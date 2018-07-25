扫街不盲目 新手街拍时所应注意的事

本文来自胶片的味道

并不是所有的摄影师在每一个题材上都能取得成就，但是大部分出色的摄影师至少都会尝试去拍摄街头。街头就像是一面镜子，折射出每一个人的喜怒哀乐，在不确定的街头中，我们可以看到各种各样的人，各式各样的故事，体味其中的酸咸苦辣。

拍摄街头，主要是拍人，而不是拍景，景常在，而人所带来的故事带来的情绪只有一瞬，这个瞬间消失了，就再也拍不到了，只能再去寻找下一个人，下一个情绪，下一个故事。

那么，在拍摄街头的时候要注意哪些问题呢？

1、器材的选择

虽然街头对于器材没有偏执，理论上来说任何器材都能够进行街头摄影，但是还是要说，既然街头拍的是人，那么关键点就在于‘不介入’，因此拍摄街头的器材尽量要小，试想你拿着一台大单反加个大镜头，想让人不注意你都难。

Photo by Filip Mroz on Unsplash

这也就是为什么 GR 会成为拍摄街头的神机。在过去胶片时代，街头摄影师往往喜欢使用 Leica 之类的旁轴进行拍摄，很大一部分原因还是因为轻便耐用，熟悉了一个焦段，仅仅凭借肌肉记忆，即便不看取景器，也能够利用超焦距或者景深尺来对焦。而旁轴相机的快门声又很小，也可以在拍摄的过程中不那么引人注意。

当然，没有相机也没有关系，现在几乎每个人都有可以拍照的手机，手机标配的等效 28mm 镜头也足够让我们拍出好照片。

2、焦段的选择

和器材一样，没有一个焦段固定属于街头，每个人拍摄习惯不一样，有些人喜欢用广角来捕捉更多的内容，同时将自己和被摄者拉的更近，有些人就喜欢用长焦镜头来拍摄，这样可以离的很远，也可以避免尴尬。

Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

每种焦段都有自己的特点，可以根据自己的喜好来选择，最好还是都尝试一下，知道自己习惯或者适合哪一种焦段，这样才能够在拍摄之前做出最好的选择。

3、避免尴尬

很多人不敢拍摄街头的一个主要原因就是害怕尴尬，害怕在拍摄陌生人的时候被发现会不好意思，但是要注意，你是在公众场合拍摄，你所拍摄的内容也并不是隐私，只要你不要做偷拍裙底这种下作的事儿，那么在街头拍摄就完全不犯法。

Photo by Jallen Fosati on Unsplash

如果你是一名新手，还是会紧张，那么可以先去城市里的景点，总之就是人扎堆儿的地方，这里不仅人多，而且很多游客都拿着相机左咔擦右咔擦的，你也可以装成游客来拍照，不会有人在意你。而你要做的，就是观察，找到合适的画面，然后将其记录。

4、腰部取景

喜欢拍人像的都一定了解，如果拍摄对象离你很近的话，这个时候用眼平取景的话，是向下透视，主体会有一个比较奇怪的透视关系，而在腰部中间透视则可以很好的表现主体。另外如果将相机放在面前取景对准陌生人的话，可能心里还是会有一些小尴尬。

Photo by Steve Roe on Unsplash

因此练习在腰部取景拍照也就很重要，使用广角镜头会很方便，因为覆盖的场景空间大，不用担心会失去主体。但是如果使用中长焦则要注意了，因为稍稍角度有一点偏差，可能就拍不到主体了。

5、寻找你自己的场景

漫无目的的走在街头，寻找可以拍摄的场景和路人固然很好，但是也会有一些问题，就是好的场景又合适的人太难遇到了，还不如找到一个好看的场景然后等待合适的人进入你的画面。

Photo by Joseph Pearson on Unsplash

其实所谓决定性的瞬间，很多并不是偶遇的，而是等来的，你找到一个好的场景，等待那个合适的人来，这一个瞬间，你抓住了，这就是你的决定性瞬间。

6、靠近

想要抓住最真实的情绪，就必须要靠近。但是显然就像上面所说的，很多人会觉得尴尬，其实大可不必，大多数人都还是很友好的，只要是在允许拍照的公共场合拍摄暴露在公共场合里的人或事，并且没有主观侵犯名誉的问题，那么你就没有侵犯任何人的隐私或名誉，同样你也就没有任何过错，也没有触犯任何法律。杠精还是先把肖像权弄懂了再来抬杠（《关于‘偷拍’那点事儿》。

但是要注意一定要友好，即便被发现也要微笑面对，要是你也冲对方也冲那肯定谈不下去了。尊重对方的想法，如果对方实在不高兴，可以删除照片，当然这是在协商的结果下。不过说实在的，没几个人这么在意的，很多人拍了很久都没有遇到过这种事。

街头摄影之所以有趣，在于捕捉到的情绪和故事。从相机开始小型化轻量化以后，街头摄影就一直存在，并且将会一直存在。但是街头摄影重点是捕捉瞬间发生的情绪和画面里的故事，至于那些拿着大长焦去商业区拍好看的女孩子的，我不做评价，但是，那并不是街头。