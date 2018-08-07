一镜多用高画质 适马70mm F2.8 DG Macro Art评测

本文来自佳友在线

一直以来，适马Art系列镜头一直给人以画质很好、用料十足、体积硕大的固有印象。人们似乎也认定了在适马镜头“大就是好”的必然等式。

适马 70mm F2.8 DG Macro Art 体积上难得的盈盈一握

然而像微距镜头一类的特殊镜头，由于本身光学结构上的特性，体积不必做的很大，同样可以达到很高的画质水平，因而在江湖上素有“微距无弱旅”的说法。今天我们带了的这款产品——适马 70mm F2.8 DG Macro Art，作为适马Art系列的第一支微距镜头，究竟它的画质表现如何？这枚特立独行紧凑设计的70mm镜头又有哪些特性？接下来就让我们一起来看一看。

镜头设计

从设计语言和细节上来看，适马 70mm F2.8 DG MACRO Art延续了该系列一贯的“高冷“风格。采用复合材料和金属的组合，很好的控制镜头的重量。

49mm的滤镜口径、70.8mm × 105.mm 的直径×长度、以及515g的重量，让这支镜头并没有很“Bigma”

对于微距镜头而言，手动对焦的使用频率显然要比一般镜头大一些。通常对于微距拍摄而言，我们往往会使用自动对焦先对个大概齐，随后使用手动对焦进行精细调整。适马 70mm F2.8 DG MACRO Art首先支持全时手动对焦，其次对焦环的行程较长，全程约为720度。在镜头的侧面，镜头设置了3挡对焦限位，分别是0.258-0.5m、0.5m-无穷远、以及全程0.258m-无穷远。针对不同的拍摄内容，选择合适对焦限位范围，可以有效地减少对焦搜索的时间，提高对焦速度。

除了操作，微距镜头对于实时掌握对焦距离及放大倍率也有很高的要求。适马 70mm F2.8 DG MACRO Art在镜筒上设有放大倍率和对焦距离的刻度，方便摄影师观察当前的拍摄状态。

镜头尾端，毫无疑问是专业镜头标配的金属卡口，可靠性很好。同时，镜头尾部与相机卡口的结合处设有密封圈，以供在恶劣天气拍摄，这点应该好评。

另外，这支70mm F2.8 DG MACRO Art 还支持自家的1.4倍增距镜（TC-1401），使之成为98mm F4自动对焦镜头。或是搭配2倍增距镜，成为140mm F5.6手动对焦镜头。这样我们购买一支镜头，就可以有多种玩法。

除了增距镜，适马还为这支70mm F2.8 DG MACRO Art提供了补光的解决方案，像是上面这款EM-140 DG就是一款很好的微距闪光灯。

镜头搭配遮光罩，整体设计一致性很好，内部配有消光螺纹设计。

此次测试使用的是佳能卡口的适马 70mm F2.8 DG MACRO Art，搭配测试的机身是EOS 5D Mark IV（拍摄产品照时使用的机身是EOS 7D Mark II）。无论是搭配全画幅还是非全画幅机身，这支镜头与机身的比例都相当和谐。