拍摄技巧：你对拍照中毒有多深？

本文来自胶片的味道

你对拍照爱到了什么境界？是平平淡淡随心随意还是深陷其中无法自拔？想要知道自己有没有中毒，就参考一下下面几项，要是全占了那可就真是中毒太深了。

1、相机不离手

爱拍照的人都会有这种症状，他们想要随时随地的将看到的景色看到的人记录下来，因此随身都会在包里装着相机，就算是手机也会将拍照设置在最容易打开的地方可以拿起手机就按快门。

如果只是日常的通勤路上或者周末出去玩儿带着相机这还没什么，可要是仅仅只是下楼吃个饭或者去两条街外的超市买点东西都要带着相机，那可就真的是中毒了。

摄影：Mia Domenico

2、手机里全是拍照的App

除了几个常用的App，手机里装满了各式各样的拍照App，翻都翻过不来。甭管用过没用过，先下下来再说。还要根据用途做好各种分类，虽然经常用的只有那么几个，但是每个App一定都会有一个你最爱的设置让你可以随心的去处理刚刚拍好的照片。

3、微博关注的全是摄影师

什么八卦啊绯闻啊实锤啊全都不在乎，自己只想看好照片，一长串关注名单里面全是各钟摄影大咖，随时打开微博都能看到别人拍下来的好作品，随时都在学习新的技术了解新的器材。

摄影：Kevin Fremon

4、朋友圈里不发日常只发照片

没事儿哪来那么多话唠，微博朋友圈里只会发自己拍的照片，甭管有没有人点赞，自己喜欢的照片一定要马上分享出去。

摄影：Ari He

5、数不清自己有多少器材

相机总是不停的买，各种类型的相机，什么单反啊旁轴啊中画幅啊ps机啊一定都会有一台，这样才能想用哪个用哪个。甭管是新买的数码相机，还是一直都在用的胶片相机，全是自己的宝儿，只会不停的买买买，从来没考虑过卖。

6、看世界全靠一双构图眼

甭管看到什么，首先想到的不是别的，而是这个东西要怎么拍才好看。就算是出去逛街也会不停的观察周围的世界，寻找可以拍的内容，就算忽略了对象也在所不惜。没关系，反正待会儿给她拍好看的照片就好了。

摄影：Marcus Wallis

7、谈话全是摄影经

中毒者张口闭口就是谈拍照，甭管什么场合什么地点，并且他们和乐于向大众分享他们的拍照心得，会毫不吝惜的指导他们拍照教他们怎么样才能拍的更好。看到别人在拍照一定会跑上前去交流心得，兴致浓时还会同样拍一张切磋一下。

摄影：Svetlana Pochatun

8、器材清洁癖

有人会有洁癖，有的人一闲下来就喜欢打扫家里面让家里一尘不染，可是拍照中毒的人可能家里会乱七八糟好像灾难现场，但是他们的相机一定都是最整洁的。随便拿一台出来都是油光锃亮的，那是因为他们不拍照的时候就会拿着相机盘啊盘啊。别人文玩核桃，他们闲玩相机。