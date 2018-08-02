小白学摄影：怎样使用相机才能更加省电？

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大家是否有遇到外出拍照时，才发现电池忘了充电或者一块电池不够用的窘境？对于没有另外携带备用电池习惯的朋友来说，或许更常碰到这种情况吧。当电量亮起红灯，但拍摄又尚未完成时，大家不妨尝试以下几种节省电力的方法，让所剩无几的电力发挥最大效益。所以今天，我们的小白学摄影就来讲讲如何让相机在低电量时能更持久。

〓 不要在相机内删照片 〓

或许不少朋友都有边拍边查看边删的习惯，以节省后来的挑选时间及储存卡卡容量。不过当你电力不足时，如果不是储存卡卡容量爆表的话，建议不要直接在相机内删选文件，因为删除文件必定需运作相机内的处理系统，而那也将耗费一定电量，所以请等到回家直接上传电脑后再筛选。很多用户有边拍边删的习惯，虽然希望减少存储卡的占用量，但无疑也是很耗电的。另外屏幕是耗电大户，所以减少屏幕使用量是省电的关键，那么就应该尽量减少反复查看照片的举动。

都快没电了，就先别在相机上看照片和删照片了吧~

〓 避免反复开关机操作 〓

看到这点的时候，可能很多人会纳闷，“电量都快不足了，为什么还一直开着机”？或许你不知道，其实比起进入待机状态，重新开机才会耗费更多电量，尤其是数码单反相机，所以建议在拍摄暂停期间，还是让相机保持开启状态。

单反相机反复开关机比持续待机更耗电

〓 尽量减少使用屏幕取景 〓

虽然现在不少单反的Lv实时取景的对焦技术提升明显，屏幕实时取景也很方便，可以及时且方便地查看画面、显示辅助线帮助构图、判断曝光是否合理。但使用屏幕取景可是耗电大户，毕竟比取景器大那么多的面积，费电也是不难理解的，这时候就放弃使用屏幕取景吧（仅针对有取景器的相机哦）。现在微单相机也有很多人购买，但就算是微单所使用的EVF电子取景器，耗电量也比使用屏幕取景小很多。当然比起电子取景器，OVF光学取景器肯定要更为省电，光学取景通过光学玻璃，直接呈现真实场景，不需要太多的光电能转换，几乎不怎么耗电，但比EVF电子取景器少了“即见即所得”的优势。所以针对大家的电量需求，可以尽量选择自己相机的电子取景器或光学取景器来拍摄，以增加电池使用时间。

屏幕是相机耗电大户

可使用取景器减少电量损耗，单反的光学取景器最为省电

〓 减少一些技术操作 〓

新手朋友想必常常听到“先半按快门对焦后再构图”的对焦准则，且一般我们在拍摄过程中早已习惯半按快门的举动，以追求对焦的准确性。然而当你的相机已处于低电量状态时，大家可尝试看看快门一次到位的效果，减少自动对焦系统的运作量，以达到省电的目的。而变焦主要针对的是搭载固定镜头的便携相机以及一些长焦相机，若要进行变焦，通常都会耗费一定电力来驱动自动对焦马达。 所以为了省电，大家可使用手动对焦模式，或减少变焦的使用频率。

数码相机变焦也是很费电的哦

〓 降低闪光灯使用频率 〓

不少相机都有内置的闪光灯设计，可以方便在一些逆光或者暗光环境下进行补光，但内置闪光灯不仅光线效果较生硬，同时也十分耗电，在相机快没电的情况下，若非迫不得已，否则别用机内闪光灯进行补光。 如果你有外接闪光灯，请直接装上它来拍摄吧，因为其有独立的电池支持，相对来说耗费机身电量较少，当然能利用环境光的话应该是更好。

当然，除了以上说到的几点外，还有一些关于相机电池使用的小技巧，比如冬天或低温环境下对电池进行保暖也能增加电池续航；如果相机经常莫名关机，可以看看是不是电池触点有脏东西，然后用蘸有酒精的棉签来擦拭清洗电池的接触点；另外，现在绝大多数的新款相机都支持USB充电，户外可以使用充电宝来补足续航问题等等。