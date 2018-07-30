单反与微单 谁才是高像素摄影更优选

看外观 单反微单各有千秋

在摄影圈子里，“高像素”一直是人们津津乐道的话题，毕竟纵观数码相机的发展史，其实就是传感器像素的进化史。而作为现阶段最为成熟的相机系统（可能没有之一），全幅单反的成像质量在近几年突飞猛进，目前像素最高的是佳能EOS 5DS R，达到了5000万的水准。

当然，除了单反之外，微单系统在成像方面也有着长足的进步，索尼A7RIII作为目前像素数最高的全幅微单机型，具备4200万的像素水平。那么5DSR与A7RIII谁会带来更好的成像表现呢？一起来看我们的对比测试——

首先说说两款机型的外观设计，尽管5DSR与A7RIII分别属于单反、微单两大不同阵营，但外观造型上的差异其实并不大，两者均具备突起的军舰部，同时都采用了亚光全黑色的机身涂层，看上去低调且专业。

佳能EOS 5DS R（搭配EF 16-35mm f/2.8L III USM）

索尼A7RIII（搭配FE 16-35mm F2.8 GM）

高像素机型的用户大多是风光摄影爱好者，经常需要带着器材外出取景拍摄，因此这两套设备的便携性同样值得关注。从机身角度而言，A7RIII作为一款微单体积相对小巧一些，这也是微单产品的结构优势；不过搭配两家各自的16-35mm F2.8镜头之后，在体积上并没有太大差别，从外出携带的角度考虑，两套设备的便携性基本一致。

A7RIII（右）作为一款微单，体积相对小巧一些

搭配各家的16-35mm F2.8镜头之后，两套设备的便携性基本一致

接着来看看此次测试中搭配的镜头。我们选择了EF 16-35mm f/2.8L III USM和FE 16-35mm F2.8 GM，分别是佳能、索尼两家的顶级广角大光圈变焦镜头，在高像素风光摄影中能够带来很强的实用性。两款镜头的体积基本没啥差异，硬件配置可以说各有千秋，佳能具备对焦窗、索尼具备对焦停止键，分别照顾到了单反、微单用户的使用习惯。

两家的广角大光圈镜头在配置上可以说各有千秋

索尼16-35mm F2.8（右）采用外变焦设计，实际拍摄时有进灰的风险

而在镜身方面，可以看到两家厂商不同的设计理念。佳能16-35采用了内变焦设计，变焦时镜筒部分不会伸出，因此镜头整体有着更好的密封性；索尼16-35采用外变焦设计，虽然收缩状态下便于携带16mm广角端时镜筒会伸出（这一点与其他家是相反的，需要适应），室外拍摄中有可能出现进灰、进水等问题。

两款高像素机型都有着专业的按键及拨轮设计

5DSR（左）具备肩屏，操控效率更高一些

再来说说操控感受。5DSR、A7RIII都提供了丰富的按键、拨轮以及焦点拨杆，专业性无需多言。值得一提的是5DSR配备了一块肩屏，配合周围的功能按键，无需看屏幕即可实现快速设置；索尼A7RIII没有给配肩屏，设置时必须查看屏幕，实际调整参数时的效率稍逊一筹。

对于如今的高端机型而言，双卡槽已经是标配了

存储介质方面，5DSR采用SD+CF双卡槽，A7RIII采用双SD卡槽，对于高像素用户而言，双卡槽能够带来更灵活的存储及读写能力，大尺寸照片写入、拍摄备份等等都更有保障。总的来说到了高像素这一级别，单反与微单的差异其实弱化了很多，无论机身结构还是操控设计上两者都有着足够专业的表现。

看成像 锐度控噪客观对比

看过外观造型及机身设计的对比之后，接着我们来看看这两套装备在实拍中的硬实力。高像素机型的最大优势在于细节表现，笔者将这两款相机分别搭配两家最新的16-35mm F2.8镜头进行实拍测试，实拍中均使用了F8的小光圈，一起看看实际出片的锐度如何。

5DSR实拍样张

A7RIII实拍样张

首先来看16mm端，广角端下这两款高像素全幅机都带来了出色的出片质感，实拍照片观感非常扎实，画面细节、色彩都有很明显的层次体现。之后我们将照片进行100%放大，并且选取相同区域进行对比——

100%放大细节对比

从放大结果来看，两者都带来了丰富的画面细节，横向对比来看5DSR出片相对要更加扎实，实拍照片细节对比度更高，同时细节部分更有质感；A7RIII的照片在放大后也有着清晰的画质，但解析力表现略逊一筹，建筑的细节纹理部分有些模糊。

5DSR实拍样张

A7RIII实拍样张

之后来看35mm端。我们同样用这两款相机在同场景下进行实拍测试，可以看到两者同样都能带来扎实的成像表现，照片观感都很锐利，只是在色彩风格上有些不同，5DSR倾向于饱和、暖色调的出片风格，A7RIII倾向于平淡、冷色调的出片风格。色彩可以通过后期软件进行调整，我们接着还是将照片放大对比细节——

100%放大细节对比

放大后的样张中，可以看到两款相机在35mm端同样都能带来出色的解析力，100%放大后依旧有着清晰的细节纹理，这对于追求细节的高端玩家而言有着非常大的诱惑力。得益于更高对比度的出片风格，5DSR的照片在成像上相对扎实一些，但笔者个人认为35mm时这两套设备的解析力表现差异不大，基本处于同一水准。

通常情况下，像素密度越高，高感时越容易出现噪点问题，因此理论上暗光拍摄并非高像素机型的强项。不过，实拍中难免会遇到光线不足的情况，这两款像素怪兽的控噪能力同样值得关注。为了保证光照条件的统一性，笔者用这两款相机在评测台上进行客观测试。

ISO 1600控噪能力对比测试

ISO 3200控噪能力对比测试

ISO 6400控噪能力对比测试

从实际测试的结果来看，两款相机在ISO 1600、3200下出现了少量噪点，但画质整体并未受到影响；到ISO 6400这样一个高感光度时，两者都出现了些微噪点颗粒，不过画面的细节依旧没有损失。可以说在极高的像素前提下，两款相机仍能带来纯净的高感画质，能够满足常见暗光场景的拍摄需求。

看镜头 畸变色散眩光测试

经过解析力及控噪能力的测试之后，接着我们将目光转向镜头光学素质。关于佳能EF 16-35mm f/2.8L III USM和索尼FE 16-35mm F2.8 GM的锐度表现，前面的解析力部分笔者已经做过对比，之后来看看这两款顶级广角分别具备怎样的光学素质，我们均采用评测台在同场景下进行测试。

16mm畸变测试

35mm畸变测试

首先说说畸变，笔者分别测试了两款镜头在16mm及35mm端的畸变抑制能力。16mm作为超广焦段，两者不可避免地都出现了桶形畸变的现象，在畸变控制表现上基本一致；35mm端两款镜头的畸变现象大幅好转，基本都做到了横评竖直。另外需要说明的是，在Photoshop中利用Adobe Camera Raw插件可以轻松去除畸变问题，对实际拍摄基本没有影响。

色散抑制能力对比测试（光圈F2.8）

接着看色散。色散问题通常在大光圈时容易出现，笔者将两支镜头同时设置为F2.8光圈进行测试，可以看到佳能16-35mm F2.8在色散方面控制得很理想，基本没有出现色散问题；相同条件下，索尼16-35mm F2.8出现了些微绿边及紫边问题，色散抑制能力有些不足。

广角拍摄大场景时难免会遇到逆光的情形，这时很容易产生眩光现象，给照片带来光斑、光线甚至雾化等不良影响，尤其在小光圈下更为明显。笔者使用F16小光圈进行实拍测试，一起来看看它们各自的眩光抑制能力——

眩光抑制能力对比测试（光圈F16）

从实际测试的结果来看，两者在眩光方面有着较大的差别，5DSR配合佳能16-35mm F2.8进行拍摄，在小光圈下并没有看到明显的眩光，A7RIII配合索尼16-35mm F2.8镜头在实拍中的眩光问题比较严重。综合眩光、色散的表现来看，佳能EF 16-35mm f/2.8L III USM镜头在光学素质上要更胜一筹，这与其成熟的镀膜技术及结构设计是分不开的。

·总结 高像素拍摄选谁更合适？

5DSR与A7RIII，谁才是高像素记录的更优选？相信各位读者已经有了自己的看法。成像能力方面，5DSR具备5000万级别的像素，配合佳能16-35mm F2.8镜头能够带来更清晰、锐利的画质，对于追求细节的用户而言更具吸引力；在镜头素质这块，佳能EF 16-35mm f/2.8L III USM镜头也提供了更好的眩光、色散抑制能力，出片成功率更高。从拍照出片的角度而言，佳能这套高像素机+超广角的配置有着更好的实用性。

综合测试结果来看，5DSR无疑有着更高的性价比

另外这两套设备的价格问题同样不容忽视。佳能5DSR搭配EF 16-35mm f/2.8L III USM镜头总价在25500元左右，索尼A7RIII搭配FE 16-35mm F2.8 GM镜头总价在35900元左右。面对一万多元的差价，如果你打算入手一套高像素拍摄装备，个人认为5DSR加上佳能16-35mm F2.8是更具性价比的选择。