性能时代的复古风 回归乐趣的摄影新趋势

不知道你是不是也发现，一股慢摄复古风正悄然在影像圈发生。高速无疑是这个时代影像发展的主旋律。越来越多性能越来越强，速度越来越快的器材不断出现。可也有一批看上去慢悠悠的复古风格器材和APP，如今也渐渐成为不少影像爱好者追求的乐趣所在。这次，我们就来聊一聊这股如今摄影领域重新刮起的复古风。

手动器材回归 胶片市场回暖

这两年除了各种高性能兼具高速度的专业级相机产品不断涌现在我们面前外，也有不少“慢悠悠”风格的器材悄然丰富着整个相机市场。今年的镜头新品中，MF手动镜头达到了14款。占今年已发布镜头新品比例的约45%。越来越多参数不俗，功能行更强的手动镜头新品出现在我们面前，在这个自动对焦性能已经成为重要性能参数的时代，这些手动产品似乎反而更好地找到了自己的市场。

不难发现，今年的镜头新品种有大批的手动镜头出现（图片引自：Dpreview.com）

不只是镜头，胶片市场的回暖也是这股复古风中的一份子。这之中，最为活跃的无疑是柯达。自从重组后，柯达渐渐开始回归到影像领域。而在胶卷市场上，柯达今年已经复产了高速黑白胶卷T-Max P3200；不仅如此，作为柯达复产计划中的一部分，Ektachrome的复产计划也在实施中，柯达已经公布了其试制版的复产胶片，待产品稳定后，这款经典的反转片也将回归我们的视野。

ProImage 100进入欧洲市场，T-Max P3200复产，曾经的那个巨人柯达开始起死回生了

可见，伴随着这个摄影越来越高速化的时代，当各大厂商为性能拼个你死我活的时候，那些已经被认为是落伍或是看上去慢悠悠的产品反而找到了自己的发展空间。这些看上去颇为复古的器材正慢慢回归到摄影爱好者的视野之中。在华丽的参数与性能外，消费者对乐趣的追求让看上去老古董的产品焕发出了新活力。

摄影App 回归胶片时代

不只是硬件上这些传统器材开始越来越多的出现在我们面前。在手机上，越来越多的复古风软件也成为了新一代的摄影APP新宠。回归胶片时代，已经成为摄影APP的一种全新趋势。比如下面这两款软件，真的可以说是将复古和回归胶片到了一个极致。

NOMO的app界面本身就相当程度借鉴了模拟的原型相机的操作界面

先来说说这款叫NOMO的App，这款在苹果摄影类App中排名28位的软件可以说是相当的个性。APP在软件内采用了内购形式，可以购买不同相机，从而模拟很多经典相机的拍摄方式。而其中的INS W就是模拟的富士instax mini 25相机。而APP不只是模拟成像风格，更是在拍摄方式上也全面向这款经典的拍立得相机致敬。

不仅在成像风格上模拟了传统拍立得，在成像方式上也真的可以通过摇动手机来加快显影时间，可以说是NOMO的复古是相当彻底了

在使用这款NOMO APP中的INS相机拍摄后，不会立刻显影成像。而是会像拍立得一样，需要等待时间显影。而如果你想加速这个显影过程，你可以像使用拍立得一样，通过摇摆手机来加快显影效率。这可以说是对拍立得拍摄模式的一个逼真还原了。

Gudak的界面更是全面致敬了柯达的一次性相机

而另外一款APP则更是将这种致敬发挥到了极致，它就是Gudak。这款软件更是将向胶片的还原达到了一个极致。Gudak的使用更为将就，首先，其拍照界面完全模仿了传统胶片相机，只有一个小小的取景框可以用于取景。不仅如此，APP真的如胶卷相机一样，每次要拍摄完设定好的一卷（24张）后，才能“换卷”继续拍摄。

在Gudak中拍摄的照片，是真的要等上三天时间才能“冲洗”完成后出现在照片库里

不仅如此，拍完后，照片真的要经历一个“冲洗”的过程。在不对手机时间动手脚的前提下，相机的胶卷要经历3天的冲洗时间后，才能展现在手机中，这和如今即即拍即得的拍摄方式完全不同。而就是这样一款软件，仍然获得了相当多用户的青睐。这款Gudak在付费APP排行榜上排名14位，要知道，这是一款需要付费的软件，而它的购买量也已经远超很多传统手机拍照APP了。

而无论是笔者说到的NOMO还是Gudak，作为付费APP（NOMO内的相机是需要通过内购方式获得），两款软件虽然不是主打专业性与画质表现，但同样赢得了消费者的认可。而从人气来看，两款软件的确有不少拥趸的。显然无论是更复杂的操作，还是更缓慢的成像过程，这些并没有让消费者反感，相反这些看似麻烦的过程成为了更多人愿意购买App的原因。

技术支持让复古更轻松

随着相机技术，手机摄像头技术的不断进步。影像产品消费者逐步从参数党回归到拍摄乐趣本身。而影像的复古风，可以说就是一种对拍摄乐趣的追求。而当新一代的影像消费者开始通过复古的方式来寻找数码速度以外的乐趣时。电子技术的成熟，让这种对复古乐趣的追求成为了可能。

进入自动对焦时代后，尤其是单反的取景器实际上更多是为自动对焦镜头服务，没有了裂像和黄斑支持的传统手动对焦镜头在自动AF机身上的效率是远低于传统的MF手动时代的

手动镜头在数码单反时代实际上经历了一个相当艰难的时期。AF自动化后的光学取景器更偏重于自动对焦辅助，对手动对焦的辅助支持则是大幅度降低。这导致数码单反时代，虽然相机的AF性能不断提升，但MF手动对焦的使用难度大幅度增加，而手动的操控性乐趣因为效率大幅度的降低和使用难度的增加而大幅度降低。

峰值对焦的出现，让更多人可以更高效率地使用手动对焦操作完成拍摄，大幅度降低了手动对焦的难度

电子取景器的成熟，对于手动对焦拍摄也有着相当大的帮助

而随着微单/无反技术的成熟，手动对焦镜头开始慢慢回归到我们的眼前。更高精度的EVF取景器，更好的放大功能，更精准的峰值对焦技术，让手动对焦在微单/无反相机上成为一种更为简便的操作。无需传统的黄斑或裂像技术，新相机也能够拥有良好的手动对焦效率和精度，这让手动镜头拥有了被更多人接受的可能。

复古是形式 体验更重要

不仅仅是相机行业的悄然变化，手机摄影也在发生着悄然改变。随着如今手机在画质上已经逐步达到了传统卡片DC类机型的水准，作为日常记录使用，手机已经能够提供不错的成像质量。也正是因此，越来越多的软件开发商开始在可玩性，乐趣以及色彩处理上下起了功夫。通过电子界面模拟传统相机的操作模式，也成为不少摄影app的亮点所在。

手机摄影的成像水平逐渐成熟后，拍摄体验本身开始变得越来越重要

去参数化，正成为摄影领域的一种新趋势，用户可以不再担心性能和参数，而是更多回归到追求乐趣和拍摄本身上。手机app通过对传统相机操控，成像模式再到成像效果上的模拟，给更多新时代的用户带来了惊喜。而新时代的相机，通过电子技术的辅助，也让新用户找到了手动掌控一切的乐趣。除了漂亮的参数，用体验同样可以打动消费者。

大众消费者对APP体验的认可，或许对更多影像硬件厂商也是很好的借鉴

实际上，随着如今相机性能越来越强，太多的参数反而让人倍感麻木。正所谓“山珍海味”也有吃腻的时候。这时，这些复古的，慢悠悠的，更注重乐趣和拍摄体验本身的“粗茶淡饭”反而给更多对摄影本身有兴趣的用户带来了想要的体验。

摄影本身有时是件很矛盾的事情，你是喜欢摄影，还是喜欢器材？有时这二者讲的是一个问题，但有时二者则是完全不同的追求。而得益于如今摄影技术的发展，消费者有了更多的选择。选择性能也好，选择乐趣也罢，对于摄影本身而言，多一种选择或许才是最重要的。而如果你也玩腻了速度，麻木了参数，这些慢摄风的新产品或许反而能给你带来更多惊喜。