想要拍出好照片必学之：感光度

本文来自胶片的味道

作为曝光铁三角中不可或缺的一项，感光度其实是最容易忽视的内容，究其原因就在于它最主要是对质量负责而非效果，不同于快门可以控制捕捉运动物体的状态，不同于光圈可以改变景深控制画面的效果，而感光度就只能影响到画面的精细程度。

摄影：Issam Hammoudi

感光度又称ISO值，是衡量传感元件（胶片、传感器）对于光线的灵敏程度的指标，数字越高，对于光线的感受灵敏度就越高。

举个例子，假设一个场景我们需要使用1/30s的快门，f/5.6的光圈，ISO 200的感光度才能将这个场景正常的曝光。而如果保证光圈不变的前提下，将感光度提升到ISO 400，这时候只需要使用1/60s的快门就能达到和之前一样的曝光量了。如果将感光度提升到ISO 3200，光圈不变，这时候就可以用到 1/500s 的高速快门。

在同样快门速度与光圈大小下，使用不同感光度的结果

感光度和快门一样，标准档位的曝光量都是成倍增减的。（快门有两个标准档位不成倍，只是为了计算方便）

像是比ISO100高一档的就是ISO200，高两档就是ISO400，高五档就是ISO3200，以此类推。

但是感光度并不是越高越好，当增加感光度的时候，图像就会变的粗糙，整体图像质量也会受到影响，胶片会出现明显的颗粒感，而数码则会出现不同程度的噪点。因此，在实际拍摄中，在快门可以保证不会出现运动模糊的前提下，尽可能的降低感光度，是保证图像质量的关键。

摄影：Adam Birkett

胶片的感光度都是固定的，因为胶片本身是一种化学产品，是将卤化银涂抹在软性片基上，而乳剂本身的化学成分已经固定，作为胶片的重要指标，胶片的感光度一般都和胶片的名称一同出现在包装盒上，方便我们辨识。像是最常见的color 200，还有Tmax 400等等。

但是随着灵敏度的增加，也就是感光度的提升，胶片薄膜中的单个光敏晶体的尺寸也会增加，也就会让拍出来的照片出现明显的颗粒感。除了颗粒，高感的胶片在色彩还原以及动态范围上的能力也会下降。

虽然胶片换卷比较麻烦，但是在胶片时代，像是体育摄影师这类，为了保证快门速度，他们宁愿直接使用高速卷，也要避免高速快门引起的曝光不足或者曝光不足引发的动态模糊。

摄影：ShareGrid

而数码相机是不存胶片的化学反应的，数码相机的感光度是通过调整感光元件对于光线的灵敏程度或者合并感光点来实现的，也就是说是通过提升感光元件的光线敏感度或者合并几个相邻的像素点来达到提升ISO，达到和胶片感光度类似的等效感光度。这样的后果同样也是不可避免的画质的损失，形成噪点，并且动态范围也会降低。

只不过不同的是，有的时候胶片的颗粒看起来还有些美观，而数码的不规则的杂乱噪点就让人比较难以忍受了。

摄影：Markus Spiske

不过好在技术总是在改变着世界，在数码相机诞生之初，由于感光度的限制，数码相机面对胶片，除了方便之外并没有什么太大的优势。而现在则不同了，高感越来越可控，暂且不说一些黑科技可以达到几十万的感光度（胶片最高也就是3200或者6400，虽然黑白可以迫冲几档，但那已经是极限了），但是现在常规相机的感光度，在3200甚至6400都能够有很好的表现，而这些都是胶片可望而不可及的。

也因此，只要我们的数码相机不是太古老，这几年的机型都可以放心大胆的提升感光度去拍摄，如果并不是拍摄像是风景摄影景观摄影这样细节有些的作品，在拍摄街头或者人像之类的时候，提升高感来控制快门其实很有必要。

摄影：Nik Guiney

另外传感器的尺寸对于高感控制也有一定的影响，在同等焦段同等光圈下，由于同等焦段是根据135画幅折算出等效焦段，传感器越小，实际焦距其实就会更短，看似同等光圈，其实小画幅镜头的光圈的开孔尺寸要小于大画幅的镜头，因此单纯就通光量来说，在焦段光圈一致的前提之下，画幅越大，通光量越大，传感器感受的光线就越多，高感的控制显然就会越好。而另一方面，在同一解像度下，较大画幅的感光元件的像素密度相对于较小画幅要低，可以让传感器制造厂商在电子线路方面有更多的空间，所以大画幅相对于小画幅在高ISO的情况下会有较好的表现。

但是这一切还是要说前提，不设置前提条件就来抬杠的一定是杠精，上面所说的一切都只是在技术层面上的可能，只是，如果我们不需要打印超大幅照片而只是在屏幕中观看照片的话，其实小画幅的高感上的控制在大部分时候对我们来说也足够了。不要迷信技术上的数字，选择适合自己的才是最重要的。