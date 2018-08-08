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帧率越高就代表设备越好？这才是高帧率的意义

帧率越高就代表设备越好？这才是高帧率的意义
2018年08月08日 06:55 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　无论是在手机或是单反相机上，除了主打拍照性能外，拍摄高帧率视频也是一个卖点，但是不是能拍摄高帧率视频的设备就是好设备呢？其实际的价值和意义在哪里，下面就来一探究竟。

　　什么是帧率？高帧率有什么特点？

　　人们日常所说的帧率，其实是叫刷新频率，通常会用FPS（Frames Per Second）表示，简单地说就是在1秒钟时间里播放照片的数量，由多张照片连起来就形成动画片段，加上音频就成了视频片段。低帧率通常会伴随着模糊和移动镜头不够顺畅等缺点，在电影时代，为了节约成本选用了24帧作为行业标准，在保证质量的情况下实现性价比很好的帧率，时至今日该标准早已落后太多了。

　　有科学研究表示，人类眼睛的极限是55帧/秒，用50/60帧率拍摄的视频，在观感上会带来更加流畅的体验，所以高帧率不一定是为了慢动作视频，更多的是为了观感。很多游戏都不约而同地用FPS来反映设备的好坏，好的设备会让画面运动流畅，但是过低的帧率会让人引起不适。

　　高帧率HFP是High Frame Rate的简称，有些相机或手机可以支持高达240帧1080P的视频拍摄，往往会用于慢动作视频。在视频拍摄方面，高帧率又叫升格拍摄，可带来更清晰稳定的画面，是新电影技术的革命，李安导演的《比利·林恩的中场战事》也是运用升格拍摄。

　　高帧率电影：制作成本高，银幕少

　　之前就有高帧率电影的代表，李安导演的电影《比利·林恩的中场战事》，在整部电影里面都采用了120帧的高帧率拍摄格式，作为电影史上的首创。但遗憾的是很少人能够真正意义的体验到这种120帧每秒的视觉观感体验，因为能支持该电影最高播放标准的电影影院，在全世界上寥寥无几，在中国也只有在北京一家影院能看到120帧4K 3D的播放规格，其他地方看的都是与普通版本电影无差异或者稍微好一点的效果。经过一层一层算下来，最终成品的画面信息量是普通影片的40倍。

　　而在支持的拍摄设备上，随着处理器运算的速度加快，基本上新推出的手机当中都会支持240帧1080P和480帧720P或更高格式的慢放视频拍摄，实现5倍或10倍的速率慢放，同时在入门级的单反相机、单电相机上，4K视频的普及，240帧1080P也随之加入，帧率不断提升上去。一方面给专业摄像提供硬件的支持，另一方面随着价格的不断下降，更多人能够拍摄到高帧率的视频，为后期创作出更具创意的作品。

　　不同设备上帧率高低的观感不同

　　对于帧率这个数值对应的感官体验，在游戏和电影里面是不相同，电影拍摄的快门速度是对应帧率，一般是其倒数或者倍数关系的倒数。例如24帧的视频可以用1/24秒快门速度去拍摄，60帧的视频则可以用1/30秒或1/60秒，快门速度越高的但帧率跟不上，画面播放起来会卡卡的感觉，但是快门过低慢放时画面会很模糊。在白天光线很足又需要开大光圈的情况下，就需要加ND减灰镜。

　　在电影院上看24帧每秒的画面，在固定机位场景或许还行，事实上每一帧画面都会有模糊，特别是在快速移动的镜头中，画面会有拖影抖动的现象出现，用升格拍摄就会使动作场景更加流畅逼真。在不同地区还会分PAL或NTSC这两种视频格式，PAL模式的刷新频率为25的倍数，而NTSC模式下能够实现30帧及其倍数的连拍效果。

　　在游戏方面，电脑游戏的FPS小于60时，我们就会明显感觉游戏是卡顿的画面，而在电影当中并不会出现卡顿，普遍视频在25或30帧时候就是流畅 画面。之所以会出现这样的情况，主要还是在于电脑游戏是数码像素点的运动，而视频两帧之间的像素点会有移动模糊，而在电脑游戏当中画面两帧之间的光线数据是缺失的，因此就会发现缺少了一部分内容，形成卡顿的现象。

　　现在大多数游戏都有高帧率模式，而高帧率模式的实现对电脑的显卡、CPU、内存和显示屏等配置要求很高，另一方面就是对网络的要求很高，低延迟会使整个游戏的体验会更流畅，会有沉浸式的游戏体验。

　　全文总结：高帧率拍摄的影片能更好地表达慢动作镜头，它也具有画质更清晰、身临其境感更强等特点，无疑是对我们的创作有了一个好的帮助，但是在实际应用上面，除了拍摄运动物体上应用比较广泛外，日常生活中的应用仍然比较少，慢放视频未来将会成为一种流行的拍摄手法，而高帧率的电影，在视觉上会给人很大的冲击，但也需要一段时间让大家习惯这样的一种视觉体验。

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