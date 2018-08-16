摄影大师的选择 富士APS-C便携机XF10评测

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富士在今年7月19日正式发布了便携式数码相机富士XF10，采用拥有2420万有效像素的传统拜耳排列传感器，搭载18.5mm F2.8镜头，相当于35mm格式下28mm焦距。配备3英寸触控屏与独立的对焦点选择拨杆，支持4K视频拍摄，内置蓝牙和WiFi，另外还有11种胶片模拟和19种高级滤镜。

这款机器的出现让许多人想起了多年前风靡一时的富士“浪摄流”，28mm F2.8的镜头非常适合这种风格的照片拍摄，轻便的机身也不会增加拍摄的负担，可以真正的做到像手机一样随身携带。好的废话不多，让我们先来看一下富士XF10的具体参数。

富士XF10详细参数

富士XF10无论从外形上还是参数上都和X70有点类似，当然在类似于像素，曝光补偿范围，胶片模拟数量方面还是有提升的，但这些还不足以将XF10定义为X70的升级款。首先XF10并没有使用富士自家的X-Trans CMOS，同时XF10用模式转盘代替了X70的快门速度拨盘，另外XF10减少了翻折屏幕及对焦模式拨杆。所以富士XF10应该算是富士的一个全新的系列。

富士XF10外观

富士XF10的总体外形一眼望去似乎与富士X70并没有太大的区别，但在整体的操控上有了很大的提升，增加了模式转盘，快门与光圈的调整由另外两个转盘控制。单手操作可以说是毫无压力。

富士XF10正面

富士XF10的正面配有一枚18.5mm F2.8镜头，小巧舒适的握柄及超级智能闪光灯。

富士XF10背面

富士XF10背面没有配备翻折屏，但是屏幕有触摸功能，所以在拍摄时对焦并没有太多障碍。同时增加的对焦拨杆让对焦选择更轻松。

富士XF10右侧

富士XF10机身右侧为麦克风/遥控释放端口，微型HDMI端口，微型USB端口。富士XF10支持USB充电。

富士XF10左侧

富士XF10顶视图