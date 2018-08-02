不要忘记借助慢门长曝光技巧 拍梦幻视觉大片

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快门可以控制曝光的时间，我们可以用高速快门来冻结运动中的主体，也可以使用慢速快门来拍出主体运动时的轨迹——这种方式就是长曝光摄影。当一个被拍摄的场景，同时包括固定和移动的物体的时候，像是固定的街道和移动的车辆，这时候使用长曝光来拍摄可以拍出有趣的效果，比方说光轨。而利用长曝光来拍摄有趣画面的主题并不仅仅是拍摄光轨，还有其他很多不同的摄影类型。

像是风景，我们可以使用长曝光来模糊天空中的云层的运动或者风吹过的树叶的运动，让画面看起来更加抽象。而拍水同样可以用到长曝光，尤其是在拍摄瀑布或者水平面的时候，长时间的曝光可以雾化模糊移动中的水，让水面看起来有一种美丽的丝滑效果，通过延长曝光时间，快速流动的水也可以变的更加平和，就算是汹涌的瀑布也可以看起来像是棉花糖一样。一两秒的曝光就足以使移动中的水流变得柔和，产生不同的纹理，更长时间的曝光则可以完全软化水，创造出独特的丝滑效果。

在拍摄城市风景的时候，最恼人的因素之一可能就是人流了，毕竟我们无法控制行人，尤其是在繁忙的旅游景点，大量的人会干扰画面的纯净，这个时候利用长曝光，可以将人流从图像之中“删除”，除非有人连续几十秒都待在原地不同，只要大家都在运动着，就会成为半透明的状态，让主体景观更加明确。

既然说到长曝光，那就不能不提到光轨，在快门打开时间中，光源移动的轨迹都会被记录下来，就能够拍摄到光的轨迹，拍摄光轨很简单，甚至不需要任何昂贵的滤镜和器材，只要能够控制曝光时间，在夜间弱光环境下延长曝光时间，就能够拍出光轨。

另外，大自然也为我们提供的自己的光源，就是我们头顶上的星星，由于地球在不停的自转，所以当我们以长曝光捕捉星空的时候，星星也会在空中形成一道轨迹，拍出来就是星轨。经常我们看到的漂亮的星轨照片并不是一次性曝光所拍摄，因为传感器打开时间过长会导致传感器发热，也会造成不可避免的图像中的噪点的增加，所以解决这个问题的最好的方法就是拍摄一系列较短曝光的星轨照片然后再将它们合成为一张照片。

既然是拍摄长曝光， 保持相机的稳定就成了头等大事了，一般来说我们都会用三脚架来固定相机，如果没有三脚架，也可以尝试使用其他方法来固定相机，比方说将相机放置在一个稳定的平台之上。

如果在光线充足的环境之下，例如白天拍摄水面，即使光圈感光度打到最小，也很难支持我们用较长的快门来曝光，这时候就必须要使用滤镜来拍摄，就是我们通常所说的 ND 滤镜（中性灰度滤镜）。ND 滤镜是一种无色至灰色的滤镜，理想中的中灰镜可以减弱所有波长的光的亮度。根据想要降的档位，ND 滤镜也是有型号的，ND2 是降一档曝光，ND4 是降两档曝光，ND8 是降三档曝光，ND16 是降四档曝光，以此类推。