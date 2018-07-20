细节决定照片的成败 拍照时的背景选择

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我们拍照的时候，注意力往往都会集中在我们所要拍摄的主体身上，而经常会忽略掉画面中的背景。虽然前景和中景对于我们想要讲述的故事以及创造的深度非常重要，但是不可否认的是，背景可以成就一幅作品，让它更上一层，同样可以轻松的毁掉一个好的主体。

想要将一张好照片和一张平庸的照片区分开来，背景也是影响画面美学的决定性因素之一，虽然我们大多数人会习惯于通过开大光圈模糊背景将主体和背景区分开来，但是其实作用还是有限的。

说到画面的构图，往往需要考虑很多事情，从三分法到引导线，从黑白色调的过渡到彩色色彩的搭配，都需要考虑，可是往往在考虑内容的过程之中，却忽视了背景。

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虽然背景并不像其他的细节那样的突出，但是一个好的背景，却决定了拍摄者的功力，一名好的拍摄者会有意识的发现优秀的背景，然后以此为底来进行创作。

构图最主要的目的是为了支撑主题，通过对画面阅读方式的引导，来影响画面中内容的讲述方式。如果背景过于分散注意力并且确实吸引了太多不必要的注意力从而影响到主题的表达，那么它就绝对不应该是我们想要的背景。

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一个好的背景并不一定要在构图中添加一些东西，相反，只要没有任何分散注意力或者会干扰主体的内容，对于背景来说这就已经足够了。但是从另一个方面来说，背景和主体之间还可以形成一种互动，通过背景的内容来突出主体，这在街头摄影或者环境人像中较为常见，我们经常看到的一些通过借位等方式来突出内容的街头摄影作品的背景就是属于这一种。

街头摄影永远离不开背景，街头摄影也永远不会有固定的背景，在城市中寻找主体，往往会来不及选择合适的背景或者是对于背景的选择完全不可控，因为我们看到一个好的画面，马上就要将其记录，根本没有时间来考虑背景是否合适。街头往往是杂乱的，著名街头摄影师 Bruce Gilden 曾经提过一个非常好的建议，就是在寻找内容的时候，尽量面对建筑物而不是街道，这样以建筑物作为背景，你将会得到一个相对封闭的环境，也可以排除混乱的街道中的元素的干扰。就好像你的主体在一堵墙面前，而这面墙就是你的背景，那么这个背景中就不会有任何可以分散注意力的东西。

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拍照的角度也很重要，以眼平角度来取景的时候，其实很难找到一个合适的背景，首先眼平拍摄时，我们往往是从上向下来透视，这样面前的所有的元素都会被收进取景框之中，也增加了背景的杂乱程度。而且如果是拍摄人像的话，向下透视也会让模特儿的比例看起来有些奇怪。

这个时候向上透视可以帮助我们排除掉背景的干扰，其实主要就是街道上的行人以及车辆等等，将建筑物的上半部或者纯净的天空来作为背景，自然就简单了。

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如果你习惯于拍摄黑白，那你应该能够明白高对比度也可以拯救杂乱的背景，通过高对比来将暗部和亮部区分开来，让暗部更暗，亮部更亮，也就消除了大部分背景中的干扰元素。但是高对比度的使用也并不是那么简单，最好是在阳光充沛的环境中，对于主体的位置的选择也同样重要，还是需要一定的经验的。

有的时候杂乱的背景是因为色彩的突出干扰了主体，比方说你拍一组灰白服饰浅色调的人像，背景中却又一辆大红色的车，那么观看者自然而然的就会把第一视线集中到鲜艳的色彩上，而忽略了作为主体的穿着灰白衣服的主体。这种时候也可以通过将画面转换成黑白了除去背景中颜色对于主体表达的干扰。