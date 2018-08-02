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索尼黑卡RX100M6评测 小身材大智慧

索尼黑卡RX100M6评测 小身材大智慧
2018年08月02日 06:45 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑

　　继上一台索尼黑卡RX100M5发布已有接近两个年头，这次索尼黑卡系列再添一位新成员RX100M6。最作为经典的1英寸卡片相机，第6代黑卡RX100系列在配置上，较上一代有了大幅度的提升，特别是全新的等效135画幅24-200mm焦距的大变焦镜头，也让该新机挤身到长焦相机的行列，拍摄的广泛性更强。

　　一、相机外观点评 小身材大智慧看得更远

　　先来说一下这款索尼黑卡RX100M6的外观吧，在黑卡3时代就定下来的设计风格，在第6代还有所保留，俨然成为索尼黑卡独有的外观风格，让人一看就知道是黑卡相机。正面有全新的蔡司Vario-Sonnar T* 24-200mm F2.8-F4.5镜头，右下角印有蔡司小蓝标，彰显着高端的身份。

　　在机身的左侧，我们可以看到NFC的标志和内置EVF取景器弹起按键。在前几代黑卡系列的相机，内置的EVF取景器需要手动拔出才能使用。而第6代黑卡相机只需要拨下这个按键，约236万像素XGA OLED Tru-Finder™电子取景器就好像闪光一样弹出来，就能实现开机功能。只需按下去就能收起来，同时也可以设置关机功能。

　　机身顶部除了有内置的EVF取景器之外，还保留着闪光灯和拨轮模式，立体声录音麦克风也设计在闪光灯的两侧。快门键外圈还集成了焦距调整和图片放大缩小功能，这种高度集成的设计，让小机身蕴含巨大的操控性。

　　在机身的右侧，是USB和HDMI接口，没用上Type-C有点遗憾，Wi-Fi天线的标志也在下面。这里要说的是索尼黑卡RX100M6支持USB充电，因此可以通过移动电源来保证拍摄续航。

　　在机身底部，索尼黑卡RX100M6延续了单SD卡槽的设计，标配的电池还是我们熟悉的一块1240mAh的NP-BX1电池。其实用单块电池再加上移动电源，出门拍一天也不是问题。新机拥有24张/秒的高速连拍能力，连拍缓冲从之前的150张提升到233张。

　　机身的背部按键还是秉承黑卡RX100M5的设计，摸上去还是熟悉的手感。不同的是相机的屏幕跟上了潮流，支持触控和支持向下90度翻折，可以通过触摸屏幕实现焦点选择和框选追焦对象等操作。这一体验对于黑卡 RX100M5来说无疑是巨大的提升，这也说明了触摸屏和翻转屏对于便携式相机来说，是一个重要的存在。

　　这次索尼在新机上采用了新一代的菜单设置，将视频菜单独立出来，方便Vloger用RX100M6在拍摄视频时，快速地设置视频的参数。看来索尼RX100M6有意成为一款视频性能不俗的大底卡片机，无论是广角还是长焦，都能满足日常拍摄需求。说了这么多，大家是不是很期待新机的画质表现以及镜头的锐度表现？下面就是详细的评测内容。

　　二、传感器画质评测 1英寸最好的画质表现

　　索尼黑卡RX100M6搭载了约2010万有效像素的1英寸Exmor RS CMOS传感器，采用堆栈式结构以及增加聚光效率的背照式技术，在实现宽广感光度范围的同时还降低了噪点。

　　新一代的BIONZ X影像处理器的算法进一步提升，有助于提高影像分辨率和质量，进一步降低噪点。该图像处理器提高了数据处理速度，能实现高密度的智能跟焦技术、眼控AF（眼部对焦）、触摸对焦和支持触摸快门功能，还提供约0.03秒高速对焦和315个相位检测自动对焦点。

　　下面将镜头调至24mm广角端和f/9光圈，然后对各档ISO进行画质对比。为了更贴近日常使用习惯，机内的优化均采用默认设置。

以下截图如上图红框所示以下截图如上图红框所示

　　看了上面的100%截图对比，我们可以看到索尼黑卡RX100M6成像表现依然强大，在原生ISO 125下的画质表现是最好的，还有有效像素为2020万的CMOS传感器加上BIONZ X影像处理器的加持，拥有画质细节不俗的表现。

　　随着ISO感光度的不断提升很明显感受到，在ISO 800时噪点开撕增加，到了ISO 1600时涂抹感开始明显，清晰度也会随之降低。在ISO 3200时还是能隐约看到一些细节，一直到ISO 6400，画面的细节开始整体衰减。

　　其实这个画质表现比普通的卡片机和手机好出不少，从整体的的画质表现来看，这款1英寸CMOS的噪点控制能力已经是该画幅最强的，普通用户在日常室内弱光拍摄环境下，也能拍出可看性比较高的照片，满足发朋友圈或者微博的需求。

　　三、镜头画质评测 光圈变小焦距变大

　　为了增强其远摄能力，索尼黑卡RX100M6相机重新设计了其内置的蔡司镜头，全新的Vario-Sonnar T* 24-200mm F2.8-F4.5将原来24-70mm的长焦端扩展到200mm，两段式变成三段式设计，这是牺牲了大光圈和内置ND滤镜换来的。镜头采用12组15枚镜片的紧凑式光学结构，能够在宽广的变焦范围内提供高品质图像。内置2枚ED超低色散非球面镜片和8枚非球面镜片，其中包括4枚AA高级非球面镜片。

　　在这些高质量的镜片加持下，使相机在全焦段从中心到边缘具备出色的高画质，还支持在200mm端提供4级光学防抖性能，即时在长焦端拍摄和弱光环境下，也能通过光学防抖系统手持拍摄，获得稳定的高质量图像。

　　在体积不变的情况下，塞进8倍变焦能力的新镜头，成像表现会变差吗？下面将相机设置在ISO 125，光圈优先模式下将不同的光圈下，中心和边缘的成像对比，进行评测。

以下截图如上图红框所示以下截图如上图红框所示

　　首先是24mm广角端的中心成像表现，在光圈全开f/2.8到收缩至f/11光圈，其锐度和解析度表现都非常好。在画面边缘方面，在全开光圈时分辨率稍欠，收缩到f5.6时就有明显的提升，所以拍摄风景等广角题材时尽量用小光圈去拍，单纯拍摄夜景、人像和微距等，对边缘成像没太多要求的，全开光圈就行了。

以下截图如上图红框所示以下截图如上图红框所示

　　最后来看看200mm端的成像表现，在中心的画质部分表现不错，即使是f/4.5大光圈下，也不觉得肉，但是在收缩到f/7.1后，画面的锐度和清晰度有明显的下降迹象。在边缘部分大同小异，大光圈f/4.5下画质会比小光圈相对较好，特别是收缩到f/7.1后，锐度和清晰度下降明显，也就是常说的成像肉。

　　这枚全新的蔡司Vario-Sonnar T* 24-200mm F2.8-F4.5镜头的画质表现还是不错的，在增大变焦范围的前提下，其整体的画质依然保持在相对较好的表现，也是科技和工艺上的进步。虽然没有了大光圈，但实现了大变焦确实是鱼与熊掌不可兼得的道理，想要大光圈的朋友可以考虑黑卡RX100M5。

　　四、连拍、视频评测 拍得越慢看得越仔细

　　想要拍摄Vlog但不想携带体积大的相机时，索尼黑卡RX100M6就很满足你的需求。支持最高100M 码率的XAVC S 4K 30帧和50M码率的XAVC S HD 1080P 60帧，同时拍摄的4K视频支持全像素读取，没有像素合并，可以更好地呈现画质细节，并有效降低摩尔纹和锯齿。

（4K视频截图和放大截图）（4K视频截图和放大截图）

　　黑卡RX100M6还是索尼首款支持4K HDR视频录制黑卡相机，具备新的HLG （Hybrid Log-Gamma）图像配置文件，支持即时HDR工作流程，可拍摄出宽动态范围的高精度鲜活的视频，并且无需后期调色处理。

（高帧速率超慢动作视频）（高帧速率超慢动作视频）
（24张连拍GIF动画）（24张连拍GIF动画）

　　在光照充足的室外环境下，HFR挡能拍摄最高1080P 1000帧高帧速率超慢动作视频。小小的机身还能实现高端机才有的功能，被誉为1英寸的新旗舰相机当之无愧。所以喜欢拍摄视频的旅摄者，这款相机非常适合你，在便携和高性能上能做到很好的平衡实属不易，为视频拍摄提供更多的创意手法。

　　五、索尼黑卡RX100M6样张点评

　　看了这么多的测试之后，我们来看看用索尼黑卡RX100M6拍摄的照片吧，看完之后不知道你会不会有想要买的冲动。

　　在索尼的算法优化之下，让这款1英寸传感器能在任何环境，都能提供出色的画质表现，这是我很惊讶的地方。就算是较高的感光度下，看小图都不觉得画质变得很差，色彩和锐度表现较为出色，在日常使用下尽情发挥你的想象力，剩下的都交给RX100M6就行了。

　　六、评测总结 1英寸相机的新旗舰

索尼黑卡RX100M6 优缺点总结
优点 缺点

 

1、改进了EVF取景器

2、支持触控，屏幕折叠角度增大

 

3、可拍摄1000fps高帧慢速视频

4、高速连拍达24fps

5、支持4K HDR视频拍摄

 

1、触摸屏只支持对焦点选择

2、价格略高

 

　　到这里就是熟悉的总结环节，索尼黑卡RX100M6的整体性能表现还是比较强的，在小机身上实现大光学变焦也是前无古人后无来者。唯一算不上缺点的是最大光圈由原来的f/1.8缩水到f/2.8，也是个无奈之举。当然，小体积高性能的一切都是建立在8499的售价之上，就是你愿不愿意为便携性和高性能连着的结合而买单了。

　　总的来说，这款机器适合长途旅摄者，拍摄Vlog视频和高质量的照片。想要大光圈的朋友就可以选择上一代的索尼黑卡RX100M5，其代价是只能到70mm焦段。以上就是索尼黑卡RX100M6的评测内容，欢迎大家在下方评论。

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