不按套路出牌：家用保鲜膜其实是用来拍照的

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保鲜膜，就是我们日常用的保鲜膜，并不是其他保鲜膜，单纯就是用来保鲜的保鲜膜。然而，生活中有很多东西都是可以不按套路出牌的，比如说这个保鲜膜，它就其实不一定是保鲜之用。当你脑洞够大的时候，保鲜膜是可以变身成为家居最强拍照辅助用品。到底如何利用保鲜膜来拍出意境特别的照片？其实并不难，我们马上开始。

保鲜膜，每家每户应该都有了，没有的话，超市6块钱解决。手机，肯定每个人都有吧，但S君觉得有数码相机的话，效果更好一些。好在哪里？那肯定是虚化能力更好。另外我们还需要一个喷雾器，用途就是打湿保鲜膜。如果家里一时找不到，请到超市买花露水吧！此外，拍照和被拍照的两个人肯定是需要的啦，如果可以，再找一个人负责拉保鲜膜也是挺好的。然后就可以开拍了。

拍摄到底有多简单？第一，拉开保鲜膜，用喷雾器（或花露水）打湿。第二，不管手机还是相机，点测光脸部，采用方形构图，就可以按快门了。不过这里有个小窍门，那就是保鲜膜被打湿后，相机的自动对焦不一定对焦到人，但没有关系，对焦保鲜膜朦胧感会更强。

保鲜膜辅助拍照效果图

如果你没有用数码相机，手机拍摄当然没有问题。建议使用带有色彩滤镜的相机APP进行拍摄，这个应该大家都玩得熟悉了，根据各人不同的喜好来随意使用。iOS用户如果是iOS 11的话，自带滤镜里的”反差色“效果也是很好。我这里使用的是MTXX里的ice blue。

光是这样一张保鲜膜用来玩拍照，真的可以玩上一天。但如果这个玩累了，保鲜膜还能做些什么？是的我们玩点刺激的——去看看水中的世界。听上去好像很高端，但这又是什么玩法呢？如果你的手机没有防水性能，如果你也没有手机防水套，那么这个保鲜膜，又能起作用了！

气泡的律动真带感

相信很多朋友家里都有鱼缸，但每次都只能在鱼缸外面拍里面，画质大打折扣，你有没有想过把手机放进鱼缸里面拍？那么只要你掌握这个方法之后，使用保鲜膜全方位包裹手机后，就可以轻松拍摄了。

包裹的时候也是有些技巧的。现在的手机都是触屏手机，你必须先把手机启动到相机视频模式，这里更加推荐大家录制“慢动作”。包裹的时候小心手不要碰到屏幕，先从摄像头开始，一步步环绕。摄像头最好只覆盖2到3层，覆盖太多的话，画面可能会很朦胧。

可能你会担心，手机真的不会进水？真的不会？？！其实，只要你在包裹的时候完全贴紧手机，是真的不会进水的，这就是保鲜膜的强大之处。拍摄时，把机顶朝下，机底朝上，锁定曝光，缓缓放进水里。这个技术难度很低，我们就围观下“真人秀”好了——

毕竟是把手机放进水里，超紧张超刺激。是吧，没想到保鲜膜也能把你的视野带到水中去吧。其实生活中很多场景也是这样，平常的角度没办法看到的景象，就试图用各种方法去尝试，摄影里的低角度拍摄就是其中一个例子。这回超低成本的保鲜膜保护技术，你get到了吗？

总结：

像保鲜膜这样不起眼的生活用品，其实换个思维的话，就可以摇身一变变成拍摄辅助配件。保鲜膜的特点就是在于有透明层，在拍摄的时候可以充当玻璃的作用，而是用闪光灯拍摄的话更能把光面反射到相机里，令成像更有前景之美。另一方面保鲜膜的超强密封性也是可以利用它来拍摄任何水中的场景。总结起来，就是玩摄影要常有变废为宝的想法，很多东西其实不一定要花大钱才能有好效果的。