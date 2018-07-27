一招制胜 细数数码相机历史上的翻身仗

如今我们正站在一个奇妙的时间节点，微单市场看似风平浪静，实际上即将迎来一场残酷而激烈的生死角逐。在相机发展历史上，关键产品的重要性不言而喻，一款重要产品有时候甚至能够左右一家相机厂商的生死命运。今天我们这篇文章，我们就来盘点一下在相机真正进入数码时代的这些年，都出现过哪些产品，曾经一招制胜改变了厂商甚至于行业的命运格局。

尼康D1 结束柯达的统治，大众数码摄影到来

相机真正进入民用数码时代，实在1995年以后，那时候的数码相机基本被柯达所垄断，柯达有着最核心的CCD制造工艺，大部分数码单反的售价往往在2万美元以上，不用说一般消费者，就连专业的媒体机构有时候也很难负担得起如此高昂的相机消费。

1992-1999，数码相机是柯达的天下，但是数码相机费用动辄上万美元

在1999年6月事情发生了转机，尼康抢在众多品牌之前，率先推出了旗舰级的运动摄影机型D1，在相机售价数万美元的时代，尼康D1机身售价仅有5580美元，而且可以使用众多尼康镜头实现全面兼容的自动对焦和防抖功能。尼康D1的目的简单而明确，2000年9月举办的悉尼奥运会，这对于众多新闻媒体来说无疑是喜从天降，从此也奠定了数码相机在新闻摄影中地位。（当时的主力机型依然是胶片相机）

尼康D1，售价5580美元，在当时是绝对的良心价格，媒体界一片欢呼

尼康D1实际上是一款APS-C画幅的机型，并不是全画幅机身。但是在1999年的时间点，对于数码相机画幅并不是那么敏感，D1具有266万有效像素，可以拍摄分辨率2000×1312的图片，具有ISO 1600的最高感光度以及12bit的RAW文件，可以实现4.5fps的高速连拍并且连续拍摄21张，可以实现图像的实时回放。和当时的胶片相机相比，实时查看图像，更实用的高感，更方便的后期，更快捷的传输，对于体育新闻摄影师来说仿佛进入了新的时代，也让摇摆不定的众多相机厂商，更加坚定了数码相机的研发方向。

可以说2000年悉尼奥运会，尼康大获全胜（图片来自：chuansong.me）

可以说2000年悉尼奥运会，尼康大获全胜。不过这也为尼康埋下了一个定时炸弹，尼康在D1的巨大成功后，认为APS-C是数码相机最佳画幅，因此直到2007年才推出第一台全画幅D3，比佳能的全画幅整整晚了6年。但是凭借着一众出色产品，尼康在单反相机之路上一路走了下来，这其中尼康D1，包括D1家族（D1/D1H/D1X），可以说功不可没。

佳能300D 开辟入门单反新战场

数码相机诞生之初，高端相机市场上还没有索尼什么事情，虽然索尼有传感器工艺，但是旧时代的老大哥依然是柯达。在2000年以后，柯达逐渐衰落，数码相机的竞争主要集中在佳能、尼康、奥林巴斯、富士、宾得几家身上（索尼2006年才进入高端市场）。不过这时的数码相机划分明显，普通相机都是家用的入门卡片机为主，单反相机全部都是高端相机，海外售价均在1000美元以上，国内则都在万元以上，而万元以下依然是单反相机的真空区。

佳能EOS 300D，开辟了万元数码单反的新市场

这时候第一台杀入万元市场的相机，是佳能300D，也是佳能三位数系列的开山始祖。我们知道佳能单反相机中关注度最高也是销量最好的就是三位数系列，可以说这后续的辉煌战绩，佳能300D都能分一份荣耀。

佳能300D是第一台价格杀入万元以下的单反相机，让众多喜爱摄影，但是承受不住单反相机的高昂售价的用户看到了曙光。300D在当时采用了630万像素的APS-C画幅CMOS传感器，在当时数据看还是非常优秀的。不过这里也有一个小插曲，一开始300D推出的银色机身，但是3个月后推出了黑色机身，引起了一阵消费激增，大概是那个时代，谁都不想手里的相机看起来不专业吧。

有个小插曲，大家认为银色300D不够专业，推出黑色版之后销量暴增

佳能300D，真正打开了数码单反相机入门化的大门，尼康在随后一年推出D70和改进版D70S，和佳能进行了一次旷日持久的价格战。在2005年，国内佳能300D价格已经降到了6000元上下了。至此往后，数码相机开始深入人心，柯达、康泰时等第一代数码单反相机，彻底退出了历史舞台。（2005年，柯达宣布推出数码单反相机研发）

对于佳能300D，尼康也推出了D70以及后续D70S，激烈的价格战使得相机价格继续下降

对于佳能来说，说300D是翻盘一战是不合适的，因为当时虽然是多方交错对抗，但是佳能基本还是处于优势地位。但是佳能300D是佳能成为日后相机行业第一大厂的重要机型，有着不可取代的历史地位。

尼康D3 尼康的第一台全画幅单反

对于尼康来说，似乎在数码时代的步调总是慢别人半拍。这两年在入门市场和微单市场落后于索尼和佳能，在十多年前，则是在画幅方面落后佳能太多。从2002年开始，佳能1D与1Ds的组合，画幅大小为APS-H和全画幅，尼康只能以APS-C画幅迎战。在专业摄影师领域，尼康首先出现了吃不消的状况。

尼康在数码相机时代之初，带着一堆厂商饶了一大圈的弯路，没有第一时间推出全画幅的尼康，只能看着佳能1Ds和5D系列持续发光发热。而在入门市场，虽然尼康推出了一代神机D70，但是佳能的300D销量仍然更胜一筹。可以说这几年，佳能在市场上，已经超越尼康，并且逐渐拉开了差距。

2002年-2007年，佳能和尼康的差距逐渐拉大

等待了八年之久，2007年尼康终于推出了D3，这也是尼康的第一款全画幅旗舰单反。 尼康D3对于大家一定不陌生，尼康D3的意义在于高感的可用度，尼康D3的感光度高达ISO 6400，而且可以扩展到ISO 25600。

尼康D3，除了像素其他参数放到现在也不算落后

“ISO 6400照片可用”是尼康D3打出的宣传口号。尼康D3提供51点对焦系统（沿用至今），具有9fps的最高连拍速度，1200万像素也足够满足体育摄影的需求。尼康也依靠D3重新获得了专业用户的认可，在2008年北京奥运会上，大量尼康D3奉献了众多精彩照片。而且尼康D3之后，低像素、高感光、高连拍的旗舰单反标准开始被确认下来。

尼康D3官方样张中ISO 3200的细节

虽然尼康和佳能在数码时代有过数次交锋，而且尼康D3实在是表现出色，但是其实2007-2008年是尼康最接近于反超佳能的一次机会，2008年以后，佳能已经确立了数码单反领域，乃至数码相机领域龙头大哥的地位，至今仍未能被打破。

佳能5D2 开启平价高像素时代

2008年，最重要的机型当数佳能5D Mark II，这也是时至今日依然享有名气的一台相机。2008年是全画幅相机群雄争霸的一年，那一年有尼康卯足了劲推出的D700，有索尼的2400万高像素怪兽A900，当然还有佳能5D2。

佳能5D2在2008年的时候，凭借出色的画质表现、能够拍摄1920×1080的高清视频、优秀的机身耐用性，成功成为了一代神机。当然，佳能5D2的成功之处不用我说，随便找一下5D2的资料就能知道佳能5D2的性能表现和优缺点，这里我们从历史的角度考虑下这款相机成功的关键。

5D2成功的关键，是大家都在用不足千万像素的相机，突然出现了买得起2000万像素

从历史角度而言，佳能5D2是第一款亲民价位的全画幅高像素单反，满足了用户对于高像素的大部分需求，但是在价格上又没有显得那么突兀。这让5D2已经上市就收获粉丝无数，虽然尼康D700同样优秀，但是在市场上，佳能5D2无疑是占据了优势。毕竟相比于出色的综合性能，在大家刚尝到数码优势的年代，像素显得更加重要。

在单反相机连实时取景都没有的年代，5D2具有高质量视频拍摄

当然，佳能5D2能够大卖的另外一个原因，就是佳能5D2具有非常出色的视频拍摄画质。毕竟在2008年甚至往后推若干年，能够拍摄高品质视频画质的相机都不算多。由于佳能有着出色的镜头兼容性，加上5D2本身的画质优势，使得5D2在视频领域持续发光发热，而视频领域的相机需求量和损耗量都非常大，这也为5D2带来了进一步的销量猛增。

自佳能5D2之后，佳能在数码单反领域的地位就没有被超越。虽然尼康依靠D800的发布进行了一次尝试，但是D800的时代，像素对于大众的刺激感已经被4年的时间所冲淡。佳能5D系列也在数码单反历史上留下了不可忘记的记忆。

索尼A7 奠定索尼微单相机领军地位

数码相机发展的前二三十年，索尼的贡献主要在技术层面，产品层面索尼虽然一直有比较好的传感器技术，但是苦于缺乏单反设计基础和镜头群支撑，直到2006年才推出第一台数码单反A100。随后索尼虽然推出过A900这种一代神奇，但是在市场销量上索尼相比于佳能和尼康依然相差很多。

索尼虽然有传感器技术，但是2006年才推出第一台可换镜头相机A100

另外一点，虽然微单相机在2008年就已经诞生，2010年索尼发布NEX奶昔系列，在发布之初取得了不错的销量，但是索尼NEX系列中后期的挤牙膏行为，加上相机型号的命名混乱，以及严重的相机同质化，所以实质上NEX对于索尼推动力并没有大家想象中巨大。

索尼NEX系列是完全的摸索前行，真正意义上的索尼微单崛起还是A时代

索尼真正意义上的数码相机翻身仗是2013年发布A7，之前的微单产品，都是些入门产品，说白了微单还没有成为一个独立的相机体系，更像是单反产品的缩小迷你版。直到A7上市，这是第一台以全画幅为成像核心的微单相机，很大程度上改变了消费者对于微单相机的理解，也帮助索尼一跃成为微单领域最有竞争力的厂商。

最小巧轻便的全画幅，就凭这一点，索尼A7一发布就圈粉无数

如今A7系列已经出到了第三代，三代A7机身已经相当成熟，初代A7上诸如握持手感、续航、对焦不准、上手困难等众多问题都已经得到了解决。但是目前A7依然在销售中，而且由于价格优势A7依然有着很不错的销量，在索尼推出的众多相机中，A7是真正意义上的一招制胜，也是微单相机开启全新时代的标志。

尼康D850 用一台相机扭亏为盈

正如文章开篇所说，一台相机，有时候会左右一个厂商的生死。对于尼康来说，D850就是一颗救命的大还丹。先说说尼康吧，2015年前后，尼康已经表现出了众多疲态，传统卡片机市场快速萎缩；专业单反相机由于连续两年的价格跳水，利润方面大幅缩减；微单市场尼康错误的选择了1英寸作为画幅，1系列产品线销量堪忧；另外尼康还面临着前几年的众多产品问题困扰。可以说2016年的尼康影像产品来说是内忧外患，而熊本地震更是直接导致索尼传感器的出货量锐减，对于以单反为基础的尼康来说，这无疑是断了命脉。

“数码单反相机的销量下降和汇率负面影响，导致销量减少11%，和上年同期营业收入减少19%。销售额和营业收入均未达到预期。” “数码相机市场萎缩、新产品推迟发售以及汇率等负面因素，再加上熊本县大地震的影响。预计下财年销售额将下降15%，营业收入将下降23%。”这是2016年中旬尼康给出的财报内容。

2016年，尼康众多问题爆发，内忧外患严重

从2016年可以看出，尼康基本都是处于快速下滑的状态，各产线的失利让尼康的形势岌岌可危。到了2017年，尼康高层进行了重新重组，确立了以专业产品为核心的发展方向，并且砍掉了许多产品线，包括发布后从未上市的DL一英寸相机。在2017年尼康百周年之际，终于憋出了大招D850。

砍掉了DL系列，砍掉了运动摄像机系列，去掉了众多卡片机，尼康憋出了大招D850

尼康D850的技术意义不必多说，高像素+高速度的全面融合，几乎整合了尼康的大部分核心技术。与D800上市不同，D850不仅仅代表的是画质，是更加全面和实用化的机型。

当然，对于尼康来说，D850另一个重要意义源自于销售方面。尼康D850一上市就处于卖断货的状态，在日本本土连续半年登顶可更换镜头相机销量排名第一位，对于一台售价超过2万元的单反相机来说，持续登顶的意义可以说非常巨大。所以，在2018年公布的尼康财报中，尼康也从官方层面表明，尼康实现利润大涨，离不开D850的出色销售业绩。

后话 神机之下是市场的核心需求

最后我们在聊一点后话，刚才列举的几台相机，都是围绕着佳能尼康索尼三大家展开的。其实如果抛开这三家，对于每个厂商来说，想要打开市场必须要有出色的产品作为支撑，而相机又是低更新频率和少产线分布的行业，所以这就会造就许多一代神机。对于三家来说，其实代表着行业的最核心产品诉求，每次神机的出现，都代表了相机行业的一次变革。2018年是微单十周年，毫无悬念会迎来佳能、尼康、索尼的三家全画幅微单大战。究竟今年谁能够笑到最后，我们拭目以待。