善于多视角观察 开启不一样的世界

本文来自胶片的味道

摄影中的视角有两层含义，一方面，它是由外向内的，着眼于如何利用二维的平面去展现三维的世界；而另一方面，它又是由内向外的，它让我们在捕捉画面的同时不要忘记自己所处的位置。

将视角的含义铺开，我们不难发现，一方面，它着重于表现我们想要拍摄的在我们面前的各个元素之间的对应关系，依靠引导线或者景深或者配重来达到三维世界的构成，而另一方面，它又要让我们理解，我们将相机放在哪里，用什么样的角度，才能够拍出自己想要拍出来的画面。

就像我们利用运动模糊可以给画面带来运动感一样，在画面的控制中，我们同样可以利用一些技巧来让画面看起来更有空间感。

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就像透视，透视可以让画面看起来更有深度，有的时候我们可以利用透视制造的空间感来让照片看起来更加立体，虽然照片并不是三维的，但是它却是三维空间的代表。

从物理上来将，我们可以采取一些措施来改变图像的视角，通过移动我们的位置，让画面看起来的感觉不一样。

比方说我们向前或者向后移动一小步，可能对于背景来说完全没有影响，但是对于前景来说却是天差地别，往前一步，可能会让前景占据画面的空间变得更多，往后一步，则会让前景看起来更小，也正是这个原因，造成了长焦镜头看起来能让空间压缩的假象，这个问题我在一篇关于长焦镜头的文章中说过。

Photo by Mikito Tateisi on Unsplash

所以我们在拍照的时候，在观察拍摄的同时，也要多尝试，就像拍风景拍建筑，我们的拍摄对象永远都在那里不会动，但是我们会动，我们得多找几个角度去尝试一下看看有没有什么特别的角度让画面看起来更加与众不同。

学过画画的同学都会清楚，即使是相互平行的两条线，在画面的延伸中也会不再平行，而是向一个灭点集中，最终消失在灭点，其中各段的比例离画面越远越小。就好像两条相互平行的铁轨，最终都会在地平线上汇聚成一点，而即使是两栋相互平行的楼，它们的顶面的延伸线也会在我们的镜头中相互集中，而这些，都给画面增加了深度的感觉。

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我们还可以利用镜头不同的焦段来改变场景视角，使用不同的镜头用不同的方式来捕捉场景，就像长焦镜头趋向于压缩空间，让前景和背景看起来更加靠近，而广角镜头则相反，即使离的很近的两个元素，在广角镜头的视角中也会看起来像是离的很远。

除了这些正常的透视技巧，我们还可以利用强迫透视，就是利用光学和视觉的错乱假象，让被摄物体看起来和现实不一样，利用人眼视觉的感知上的错觉，让被拍物体与周围的环境产生错误的相对性，通过强迫透视，在加上拍摄者的创意和相机的角度可以拍出非常有意思的作品。