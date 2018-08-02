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小白学摄影：怎样使用相机才能更加省电？

小白学摄影：怎样使用相机才能更加省电？
2018年08月02日 07:06 新浪科技综合
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　　本文来自泡泡网

　　大家是否有遇到外出拍照时，才发现电池忘了充电或者一块电池不够用的窘境？对于没有另外携带备用电池习惯的朋友来说，或许更常碰到这种情况吧。当电量亮起红灯，但拍摄又尚未完成时，大家不妨尝试以下几种节省电力的方法，让所剩无几的电力发挥最大效益。所以今天，我们的小白学摄影就来讲讲如何让相机在低电量时能更持久。

　　〓 不要在相机内删照片 〓

　　或许不少朋友都有边拍边查看边删的习惯，以节省后来的挑选时间及储存卡卡容量。不过当你电力不足时，如果不是储存卡卡容量爆表的话，建议不要直接在相机内删选文件，因为删除文件必定需运作相机内的处理系统，而那也将耗费一定电量，所以请等到回家直接上传电脑后再筛选。很多用户有边拍边删的习惯，虽然希望减少存储卡的占用量，但无疑也是很耗电的。另外屏幕是耗电大户，所以减少屏幕使用量是省电的关键，那么就应该尽量减少反复查看照片的举动。

都快没电了，就先别在相机上看照片和删照片了吧~都快没电了，就先别在相机上看照片和删照片了吧~

　　〓 避免反复开关机操作 

　　看到这点的时候，可能很多人会纳闷，“电量都快不足了，为什么还一直开着机”？或许你不知道，其实比起进入待机状态，重新开机才会耗费更多电量，尤其是数码单反相机，所以建议在拍摄暂停期间，还是让相机保持开启状态。

单反相机反复开关机比持续待机更耗电单反相机反复开关机比持续待机更耗电

　　〓 尽量减少使用屏幕取景 

　　虽然现在不少单反的Lv实时取景的对焦技术提升明显，屏幕实时取景也很方便，可以及时且方便地查看画面、显示辅助线帮助构图、判断曝光是否合理。但使用屏幕取景可是耗电大户，毕竟比取景器大那么多的面积，费电也是不难理解的，这时候就放弃使用屏幕取景吧（仅针对有取景器的相机哦）。现在微单相机也有很多人购买，但就算是微单所使用的EVF电子取景器，耗电量也比使用屏幕取景小很多。当然比起电子取景器，OVF光学取景器肯定要更为省电，光学取景通过光学玻璃，直接呈现真实场景，不需要太多的光电能转换，几乎不怎么耗电，但比EVF电子取景器少了“即见即所得”的优势。所以针对大家的电量需求，可以尽量选择自己相机的电子取景器或光学取景器来拍摄，以增加电池使用时间。

屏幕是相机耗电大户屏幕是相机耗电大户
可使用取景器减少电量损耗，单反的光学取景器最为省电可使用取景器减少电量损耗，单反的光学取景器最为省电

　　〓 减少一些技术操作 

　　新手朋友想必常常听到“先半按快门对焦后再构图”的对焦准则，且一般我们在拍摄过程中早已习惯半按快门的举动，以追求对焦的准确性。然而当你的相机已处于低电量状态时，大家可尝试看看快门一次到位的效果，减少自动对焦系统的运作量，以达到省电的目的。而变焦主要针对的是搭载固定镜头的便携相机以及一些长焦相机，若要进行变焦，通常都会耗费一定电力来驱动自动对焦马达。 所以为了省电，大家可使用手动对焦模式，或减少变焦的使用频率。

数码相机变焦也是很费电的哦数码相机变焦也是很费电的哦

　　〓 降低闪光灯使用频率 

　　不少相机都有内置的闪光灯设计，可以方便在一些逆光或者暗光环境下进行补光，但内置闪光灯不仅光线效果较生硬，同时也十分耗电，在相机快没电的情况下，若非迫不得已，否则别用机内闪光灯进行补光。 如果你有外接闪光灯，请直接装上它来拍摄吧，因为其有独立的电池支持，相对来说耗费机身电量较少，当然能利用环境光的话应该是更好。

　　当然，除了以上说到的几点外，还有一些关于相机电池使用的小技巧，比如冬天或低温环境下对电池进行保暖也能增加电池续航；如果相机经常莫名关机，可以看看是不是电池触点有脏东西，然后用蘸有酒精的棉签来擦拭清洗电池的接触点；另外，现在绝大多数的新款相机都支持USB充电，户外可以使用充电宝来补足续航问题等等。

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