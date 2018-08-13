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腾龙新28-75mm F/2.8评测：一探镜头中的“网红”

腾龙新28-75mm F/2.8评测：一探镜头中的“网红”
2018年08月13日 06:45 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　“全画幅微单买哪个好？”“索尼！肯定索尼！机身便宜！”“但是索尼镜头很贵啊。”“……这确实是。”这样简单的日常搭话，各位影像圈的朋友是不是倍感熟悉？同样是全画幅相机，索尼微单普遍要比单反便宜，甚至还有越级的可能，加上轻便为王的趋势，放弃单反早日投奔微单已经成为多数玩家的选择。像和朋友老生常谈时说，索尼微单唯一的痛点就是原厂镜头贵，真的贵——三个大三元的钱，加起来已经能买辆宝骏了。那玩家们是不是除了原厂没其他选择呢？当然不是。很多第三方镜头厂就是看到了“原厂镜头贵”这个市场大空隙，研发了不少优秀的副厂镜头。而现在，我们正要说的就是腾龙家最近的网红神镜“28-75mm F/2.8 Di III RXD”（代号：A036）。看完这篇评测，你就会知道为什么这款可以卖断货。

　　腾龙28-75mm F/2.8 Di III RXD怎么就成网红镜了？

　　可能很多朋友不知道，腾龙在很久之前就出过一款代号A09N的同样是28-75mm F2.8的单反镜头。当时的A09N也有非常多粉丝追捧，毕竟中焦大光圈变焦镜头里，原厂太贵的情况很大多数人都会选择副厂，而腾龙的A09N就是因为性价比出色而得到称赞。

腾龙约十年前的28-75/2.8规格单反镜头腾龙约十年前的28-75/2.8规格单反镜头

　　索尼微单在这几年的强势表现，腾龙也意识到了不管是现在还是未来，小巧、轻量化的产品绝对是主打的方向，这条路绝对不会走错。于是今年四月，腾龙正式把28-75mm F2.8规格再次搬出来并赋予全新的设计——针对全画幅的首款Di III镜头终于面世了！而更令人震惊的是，这位价格屠夫竟然把大三元镜头一下子定在了五千元阶段，对于索尼原厂高高在上的GM镜头来说，仅三分一的价格不买爆还是人？但买爆除了价格便宜之外，还有很重要的一点就是这只镜头综合素质相当喜人。到底是不是这样？我们评测看看就知道了。

　　一、腾龙28-75mm F/2.8 Di III RXD外观评测

　　当腾龙这只28-75mm F/2.8 Di III RXD来到S君手上的时候，我当时确实是被震惊了下。我真的从没想过大三元规格的镜头，拿手上会是这种“若有若无”的轻盈感。是的，即使是拿着盒子都是这种感觉，更何况是镜头实物？仅有550g的镜头重量绝对是大三元里面的一股清流了！

　　腾龙在新SP系列高端镜头之后，往后的产品不管定位都统一采用了白色简约盒子来包装。再盒子包装上可以看到镜头的“画稿图”与名称型号之外，更看到了一串很有意味的英文“FOR SONY MIRRORLESS“。不是FOR N或FOR C，而是索尼微单专属E卡口镜头。

　　一拿出来镜头本体就非常惊艳，这是一枚仅有550g重量的大三元标变镜头，其他大多数24-70/2.8的镜头基本都是1000g左右，就连腾龙自己的新款SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2都有900g的重量。所以你可以想象，拿着这样轻巧的镜头去拍照，是何等的愉快舒服！

　　既然是全画幅标变镜头，那它和谁最配？目前来说，毫无疑问就是A73了，当然A7R3和A9同样可以使用，这也是目前大多数人所认可的微单相机终于找到“真正的微单镜头”了。二代ILCE-7甚至一代ILCE-7都可以使用，但如果是用在a6000系列微单上就相当浪费了，因为那只会用到像场中间的一部分。

　　很多玩家对镜头的内变焦还是外变焦十分在意。我个人觉得吧其实外变焦也没有大家想象的”进灰感人“那么可怕，而且事实上也没有哪家的大三元标变镜头能做到内变焦。腾龙的28-75mm F/2.8 Di III RXD即使是伸长到75mm端，整体长度也并没有增加多少，这一点挺不错的，显得十分紧凑。

　　腾龙这款标准变焦大三元，并不是严格意义上的“大三元”，75mm和70mm倒是没有什么差别，而28mm和24mm的差距还是比较大的。但腾龙官方也曾表示过，如果大三元镜头非要做24mm广角的话，那么体积和重量也会跟着上去。然则，很多人即使是用28mm拍摄日常生活场景也是足够的，为何不用“4mm”广角焦距来换取更小的体积和质量呢？想想真的很有道理。

　　腾龙28-75mm F/2.8 Di III RXD定价虽然是相对较低，但是它的做工一点也不含糊。尽管不是全金属镜身材质，但仍带有简易防滴构造，还有防污涂层。广角端支持最近0.19m的对焦距离，望远端支持0.39的最近对焦距离，最大摄影倍率分别为1：29和1：4，对于最求美丽虚化的朋友来说简直是至佳选择。

　　这一身哑光黑彰显了腾龙对美的高追求的特色，操作时的手感真的很不错，实际用起来的话，我觉得变焦环的阻尼偏硬一点，毕竟使用最为频繁，太软的话反而不好；而对焦环就容易拧动得多，只不过日常AF模式下会用得很少。索尼的DMF对焦以及MF对焦都是可以完美支持的，眼控自动对焦同样也是。

　　看到镜头这一身简洁的造型，可能你会疑惑——腾龙的专业VC防抖去哪了？AF/MF切换键总要有吧？对焦窗都取消了？首先，AF/MF没有实体键这确实对于一些玩家来说会不方便，然而索尼A73快捷键切换也就2秒的事情；其次，索尼微单自带五轴防抖&手动对焦斑马线，可回答另外两个问题。正因为索尼微单先进而且强大，所以才会有这样简洁的腾龙28-75mm F/2.8 Di III RXD诞生。

　　前端镜片具有氟素化合物涂层，即使表面附着灰尘、水滴或者指纹，都可以轻松去除。镀膜方面依然使用腾龙独家的BBAR宽频抗反射镀膜，可有效抑制眩光和鬼影，实现清澈通透的成像。

　　镜头的滤镜口径为67mm，显然比常见的大三元使用的77mm要小，但同样有F2.8大光圈的光学性能，我肯定更想要小镜身小口径的镜头来配合微单。至于当一切变小了之后，真实性能有没有打折扣？下文我们就通过详细评测来给大家展示了。测试样机我们全程采用索尼最新的A73全画幅微单相机来搭配。

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