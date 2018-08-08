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不要放弃夜的精彩 晚上拍照要注意的那些事

不要放弃夜的精彩 晚上拍照要注意的那些事
2018年08月08日 07:05 新浪科技综合
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　　本文来自蜂鸟网

　　夜总是充满着魔力，或许会隐藏很多我们在白天不想见到的环境，或是让场景更空灵，更有味道。但在夜晚出门拍摄时，大多数情况下都很难获得充足的光源。大部分情况下，或者是室内，或者在夜晚，我们往往面对的是光源不足，不能利用高速快门来捕捉动作的情况。在弱光环境下，我们经常会遇到这些问题：

　　1、由于快门速度不够而产生的运动模糊；

　　2、即便是最顶级的数码相机，如果使用较高ISO，画面中会产生很多不可避免的噪点；

　　3、光线不足的情况下我们必须要开大光圈，这就导致景深太浅，画面中大部分内容都会在焦外；

　　4、当曝光三要素都不能够满足环境光线的情况下，会导致曝光不足，缺少阴影细节；

　　5、自动对焦的镜头可能会在光线不足的环境下难以自动对焦。

　　其实对于曝光三要素来说，光圈有极限，感光度也有可接受的极限，只有快门在理论上可以无限，我们可以通过延长快门时间来让曝光平衡。但是随着快门速度延长，就更难以手持，多数拍摄都需要固定相机来保持相机的稳定，除非拍摄一些光线创意的画面。那么面对弱光环境，我们可以通过哪些方面来控制相机来让自己拍出自己想要的画面呢？

　　1、使用定焦镜头

　　虽然变焦镜头更加方便，但是定焦镜头更容易做到大光圈，并且相对来说比较便宜，胶片时代的标头大多都是 f/1.7 或者 f/1.8，哪怕是 f/1.4 的 50mm 定焦镜头的价格也是大部分人能够接受的。而数码时代各家的 50mm f/1.8 应该也都成了入门标配，在弱光环境下，开大光圈不得不说是一个必要的选项。

　　2、使用快门优先

　　弱光环境下最好不要使用光圈优先或者自动曝光，因为那样很容易因为光线的不足让快门速度变得很慢，造成不可避免的抖动就不说了，还很容易错过拍照最好的时机。确定一个快门，让相机来选择光圈和感光度，但是即便如此，也应该尽量选择你可以控制的最慢快门，否则就像上面所说的，光圈感光度都到极限了可能都没办法满足你选择的快门速度。

　　一般来说，至少要在安全快门以上，并且不要低于 1/50s，安全快门由你的镜头的焦段决定，一般来说是镜头焦段的倒数，像是 50mm 的镜头的安全快门就是 1/50s，100mm 的镜头的安全快门就是 1/100s，但是这是针对全画幅的，如果是半画幅要乘以裁剪系数（APS-C 画幅是 1.5 或 1.6，各家略有不同，M43 画幅是2）。当然这个还得因人而异，可能有些人就是天生金刚铁手，快门开到 1/15s 都能牢牢掌握，所以前提还是你能够控制的速度为优先。

　　3、使用高 ISO

　　对于弱光摄影来说高感是不可避免的，数码和胶片最大的不同就在于高感。相对来说，ISO 800 的胶片就能算是高速卷了，而 ISO 800 的数码才刚刚起步，超过 ISO 800 的胶片则非常昂贵，因此高感可以说是数码最大的优势了。早期的数码相机可能对于高感的控制并不是那么好，但是随着技术越来越进步，传感器的高感也越来越可控，像我在晚上出去拍街头的时候相机的高感经常控制在6400，成片也非常好，完全可以接受。

　　4、使用手动对焦

　　自动对焦系统虽然很方便，但是也有不那么准的时候，尤其是在面对低对比环境或者弱光环境下，很难判断对焦点，当你半按快门的时候只能感受到镜头在无止境的拉风箱。在光线不足的情况下最好使用手动对焦，手动对焦绝对比自动对焦更加精准，真的是指哪儿对哪儿，而且用习惯了手动对焦一点儿也不比自动对焦慢。而有些相机系统对于手动对焦还有一个优势，就是可以通过 EVF 来实现峰值对焦以及放大对焦，能保证准上加准。

　　5、拍 RAW

　　如果是用数码相机拍摄弱光环境，最好是拍 RAW，相比之下，RAW 可以记录更多的传感器信息，保留更多的动态范围，在后期的时候可以更加轻松的将曝光拉回正常水平，而 JPG 则是已经固化了的画面，后期可以操作的空间非常小，面对极端动态范围，比方说弱光下的灯光，可能会出现两个极端，弱光环境中出现拉不回来的死黑，灯光出现拉不回来的死白。

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