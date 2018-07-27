普通滤镜满足不了你？教你套3D Lut电影级滤镜

本文来自太平洋电脑网

现在的P图软件可谓是百花齐放百家争鸣的局面，后期处理的方式越来越多，很多懒人就直接套用软件上的滤镜来用。久而久之就会发现很多人都用的同款滤镜，看着都觉得重复单调。

不同相机上使用的传感器、DSP和优化算法都不会相同，虽然单反相机的RAW格式宽容度很高，为了与JPG的观感一致，不加处理的话，看起来是跟JPG一样。所以想要处理得跟电影一样的色调，就需要用到一个新的后期处理流程，那就是套用3D Lut。到底怎么才能让照片更与众不同些呢，下面就来看个教学视频。

手动调用Log格式

上面提到过，我们拍出来的RAW格式文件，在相机里面会处理一下，看起来跟JPG一样，但是想要真实的高动态和模拟胶片的调色，那就要在Adobe Camera Raw软件里调整参数。

通过Camera Raw色调曲线功能，将左下角的点向上拉，右上角的点往下拉，这样就能得到一张高动态的图像，亮部细节和暗部细节都呈现出来，在观感上就像是雾霾的那种灰灰的画面，其实Log格式就是这样的，然后加载3D Lut就能得到电影级别色调的画面，是不是很厉害呢！

自带3D Lut也很好用

从Adobe Photoshop更新到CC版之后，就支持加载3D Lut的功能，就在右边调整选项卡里面的颜色查找，直接调用内置的3D Lut，就能出电影般色调的大片了。

详细步骤在视频里介绍得很清楚了，下面就来欣赏一下样片吧：

不会用3D Lut怎么调出电影色调？

鉴于有些爱好者不喜欢3D Lut里面的色调，喜欢自己调整的话，也是没问题的，按照视频里面的思路，去调整，就OK了。视频看不清数值，下面就截图给大家分享一下。

全文总结：套用3D Lut其实是就是套用“滤镜”，这里的“滤镜”不同于其他的后期软件上的滤镜，这里面的都是科学地调制出来的。可以从名字上了解到这款3D Lut是什么样的效果，有的是模拟柯达或者富士某个型号的胶片色调，出来的效果就大致上跟该型号的相同。要注意的是在套用3D Lut的时候一定要转换成Log那种灰灰的色调，不能直接套用3D Lut。