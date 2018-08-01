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发现身边的节奏韵律 极简摄影中的重复

发现身边的节奏韵律 极简摄影中的重复
2018年08月01日 07:03 新浪科技_自媒体综合
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　　本文来自蜂鸟网

　　在视觉艺术中，重复无疑是重要的手段之一，不管是形状上的重复，还是尺寸上甚至是颜色上的重复，都可以增强图像的整体强度以及其他的含义。同样可以运用到拍照之中，摄影中的重复是利用场景中的元素的重复排列来表达整体场景，同时也可以达到突出单个元素的作用。

　　表达重复的方法有很多种，像是重复相同的元素，或者可以用对比形状来增加动态的节奏感等等。其实现实场景中很多元素都可以帮助我们拍出重复的内容，像是树林、树叶、花朵，尤其是在城市中大量可见的建筑物本身就是重复的代表，建筑物中的表面材料以及设计，外墙的幕墙，贴砖的纹理等等都是重复。

　　不光光是形状，颜色也是设计中最基本的元素之一，颜色可以传递不同的情绪，只要你懂得如何使用色彩来表达情绪，那么你的照片一定能够产生非常强烈的冲击力。照片中的色彩重复有着无穷无尽的可能性，最简单的使用色彩重复的方式就是在画面中相同色调的重复，对于画面中的相同色调，我们可以使用一种构图方式来排列它们，或者并置，或者对角线排列，在一定规则的引导下，相同的颜色会让画面更加吸引人。

　　上面说了，自然界中充满了重复，像是树叶就是按照一定的规则在生长，树上的树叶，灌木丛中的花朵，地上的石头，水果摊里的水果，这些都有可能成为有趣的画面。我们甚至都不用去刻意的排列这些元素，大自然就是最好的排列者，它帮助我们完成了元素的排列，我们只需要观察寻找最合适的内容将其拍下就足够了。

　　而一些特殊设计的建筑材料表面的龟裂也能构成抽象的重复，或者我们用微距镜头来拍摄叶片的脉络，同样也是抽象重复的典范。

　　当我们在拍摄一群人的时候，也可以试着让他们排列成一个特殊的形状，通过这种方式，即使是最普通的全家福照片也会看起来很有创意。

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