三种最基础的构图手段 让照片主题突出鲜明

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说起构图的基础，我们最熟悉的可能莫过于三分法则和黄金分割了，但是任何一种技巧都不能简单的用表面的规则来加以约束的，其实构图也一样，构图的最主要的目的是创建一种引导方式，然后通过这种引导方式来吸引观看者，让观看者可以顺着你创建的引导方式来阅读你拍摄的作品，从而了解你的拍摄意图和作品中最想要表达的内容。今天来说说几种可能不那么直白但是却非常有效的构图方式。

·并置

并置最主要的目的是对比，通过制造两种截然不同的内容相邻摆放而创造出一种强烈的对比效果。而这种对比可以是多种多样的表现，可以是形式上的对比，可以是内容上的对比，可以是色彩上的对比，可以是主题上的对比，甚至可以是情绪上的对比。

画面中的强烈对比往往会形成一种很强烈的吸引力，会主动的吸引观看者对两种对比进行解读。在寻找对比的内容的时候我们应该对我们所想要拍摄的主题有一个明确的认识，了解哪些内容才能够形成对比，像是新与旧，黑与白，传统与现代，自然与人工，这些都可以是天然的对比主题。

这张图中，岸上的树林和水面形成了对比

光影则是天然的对比分界线

虽然这张照片本身用到了对称构图，但是色彩的对比也让画面的冲击力大大加深

·分层

分层简单来说就是通过透视的原理来制造视觉深度，利用好空间中的前景、中景和背景三者之间的关系和距离来创造视觉差异。在创造透视深度的时候，要选择好镜头的焦段，对于近景比较近，而背景却比较远的画面时候，尽量使用长焦镜头，长焦镜头会造成一种‘空间压缩’的视觉误差，让我们感觉背景被拉进了，至于为什么会有这种效果，我在长焦的内容说说过很多次，这里就不再赘述。如果使用广角镜头的话，会让背景看起来更远，可能会在某种程度上失去分层的意义。

在创建分层内容的时候，前景可以是一个主体，也可以作为框架来使用，像下面这张图，前景就是一个框。

分层本身在风景摄影中的应用比较普遍

·专色

专色是指在一个广阔的画面中的一个突出的点色，可能是在茫茫沙滩中的一个穿着红色泳装的少女，可能是一片翠绿树叶上的暖色瓢虫。总之就是在一个广阔场景之中的一个让人一眼就能被吸引到的颜色。

通过今天这篇文章的介绍，我们知道了构图不仅仅是在画面中摆放物体的位置，色彩的变化和对比，以及纵深的立体结构都能影响一幅画面的构成，下次出门拍照的时候，要记得随时发现一些意想不到的场景，利用这些构图的基本功，拍到最完美的画面！