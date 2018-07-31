小身材大变焦 索尼黑卡RX100 VI评测

索尼黑卡系列，可以说是1英寸卡片DC相机中最为经典和最为大家熟悉的一个系列。而时隔近两年后，索尼终于拿出了RX100系列的最新作RX100 VI。新相机一改之前三代机型上的24-70mm镜头，启用了全新的等效24-200mm大变焦比镜头。可以说是达到了小巧与大变焦比的一个极致。这次，我们就来好好看看这款6代黑卡。

黑卡再更新 小机身大变焦的RX100 VI

作为黑卡相机的开山鼻祖，RX100系列无疑是索尼黑卡系列相机中最为知名的。而自2012年发布至今，经历了7年的时光，第6代的黑卡，可以说又给我们带来了新的惊喜。新相机启用了RX100系列的第三款镜头，全新的24-200mm镜头让小巧的RX100拥有了更广泛视角的拍摄能力。在RX100的机身下拥有200mm的长焦，这是之前的1英寸机型所没有做到的，因此新相机的远摄能力也得到了大幅度提升。

作为黑卡系列的旗舰之一，RX100 VI在速度上依旧有着出色的表现，片上相位对焦技术的成熟让RX100 VI有着相当不俗的AF对焦性能表现。新相机依旧拥有24张/秒的高速连拍能力，不仅如此，新机的连拍续航还从之前的150张提升到233张，连拍续航的增强使得新相机可以更好地进行高速的瞬间记录。

新一代的RX100M6高速性能更强，而全新的24-200mm镜头更是颇具吸引力

而性能的提升外，索尼RX100 VI在操控上也变得更加友好。新相机成为索尼RX100系列首款搭载触控屏的机型，触控让相机在对焦选择上更加便利。而新菜单和全新的EVF取景器结构设计，也让相机的整体操控体验有了更好的表现。

新镜头扩展了索尼黑卡RX100 VI在更长焦段下的拍摄能力

当一款卡片DC相机的售价超过8000元后，你会以怎样的标准要求它呢？

当然了，这一切都建立在新相机8499的售价基础之上。花费超过8000块购买一台1英寸画幅的便携相机，这或许放在2-3年前是不可想象的一件事儿。在8000元的价位上，画幅更大的M4/3，APS-C甚至是全画幅机型都有相当多的选择。那么为何索尼敢于将全新的RX100 VI定位在如此高的水平线上呢？下面来通过我们的评测来看一看吧！