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变焦还是定焦？到底该怎么选？

变焦还是定焦？到底该怎么选？
2018年07月17日 07:18 新浪科技综合
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　　本文来自胶片的味道

　　摄影中总是会有一些亘古不变的争论，像是到底是拍JPG还是Raw？单反到底是选佳能还是尼康？到底是要全幅还是C幅好呢？

　　还有就是，到底是要变焦镜头，还是定焦镜头？

　　最明显的答案当然是‘这取决于’。。。当然跟你想要拍什么有很大的关系，可是很多初学者可能并不知道自己想要拍什么，于是‘这取决于’这个问题对他们来说也是很纠结的，今天就从一些常规数据来分析两种镜头各有什么优缺点。

　　首先说重量，由于变焦镜头的设计更为复杂，内部的镜片更多，因此在同等焦段上，重量会远超过定焦镜头，就像一支佳能标准50mm f/1.8只有159g，而一支佳能24-70mm f/2.8却有约800g的重量。

　　就算是加上28mm和85mm（f/1.8），一共三支定焦镜头，重量也才比一支24-70mm f/2.8稍稍重一点儿。

　　很多人可能用不到这么多的焦段，他们主要的目的很明确，拍人，或者拍景，而且对于要经常带着相机到处跑的人来说，重量也是不得不考虑的一个因素之一。

　　因为和上面重量同样的原因，为了覆盖焦段，变焦镜头在设计上肯定会比定焦镜头大出很多，看看下面这两支镜头的对比就可以了。

　　不可否认定焦镜头在重量和体积上可以完胜变焦镜头，这里的完胜当然说的是轻便度，当然也不排除有人就是喜欢用巨大的设备来凸显他们的优越感，让别人通过设备的大小来判断他们所谓的专业度。但是对于大部分人，尤其是经常要带着相机到处跑的人来说，或者说对于新闻摄影师或街头摄影师来说，轻量化能够减少攻击性，帮助我们更好的融入人群中拍摄。

摄影：Bradley Wentzel摄影：Bradley Wentzel

　　接下来说说价格，大三元的价格自不用多说，不管哪一家的大三元，每一支都在万元左右甚至更高。而一支N/C家标准50mm f/1.8的镜头，只要几百块钱，而就算升级到f/1.4，价格还是会让人容易接受。就算是买齐了三个焦段28mm、50mm、85mm三支f/1.8的镜头（佳能），价格也要比24-70mm f/2.8镜头要低很多。

　　更不用说胶片时代留下来的大量的优秀的老镜头了，除了必须要手动对焦，它们的素质完全不输现代镜头，但是性价比更高。

摄影：Annie Spratt摄影：Annie Spratt

　　当然体积和价格只是一个方面，并不能说明问题，一支镜头的表现还是得看质量，我们知道，虽然变焦镜头已经存在上百年了（第一支变焦镜头在1902年获得专利），但是在手动对焦的胶片时代，变焦镜头似乎从未得到过摄影人的垂青，定焦永远是标准配置。只是在数码时代，相机得到普及，为了对更多的入门用户更加友好，自动变焦镜头才开始发展，最著名的莫过于C幅的套头18-55mm了。

　　虽然在数码时代，变焦镜头从设计到质量上都得到了改善，但是相对比来说，同样焦段下，定焦镜头还是会有一定的优势。因为定焦镜头只需要对某一个焦段重点优化，而变焦镜头需要对整体质量负责，也就不会刻意去优化某一个焦段，这就导致了质量的平均性，一平均显然会比不过某一个表现突出的。

　　但是还是要注意一点，虽然变焦镜头在某一个焦段的极端表现可能不如定焦镜头，但是，对我们大多数而言，这个表现应该还是可以接受的，除非一些数据控器材党整天就会放大照片来哔哔，其实对很多人而言，就算是18-55mm的套头，也足够了。

　　除了光圈。

　　由于设计的关系，变焦镜头很难做到大光圈，可能有些副厂能够做到f/1.8的大光圈变焦，但是大部分时候，我们常见的大光圈应该就是大三元的f/2.8了。其实f/2.8的光圈已经足够大，除非弱光摄影，进光量也已经足够，焦段和主体位置控制的好也能够拍出非常好看的散景。

　　但是，你们都知道f/2.8的变焦镜头的价格。

摄影：lucas Favre摄影：lucas Favre

　　如果说变焦镜头有能够完胜定焦镜头的地方，那应该就是便携和灵活了吧，就算上面说到28mm、50mm、85mm三支镜头加起来不论在重量上还是价格上都不输一支24-70mm f/2.8的镜头，但是如果不是刻意去拍人像这种特定类题材的话，相信也没多少人会愿意带着三支镜头满街跑，一支24-70 足够覆盖从广角到中长焦的焦段，在常规拍摄中，这的确是一支百搭的镜头。

　　同样也是因为很多入门用户并不是那么在乎极端质量，才会诞生18-200mm这样的一镜走天下的变焦镜头，没别的，就是因为方便。

　　在很多时候，不停的更换镜头除了会浪费时间，容易失去画面以外，在恶劣的环境下还容易损害到机身。

摄影：Evan Wise摄影：Evan Wise

　　其实不管是选择变焦还是定焦，更主要的还是一个自我权衡，每个人都会有不同的答案，变焦镜头带给我们更多的构图灵活性和可能性，而定焦镜头不可否认的会有相对较高的质量以及更高的性价比。如果是旅途中的拍摄或者日常的记录甚至是街头新闻这样的题材，变焦镜头似乎是个不错的选择，但是如果需要在弱光环境下拍摄，像是夜晚或是室内，或者专注于拍摄人像这种需要分离背景的题材，那么定焦镜头也许更适合你。

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