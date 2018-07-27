教你用简单场景拍出有感染力的人像写真

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课程介绍：

经常听到有同学想要策划一场人像拍摄，但是苦于没有拍摄场地，最终计划泡汤，其实大家都觉得要找一个像样的影棚，或者是什么风光胜地才能去拍摄，但大家都忽略了我们身边很多值得拍摄的场景，今天这节课就教大家用最简单的方法在我们日常生活中找到可以拍摄的场景，拍出很自然的日常生活写真。

1。如何寻找发现生活中的色彩和元素

其实我们生活中有很多小场景都可以用来拍摄人像作品，就像上图这种场景，只是一个普通小区的车辆入口，平时我们走来走去都不会拍摄的一个地方，在找到合适的角度以后，也能变化成很有清新风格的拍摄场景，但这样的场景要么就是有很好的元素搭配，要么就是有艳丽的色彩可以满足我们的作品基调，但只要用心发现，其实生活中到处都是拍摄场景。

2。用镜头帮你美化场景

我们拍摄日常的人像写真，并不一定是需要大环境的那种环境人像，所以如果我们选择一个小的场景拍摄，其实周围的环境并不一定是很美观的，这时候我们就需要依赖一支大光圈定焦镜头，来帮我们完成美化场景的工作，比如我比较常用的就是佳能的50mm定焦镜头，EF 50mmf/1.4 USM和EF 50mmf/1.2 USM都有不错的表现，但是这两个镜头价格还是差比较多，大家可以根据自己的预算来选择，有F1.2固然是好，但是F1.4这颗镜头也能很好的完成拍摄，我的很多样片都是用F1.4这支镜头拍摄的。

3。日常生活拍摄场景推荐

公园里是最常见的拍摄场景之一，各种各样的树林和草坪足够你拍一个下午的，稍微动点心思研究一下构图，看上去普通的树也能成为很好的拍摄道具。

超市也是很有生活化的场景之一，这里面有很多免费的小道具可以供我们拍摄，比如零食货架，或者水果柜都有很好看的色彩，模特还可以拿着道具表现出更自然的感觉，当然提心给大家，在超市拍摄不要声张，尽量隐蔽拍摄，不要使用闪光灯补光，不然很可能会被制止的。

图书馆也是日常清新写真的拍摄圣地，各种各样的书架和缝隙都能成为我们构图的元素，但是在图书馆拍摄也一定要注意不要声张，低调拍摄，因为图书馆毕竟是学习看书的地方，打扰到别人就不合适啦。

如果觉得上面推荐的场景还是不合适，那最简单不过的大马路上其实也能拍出不少好照片，不过对于道路的挑选也有一定的要求，最好是两边能有很多树的这种，不然天空漏出来在我们的画面里很可能是一片死白，就不好看了嘛，但是树可以帮我们挡住天空，让画面有一些好看的色彩同时，还能营造出很好看的影子，也是很适合创作的元素搭配。

4。不同场景的拍摄技巧和要点

拍摄时候要注意光线都重要性，如果是阴天那拍起来还算简单，如果是晴天，太阳直射的硬光会让我们的照片出现各种各样的问题，如果想让画面光比不是很大，模特和背景都亮度适中的话，就要尽量选择人物和背景都能有光或者都没有光的场景。

如果人物有光，背景没光，就会造成上图这种问题，背景黑压压的一片，肯定不好看，但是如果我们选择都没有光线的阴影里去拍摄的话，就可以在同样的场景达到下图的效果：