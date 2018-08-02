多方位的提升 佳能EF 70-200mm f/4L IS II USM评测

提起长焦镜头似乎很难与“便携”两字挂上钩，印象中长焦镜头在体积和重量上都很“实实在在”，所以当小编接到长焦镜头评测任务的时候内心其实是拒绝的。直到小编收到快递的那一刻便立即打消了先前的抵触情绪。轻巧的重量甚至在拿起快递的时候都很难相信这是一个长焦镜头的重量。难道是。。。小编迫不及待的打开了包装，心心念念的佳能EF 70-200mm f/4L IS II USM镜头就静静的躺在里面。

作为佳能新小三元之一的EF 70-200mm f/4L IS II USM镜头，在今年6月正式发布并与大众见面。虽然未能在第一时间获得镜头进行评测，不过今年的2018P&I展会中，有幸体验到了新镜头的拍摄魅力。熟悉佳能产品的用户从名称上便能发现，这款镜头继承了佳能L级镜头的高画质表现。并且此次佳能还对这款长焦镜头的便携性做了进一步优化。也正是有了展会中良好的试拍体验，使小编对这款镜头留下了非常深刻的印象。

新镜头全称是EF 70-200mm f/4L IS II USM，不知摄友们是对其特别喜爱还是嫌原名太长，“爱死小小白兔”成为了圈中对该镜头的俗称。那作为全新一代的产品，“爱死小小白兔”会给我们带来哪些惊喜呢？我们通过测试一同来感受一下。

新镜头在包装上十分简洁，长方形的白色纸盒将镜头稳稳的包裹在其中。镜头体积约为80*176mm，重量约为780克。在与佳能6D2相机搭配后整体重量也十分轻便，无论风光、人像、生态等即便手持拍摄也能轻松驾驭。

镜身采用了纯白色涂装，对焦环与变焦环为黑色橡胶。黑白相间的搭配让整颗镜头看上去非常的干净、美观。对焦环与变焦环的手感很好，握持时非常舒适而在转动时优秀的阻尼感给操控带来了全新的体验。其中变焦环采用了锥形设计，使镜头侧面看上去特别的纤长，因此小编觉得称其为“小蛮腰”设计似乎更为贴切。

新镜头操控区域位于对焦环与变焦环中间位置，对焦范围、对焦模式、防抖开关、防抖模式四个控制拨杆。在防抖模式种新镜头加入了第三种防抖模式：Mode 3，其在半按快门按钮时不进行手抖动补偿，仅在全按快门按钮后的曝光期间进行手抖动补偿，适合拍摄不规则运动物体。

旋转镜身后便能看见对焦窗。从对焦窗中的数值可以看到此次“爱死小小白兔”最近对焦距离为1米能更加接近被摄体。同时最大放大倍率也提升到了0.27倍，使新镜头在近距离拍摄时会有更加突出主体的特写能力。

佳能EF 70-200mm f/4L IS II USM镜头由15组20片构成，其中包含了2片UD（超低色散）镜片以及1片萤石镜片，在更好的消除色像差的同时也让其具备了高分辨力和高对比度。另外，前端和尾部镜片组表明都增加了氟镀膜，防止镜片受污和划伤也方便用户日常清理。

镜头前端遮光罩形状为圆筒形，内部采用了螺纹消光处理。

另外，整颗镜头在关键部位均采用了防水防尘处理，提高了镜头的适用环境。

实战测试中首先要测得是镜头的分辨率，也就是摄友们最关心的能否可以锐到数毛。既然如此小编就以毛茸茸的道具为主体进行测试，大家一起来数一数。测试采用F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32的光圈分别对70mm焦段和200mm焦段来拍摄。

首先是70mm焦段：

EF 70-200mm f/4L IS II USM光圈从F4的表现开始就非常喜人，无论是中心画质还是边缘画质都达到了可以数毛的要求。而从F22起画面中有一点点的肉，但对要求不是很高的同学来说也能忽略不计。直到F32的分辨率下出现了较为明显的分辨率下降。所以在70mm焦段下我们可以尽情的开启大光圈来拍摄。

接着是200mm焦段

新镜头的200焦段表现也非常不错，依旧能达成数毛的要求。不过最大光圈F4的表现较70mm焦段下稍显逊色，F5.6起开始回升并在F8下中心和边缘的分辨率达到最佳，之后同样到F22起分辨率开始下降。也就是说如果你比较挑剔的话那在200mm焦段下拍摄时，可以适当的缩小一档光圈大小，来获得最佳的分辨率效果。

色散

EF 70-200mm f/4L IS II USM镜头除了拥有优秀的画质外，镜内的2片UD（超低色散）镜片和1片萤石镜片也对镜头易产生的色像差进行了有效的补偿。来看一下不同焦段及光圈下的色散测试。

在光比反差极大的环境下进行拍摄，无论是70mm焦段还是200mm焦段，完全没有找到紫边、绿边的色散现象发生。可以说EF 70-200mm f/4L IS II USM内置的UD镜片与萤石镜片功不可没。

此次EF 70-200mm f/4L IS II USM的光圈叶片数达到了9片，不仅在光圈全开下能获得形状饱满的虚化效果，也让其在小光圈下能够拍出出色的星芒效果。

值得一提的是，在虚化和星芒测试中即便镜头正对光源（逆光）拍摄，也未发现明显的眩光及鬼影现象。可见佳能对EF 70-200mm f/4L IS II USM镜头的镀膜优化做得非常不错，提高了逆光拍摄的表现力使得在户外拍摄人像时，无需顾忌逆光会带来的负面影响，从而全身心的投入构图创作之中。

对长焦镜头来说镜头的畸变现象是无法避免的，但抑制畸变效果的程度便成了评判其优劣的标准。因此我们使用EF 70-200mm f/4L IS II USM在70mm焦段和200mm焦段下拍摄网格线，来观察其畸变程度。

镜头畸变70mm

镜头畸变200mm

通过网格线的变形程度我们不难发现，EF 70-200mm f/4L IS II USM在镜头畸变的控制上做的相当的不错，尤其是在70mm焦段下桶形畸变非常的轻微，这种程度的畸变甚至可以通过后期进行校正。而200mm焦段下的枕形畸变也不算严重，不得不说镜头内的多枚矫正镜片起到了至关重要的作用。

EF 70-200mm f/4L IS II USM配备了IS影像稳定器单元，得以实现最大约5级快门速度的手持抖动补偿效果。一般来说200mm焦段的安全快门值差不多要设置在1/200，而打开镜头的IS防抖功能后通过测试，手持拍摄的最低快门值能够设置在1/6。来看一下对比图

防抖关闭

防抖开启

如果不是亲自拍摄体验，无法想象在未上脚架的情况下能使用1/6的快门速度拍出清晰的图像。另外除了常规的防抖模式，EF 70-200mm f/4L IS II USM还新增了MODE 3，不同于其他两种模式该模式采用仅在完全按下快门按钮曝光时进行手抖动补偿动作，从而更适合拍摄无规律被摄主体。

防抖MODE 3

有拍摄过生态摄影的朋友都知道，在拍摄昆虫等不规则且运动轨迹较快的小动物时，除了需要精准的对焦高速快门也是必不可少的，但在开启EF 70-200mm f/4L IS II USM的MODE 3之后，小编可以用相对较低的快门速度获得更多的进光量，从而降低高感提升画质。

此外，EF 70-200mm f/4L IS II USM最近1的对焦距离使我们能够更加接近拍摄主体，并且0.27倍的放大倍率能获得更好的虚化效果，提升焦点内外的分离度。

总结：可以说EF 70-200mm f/4L IS II USM的测试结果让人非常满意：拥有佳能高性能L级的高画质表现，足够轻便的镜头设计，UD镜片和萤石镜片的色像差补偿，深度优化抗眩光、鬼影的镀膜处理，约5级的IS影像稳定器单元，1米的最近对焦距离及0.27倍的放大倍率等，让其足够能成为全新小三元中的长焦镜担当。如果近期想要购置长焦镜的话，“爱死小小白兔”绝对是不二的选择。

拍摄样张：