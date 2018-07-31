『摄影教程』怎么样拍好一张强迫透视的照片

本文来自胶片的味道

我们经常都会看到一些看起来好像很不可思议的照片，像是照片中的人和宠物的比例看起来很‘不正常’，一只巨大的狗狗配上一个渺小的人类。

而这些照片却并没有用到后期，是实实在在拍出来的，原因就是因为它们用到了强迫透视。

强迫透视是一种摄影手法，或者我们也可以称之为借位，就是利用光学和视觉的错乱假象，让被摄物体看起来和现实不一样，利用人眼视觉的感知上的错觉，让被拍物体与周围的环境产生错误的相对性，通过强迫透视，在加上拍摄者的创意和相机的角度可以拍出非常有意思的作品。

那么，在拍摄强迫透视的作品的时候，要注意哪些问题呢？

1、拍摄前的计划

强迫透视对于环境的要求非常高，在拍摄之前，我们最好先了解我们拍摄的场地和内容，对场地和内容有针对性的做一个拍摄计划，这样会比现场去想要有效率的多。

2、使用变焦镜头

虽然理论上来说我们可以利用任何镜头来拍摄强迫透视的作品，但是因为强迫透视更加强调的是视角，所以在拍摄的过程中，不断的调整不断的尝试才能够拍出更理想的画面，而变焦镜头可以让我们在拍摄的时候尝试各种不同的焦段，让我们直观感的感受到哪一个焦段才是当下最适合的。

另外，拍摄这一类的作品我们通常要用不可思议的体位去拍摄，不像正常的拍摄可以跑过来跑过去，用定焦也无所谓，躺下再起来再躺下去寻找角度也挺麻烦的。

另外，尽量不要用广角镜头，一旦使用广角镜头，透视失真会减少幻觉的感觉。

3、缩小光圈

强迫透视的画面中往往会存在两个兴趣点，一个在前景，一个在中景或背景之中，如果光圈开的太大，肯定会让某一个兴趣点失去焦点落入焦外，因此我们需要将光圈缩小以保证有足够的景深将两个兴趣点通通捕捉。

但是要注意的是，由于缩小光圈，所以我们在面对弱光环境下可能会失去快门速度，至少应该控制我们的快门保证在安全快门之上。

4、构图才是制造幻觉的关键

所谓强迫透视，其实就是构图，通过对画面中元素的排列来制造一种看起来不可思议的感觉。在拍摄的过程中，我们需要准确的放置我们的主题，让观看者不会轻易的察觉到我们的小心思。如果我们想要让一个主体看起来更大，就将它放到前景中，如果想让一个主体看起来更小，就将它放置在中景或背景之中。然后我们就要移动我们的相机，用正确的角度讲前景和背景对齐，让它们看起来好像在同一个水平面上。

和摄影中的其他规则一样，不光要保证两个兴趣点放置的位置，我们还需要考虑到画面的美感，在拍摄透视的同时，还要利用常用的构图规则来让画面看起来更好看。

5、角度创造深度

世界是三维的，可照片却永远只能是二维的，我们要做的就是利用二维的照片来重构三维的世界。我在前面的文章里有提到过如何利用常规透视来创建画面的深度，有兴趣可以回去看一看。

6、与环境互动

像下面的这张照片就是经典的与环境互动的强迫透视的案例了，同样还有扶着比萨斜塔啊，手里拖着东方明珠啊，虽然都是老阿姨出游最常用的pose，但是我们还是要从中体位如何和现实环境互动来拍摄强迫透视的照片。

不一定非要在知名的旅游景点，任何一个不起眼的场所都能够拿来利用拍摄强迫透视的照片，就像下面这张照片，就是随处可见的路边人行道，通过改变角度就可以让画面的整个重心都改变。