新浪数码> 数码相机> 精品评测 > 正文

精准对焦优雅外形 适马E卡口50mm F1.4评测

精准对焦优雅外形 适马E卡口50mm F1.4评测
2018年08月01日 07:12 新浪科技_自媒体综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自蜂鸟网

　　自适马第一款Art系列镜头上市以来，这个系列的镜头就广受消费者的好评，因为适马该系列的大部分镜头都拥有极具竞争力的价格，并且在性能方面也足以与同焦段的原厂镜头一战。然而适马的镜头长期只有佳能和尼康的卡口，这让很多索尼的用户非常难受，想要使用适马的镜头，就只能加上MC-11转接环，这让很多原生卡口用惯了的用户都不是非常习惯。终于适马在今年的CP+展会开幕前爆出猛料，一次推出了7支Art系列的E卡口定焦镜头，新的E卡口镜头是在索尼公司签订的许可协议下开发、制造和生产的，相比使用MC-11转接环，新的E卡口镜头在对焦方面采用了全新的算法，精度和速度全面提升，同时价格与之前的镜头保持不变，这让很多索尼的用户喜出望外，盼了这么多年终于可以用上性价比十足的原生卡口！

　　原生的E卡口适马镜头让我充满了兴趣，最近我们收到了E卡口的适马50mmF1.4ArtE丨Art（以下简称50mmF1.4ArtE），那么这支镜头的具体表现如何呢？下面我们先从外观说起。

镜头包装盒镜头包装盒

　　适马50mmF1.4ArtE的包装盒采用适马一如既往的黑白设计，简洁大气。包装盒白底黑条的部分写着“50mm F1.4 DG”彰显着包装箱里主人的身份，包装箱上的银灰色的圆形“A”标展现了其纯正的Art系列镜头血统，而在镜头的右边一侧的贴纸上“FOR Sony E-mount”表示了这颗镜头与以往不同——E卡口的适马50mm F1.4。

镜头包装盒内主要部件一览镜头包装盒内主要部件一览

　　熟悉适马的用户都清楚，打开适马包装盒，里面都会有一个镜头包，镜头就装在镜头包里面。这个镜头包不仅具有很好的防护性，同时背面的挂扣方便用户多镜头携带，这点设计还是很贴心实用的。整个镜头包装盒里面包含一支适马镜头，一对镜头前后盖，一枚遮光罩以及一个镜头包，当然还有保修卡、产品说明书等。

适马50mmF1.4ArtE的镜头正面+镜头盖适马50mmF1.4ArtE的镜头正面+镜头盖

　　E卡口的适马50mmF1.4ArtE相较于之前的卡口整体显得比较修长，镜身部分是一层细腻的磨砂涂层，增加手感的同时可以有效地防止指纹。为了增添镜头的工业艺术感，这支镜头还在镜筒上以亮银色的圆形“A”标标识Art系列镜头血统，镜身后部更是采用了与众不同的光滑漆面设计。

适马50mmF1.4ArtE左侧面适马50mmF1.4ArtE左侧面
适马50mmF1.4ArtE背面适马50mmF1.4ArtE背面

　　从镜头的外观上来看，E卡口的适马50mmF1.4ArtE要比佳能、尼康原厂的50mm F1.4镜头要长不少，同时比起50mmF1.4ArtE的其他卡口也要长上一些。

适马50mmF1.4ArtE搭配遮光罩效正面果适马50mmF1.4ArtE搭配遮光罩效正面果
适马50mmF1.4ArtE搭配遮光罩侧面效果适马50mmF1.4ArtE搭配遮光罩侧面效果
适马50mmF1.4ArtE前镜组适马50mmF1.4ArtE前镜组

　　值得一提的是，镜片前端拥有防水防污镀膜，即便是沾染了雨水或者指纹，也可以很容易的擦拭去除，便于保养。

适马50mmF1.4ArtE后镜组和镜头卡口适马50mmF1.4ArtE后镜组和镜头卡口
适马50mmF1.4ArtE镜头卡口适马50mmF1.4ArtE镜头卡口

　　通过图片可以看出适马50mmF1.4ArtE的卡口到后镜组距离较远，另外镜头卡口的位置有密封橡胶圈，具备一定的防尘防滴溅功能。

适马50mmF1.4ArtE搭配索尼A7R3效果适马50mmF1.4ArtE搭配索尼A7R3效果
适马50mmF1.4ArtE搭配索尼A7R3效果适马50mmF1.4ArtE搭配索尼A7R3效果

　　适马Art系列镜头为满足高像素的机身画质需求而生，所以笔者在后续的拍摄中搭配了4200万像素的索尼A7R3进行拍摄，E卡口的适马搭配在索尼的机身上很是和谐，不过在实际的使用过程中，E卡口的适马50mmF1.4ArtE确实有点头重脚轻的感觉，不搭配相机肩带出行拍摄，手持的确有点吃不消。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页
配件适马镜头
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有