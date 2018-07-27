航拍创意超现实 打造奇幻投射下的城市幻觉

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玩航拍的人越来越多，拍出的照片自然也千篇一律，我们早已看腻了那些壮美的航拍风光照，那么当你拿着航拍无人机升空后，不妨换一种眼光看世界，一定能带来非凡的效果。摄影师Martynas Charevičius便打开了航拍摄影全新的创意大门，不过在拍摄前他也对无人机的摄影模块进行了简单的改造。

首先他购买了几个非常便宜的折射滤镜，包括五棱镜效果的透镜，并将镜片从滤镜环中取下，固定在无人机镜头前部。这一操作便带给了他无限的创意来源，也得到了许多出人意料的视频和照片。因为每一张透过无人机镜头所拍摄的画面，都由于滤镜的缘故，让画面分为了3或4个重复的部分。

不过这样的改造也有一些弊端，由于滤镜的固定方式和材质的缘故，会一定程度上影响画面的质量。如果使用多片滤镜进行组合搭配，其自重会让精密的无人机的云台系统“超载”，拍摄时会无法保证水平，有时会稍有低头，如果只使用一块滤镜便不会出现这样的问题。

同样，不是所有场景都能得到非常壮阔别致的效果，有时只会显得杂乱并且难以辨别。根据摄影师的介绍和体会，拍摄这样的画面，应首选一些广阔的场景和线条感更强烈的主干道和建筑物。这便是创意给摄影带来的改善，如果你也厌倦了无人机的视野，不妨试试看吧！