的概念是一窍不通的。手机的对焦是按手机屏幕的，在微单还没有出现触控对焦的时候，相机对焦是要半按快门键的，或者有个AF按键负责对焦。

　　想要一个准确的对焦，光靠相机的对焦模块是不行的，你还需要一个对焦小技巧。在微单相机上有一个叫峰值对焦的辅助功能，用于查看对焦点是否对准，对上焦的区域都会有红点覆盖。所以在弱光或者手动对焦的时候，不能太过依赖相机的测焦模块，否则很容易脱焦。

　　在单反相机上还可以用Lv（实时取景）模式，然后用放大功能将画面放大，就能看到对焦的区域是否清晰，如果觉得画面不够清晰就可以用这一招去检查对焦点有没有对准，对于一些手动镜头来说非常实用。

　　在对焦模式选择上，对于不是经常运动的主体，用单次自动对焦较好，实时对焦也不要开启，这样会减少因对焦点偏移导致的对错焦的事情出现。

　　光圈设置不恰当也会有这情况

　　了解镜头的摄影师都知道，光圈是取决于景深大小的因素之一，大光圈加上长焦距，其带来的浅景深大虚化是十分迷人的。但浅景深会有一个对焦上的问题，就是容易跑焦，一旦离开了这个对焦有效范围就会变虚，这是光圈全开才有的现象，不算是缺点。

左边的猫耳没有右边的清晰左边的猫耳没有右边的清晰

　　对于一些人像拍摄或者静物拍摄，最好不要全开光圈，收缩到f/2.8以上为佳，即使是对好焦之后，模特摆Pose也会在对焦点的范围内，怎么摆都不会跑焦。想要背景虚化较大效果，还可以用长焦镜头达到虚化背景。

　　有时候光圈也不能开得很小，会产生光线衍射得现象出现，具体表现为画面发虚，分辨率下降，造成画质变差的现象出现。不过不是每一支镜头都会这样，但是拍摄的时候，尽量选择合适的光圈值，景深够用就行，或者选择画幅较小的相机，景深就会变大。

　　安全快门不一定安全

　　学习单反相机拍摄时，也有接触到一个概念，叫做安全快门，其原理是焦距的倒数就是安全快门的速度。这也许是在低像素时代的概念，如今相机像素越来越高，最高的全画幅相机直逼4600万，小小的抖动都会很明显。所以安全快门显得不合时宜，我觉得应该是两倍焦距的倒数才是比较理想的安全快门。

　　当然快门过低也会有造成画面变糊，在低速快门时用三脚架或者能固定的台阶为支撑，消除手持抖动。有些镜头或者机身有防抖功能，并且也很强大，手持拍摄建议开启，用三脚架时关闭就可以了。

　　还有就是在提高快门的时候，不得不用高ISO感光度，与此同时会增加噪点的产生。开启机内降噪有效抑制噪点，但是画面的清晰度也会减低，在对画面细节不做很大要求的情况下，可以适当调高ISO感光度，但是实在无法忍受噪点的话，最好加个补光灯增加亮度，闪光灯也是可以的。

高ISO带来的噪点影响照片清晰度高ISO带来的噪点影响照片清晰度

　　全文总结：如不是故意拍抽象派的照片，一张模糊的照片绝对是是影响出片质量的元凶。曝光问题不算很大的话，可以通过RAW来调整画面的色彩和亮度等，构图不好看，还能后期裁切来完善，但是一张模糊不清晰的照片，其利用价值是没有的，后期锐化的可用性不大。看完这篇文章的你，是否有学到东西了呢？

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