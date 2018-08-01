精准对焦优雅外形 适马E卡口50mm F1.4评测

本文来自蜂鸟网

自适马第一款Art系列镜头上市以来，这个系列的镜头就广受消费者的好评，因为适马该系列的大部分镜头都拥有极具竞争力的价格，并且在性能方面也足以与同焦段的原厂镜头一战。然而适马的镜头长期只有佳能和尼康的卡口，这让很多索尼的用户非常难受，想要使用适马的镜头，就只能加上MC-11转接环，这让很多原生卡口用惯了的用户都不是非常习惯。终于适马在今年的CP+展会开幕前爆出猛料，一次推出了7支Art系列的E卡口定焦镜头，新的E卡口镜头是在索尼公司签订的许可协议下开发、制造和生产的，相比使用MC-11转接环，新的E卡口镜头在对焦方面采用了全新的算法，精度和速度全面提升，同时价格与之前的镜头保持不变，这让很多索尼的用户喜出望外，盼了这么多年终于可以用上性价比十足的原生卡口！

原生的E卡口适马镜头让我充满了兴趣，最近我们收到了E卡口的适马50mmF1.4ArtE丨Art（以下简称50mmF1.4ArtE），那么这支镜头的具体表现如何呢？下面我们先从外观说起。

镜头包装盒

适马50mmF1.4ArtE的包装盒采用适马一如既往的黑白设计，简洁大气。包装盒白底黑条的部分写着“50mm F1.4 DG”彰显着包装箱里主人的身份，包装箱上的银灰色的圆形“A”标展现了其纯正的Art系列镜头血统，而在镜头的右边一侧的贴纸上“FOR Sony E-mount”表示了这颗镜头与以往不同——E卡口的适马50mm F1.4。

镜头包装盒内主要部件一览

熟悉适马的用户都清楚，打开适马包装盒，里面都会有一个镜头包，镜头就装在镜头包里面。这个镜头包不仅具有很好的防护性，同时背面的挂扣方便用户多镜头携带，这点设计还是很贴心实用的。整个镜头包装盒里面包含一支适马镜头，一对镜头前后盖，一枚遮光罩以及一个镜头包，当然还有保修卡、产品说明书等。

适马50mmF1.4ArtE的镜头正面+镜头盖

E卡口的适马50mmF1.4ArtE相较于之前的卡口整体显得比较修长，镜身部分是一层细腻的磨砂涂层，增加手感的同时可以有效地防止指纹。为了增添镜头的工业艺术感，这支镜头还在镜筒上以亮银色的圆形“A”标标识Art系列镜头血统，镜身后部更是采用了与众不同的光滑漆面设计。

适马50mmF1.4ArtE左侧面

适马50mmF1.4ArtE背面

从镜头的外观上来看，E卡口的适马50mmF1.4ArtE要比佳能、尼康原厂的50mm F1.4镜头要长不少，同时比起50mmF1.4ArtE的其他卡口也要长上一些。

适马50mmF1.4ArtE搭配遮光罩效正面果

适马50mmF1.4ArtE搭配遮光罩侧面效果

适马50mmF1.4ArtE前镜组

值得一提的是，镜片前端拥有防水防污镀膜，即便是沾染了雨水或者指纹，也可以很容易的擦拭去除，便于保养。

适马50mmF1.4ArtE后镜组和镜头卡口

适马50mmF1.4ArtE镜头卡口

通过图片可以看出适马50mmF1.4ArtE的卡口到后镜组距离较远，另外镜头卡口的位置有密封橡胶圈，具备一定的防尘防滴溅功能。

适马50mmF1.4ArtE搭配索尼A7R3效果

适马50mmF1.4ArtE搭配索尼A7R3效果

适马Art系列镜头为满足高像素的机身画质需求而生，所以笔者在后续的拍摄中搭配了4200万像素的索尼A7R3进行拍摄，E卡口的适马搭配在索尼的机身上很是和谐，不过在实际的使用过程中，E卡口的适马50mmF1.4ArtE确实有点头重脚轻的感觉，不搭配相机肩带出行拍摄，手持的确有点吃不消。