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单反与微单 谁才是高像素摄影更优选

单反与微单 谁才是高像素摄影更优选
2018年07月30日 06:44 中关村在线
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　　看外观 单反微单各有千秋

　　在摄影圈子里，“高像素”一直是人们津津乐道的话题，毕竟纵观数码相机的发展史，其实就是传感器像素的进化史。而作为现阶段最为成熟的相机系统（可能没有之一），全幅单反的成像质量在近几年突飞猛进，目前像素最高的是佳能EOS 5DS R，达到了5000万的水准。

　　当然，除了单反之外，微单系统在成像方面也有着长足的进步，索尼A7RIII作为目前像素数最高的全幅微单机型，具备4200万的像素水平。那么5DSR与A7RIII谁会带来更好的成像表现呢？一起来看我们的对比测试——

　　首先说说两款机型的外观设计，尽管5DSR与A7RIII分别属于单反、微单两大不同阵营，但外观造型上的差异其实并不大，两者均具备突起的军舰部，同时都采用了亚光全黑色的机身涂层，看上去低调且专业。

佳能EOS 5DS R（搭配EF 16-35mm f/2.8L III USM）佳能EOS 5DS R（搭配EF 16-35mm f/2.8L III USM）
索尼A7RIII（搭配FE 16-35mm F2.8 GM）索尼A7RIII（搭配FE 16-35mm F2.8 GM）

　　高像素机型的用户大多是风光摄影爱好者，经常需要带着器材外出取景拍摄，因此这两套设备的便携性同样值得关注。从机身角度而言，A7RIII作为一款微单体积相对小巧一些，这也是微单产品的结构优势；不过搭配两家各自的16-35mm F2.8镜头之后，在体积上并没有太大差别，从外出携带的角度考虑，两套设备的便携性基本一致。

A7RIII（右）作为一款微单，体积相对小巧一些A7RIII（右）作为一款微单，体积相对小巧一些
搭配各家的16-35mm F2.8镜头之后，两套设备的便携性基本一致搭配各家的16-35mm F2.8镜头之后，两套设备的便携性基本一致

　　接着来看看此次测试中搭配的镜头。我们选择了EF 16-35mm f/2.8L III USM和FE 16-35mm F2.8 GM，分别是佳能、索尼两家的顶级广角大光圈变焦镜头，在高像素风光摄影中能够带来很强的实用性。两款镜头的体积基本没啥差异，硬件配置可以说各有千秋，佳能具备对焦窗、索尼具备对焦停止键，分别照顾到了单反、微单用户的使用习惯。

两家的广角大光圈镜头在配置上可以说各有千秋两家的广角大光圈镜头在配置上可以说各有千秋
索尼16-35mm F2.8（右）采用外变焦设计，实际拍摄时有进灰的风险索尼16-35mm F2.8（右）采用外变焦设计，实际拍摄时有进灰的风险

　　而在镜身方面，可以看到两家厂商不同的设计理念。佳能16-35采用了内变焦设计，变焦时镜筒部分不会伸出，因此镜头整体有着更好的密封性；索尼16-35采用外变焦设计，虽然收缩状态下便于携带16mm广角端时镜筒会伸出（这一点与其他家是相反的，需要适应），室外拍摄中有可能出现进灰、进水等问题。

两款高像素机型都有着专业的按键及拨轮设计两款高像素机型都有着专业的按键及拨轮设计
5DSR（左）具备肩屏，操控效率更高一些5DSR（左）具备肩屏，操控效率更高一些

　　再来说说操控感受。5DSR、A7RIII都提供了丰富的按键、拨轮以及焦点拨杆，专业性无需多言。值得一提的是5DSR配备了一块肩屏，配合周围的功能按键，无需看屏幕即可实现快速设置；索尼A7RIII没有给配肩屏，设置时必须查看屏幕，实际调整参数时的效率稍逊一筹。

对于如今的高端机型而言，双卡槽已经是标配了对于如今的高端机型而言，双卡槽已经是标配了

　　存储介质方面，5DSR采用SD+CF双卡槽，A7RIII采用双SD卡槽，对于高像素用户而言，双卡槽能够带来更灵活的存储及读写能力，大尺寸照片写入、拍摄备份等等都更有保障。总的来说到了高像素这一级别，单反与微单的差异其实弱化了很多，无论机身结构还是操控设计上两者都有着足够专业的表现。

　　看成像 锐度控噪客观对比

　　看过外观造型及机身设计的对比之后，接着我们来看看这两套装备在实拍中的硬实力。高像素机型的最大优势在于细节表现，笔者将这两款相机分别搭配两家最新的16-35mm F2.8镜头进行实拍测试，实拍中均使用了F8的小光圈，一起看看实际出片的锐度如何。

5DSR实拍样张5DSR实拍样张
A7RIII实拍样张A7RIII实拍样张

　　首先来看16mm端，广角端下这两款高像素全幅机都带来了出色的出片质感，实拍照片观感非常扎实，画面细节、色彩都有很明显的层次体现。之后我们将照片进行100%放大，并且选取相同区域进行对比——

100%放大细节对比100%放大细节对比

　　从放大结果来看，两者都带来了丰富的画面细节，横向对比来看5DSR出片相对要更加扎实，实拍照片细节对比度更高，同时细节部分更有质感；A7RIII的照片在放大后也有着清晰的画质，但解析力表现略逊一筹，建筑的细节纹理部分有些模糊。

5DSR实拍样张5DSR实拍样张
A7RIII实拍样张A7RIII实拍样张

　　之后来看35mm端。我们同样用这两款相机在同场景下进行实拍测试，可以看到两者同样都能带来扎实的成像表现，照片观感都很锐利，只是在色彩风格上有些不同，5DSR倾向于饱和、暖色调的出片风格，A7RIII倾向于平淡、冷色调的出片风格。色彩可以通过后期软件进行调整，我们接着还是将照片放大对比细节——

100%放大细节对比100%放大细节对比

　　放大后的样张中，可以看到两款相机在35mm端同样都能带来出色的解析力，100%放大后依旧有着清晰的细节纹理，这对于追求细节的高端玩家而言有着非常大的诱惑力。得益于更高对比度的出片风格，5DSR的照片在成像上相对扎实一些，但笔者个人认为35mm时这两套设备的解析力表现差异不大，基本处于同一水准。

　　通常情况下，像素密度越高，高感时越容易出现噪点问题，因此理论上暗光拍摄并非高像素机型的强项。不过，实拍中难免会遇到光线不足的情况，这两款像素怪兽的控噪能力同样值得关注。为了保证光照条件的统一性，笔者用这两款相机在评测台上进行客观测试。

ISO 1600控噪能力对比测试ISO 1600控噪能力对比测试
ISO 3200控噪能力对比测试ISO 3200控噪能力对比测试
ISO 6400控噪能力对比测试ISO 6400控噪能力对比测试

　　从实际测试的结果来看，两款相机在ISO 1600、3200下出现了少量噪点，但画质整体并未受到影响；到ISO 6400这样一个高感光度时，两者都出现了些微噪点颗粒，不过画面的细节依旧没有损失。可以说在极高的像素前提下，两款相机仍能带来纯净的高感画质，能够满足常见暗光场景的拍摄需求。

　　看镜头 畸变色散眩光测试

　　经过解析力及控噪能力的测试之后，接着我们将目光转向镜头光学素质。关于佳能EF 16-35mm f/2.8L III USM和索尼FE 16-35mm F2.8 GM的锐度表现，前面的解析力部分笔者已经做过对比，之后来看看这两款顶级广角分别具备怎样的光学素质，我们均采用评测台在同场景下进行测试。

　　16mm畸变测试

　　35mm畸变测试

　　首先说说畸变，笔者分别测试了两款镜头在16mm及35mm端的畸变抑制能力。16mm作为超广焦段，两者不可避免地都出现了桶形畸变的现象，在畸变控制表现上基本一致；35mm端两款镜头的畸变现象大幅好转，基本都做到了横评竖直。另外需要说明的是，在Photoshop中利用Adobe Camera Raw插件可以轻松去除畸变问题，对实际拍摄基本没有影响。

色散抑制能力对比测试（光圈F2.8）色散抑制能力对比测试（光圈F2.8）

　　接着看色散。色散问题通常在大光圈时容易出现，笔者将两支镜头同时设置为F2.8光圈进行测试，可以看到佳能16-35mm F2.8在色散方面控制得很理想，基本没有出现色散问题；相同条件下，索尼16-35mm F2.8出现了些微绿边及紫边问题，色散抑制能力有些不足。

　　广角拍摄大场景时难免会遇到逆光的情形，这时很容易产生眩光现象，给照片带来光斑、光线甚至雾化等不良影响，尤其在小光圈下更为明显。笔者使用F16小光圈进行实拍测试，一起来看看它们各自的眩光抑制能力——

眩光抑制能力对比测试（光圈F16）眩光抑制能力对比测试（光圈F16）

　　从实际测试的结果来看，两者在眩光方面有着较大的差别，5DSR配合佳能16-35mm F2.8进行拍摄，在小光圈下并没有看到明显的眩光，A7RIII配合索尼16-35mm F2.8镜头在实拍中的眩光问题比较严重。综合眩光、色散的表现来看，佳能EF 16-35mm f/2.8L III USM镜头在光学素质上要更胜一筹，这与其成熟的镀膜技术及结构设计是分不开的。

　　·总结 高像素拍摄选谁更合适？

　　5DSR与A7RIII，谁才是高像素记录的更优选？相信各位读者已经有了自己的看法。成像能力方面，5DSR具备5000万级别的像素，配合佳能16-35mm F2.8镜头能够带来更清晰、锐利的画质，对于追求细节的用户而言更具吸引力；在镜头素质这块，佳能EF 16-35mm f/2.8L III USM镜头也提供了更好的眩光、色散抑制能力，出片成功率更高。从拍照出片的角度而言，佳能这套高像素机+超广角的配置有着更好的实用性。

综合测试结果来看，5DSR无疑有着更高的性价比综合测试结果来看，5DSR无疑有着更高的性价比

　　另外这两套设备的价格问题同样不容忽视。佳能5DSR搭配EF 16-35mm f/2.8L III USM镜头总价在25500元左右，索尼A7RIII搭配FE 16-35mm F2.8 GM镜头总价在35900元左右。面对一万多元的差价，如果你打算入手一套高像素拍摄装备，个人认为5DSR加上佳能16-35mm F2.8是更具性价比的选择。

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