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全能小小白 佳能70-200mm F4 II评测

全能小小白 佳能70-200mm F4 II评测
2018年07月18日 07:04 中关村在线
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　　新一代爱死小小白 由内而外的蜕变

　　在长焦摄影中，若想同时兼顾不俗的成像素质与小巧的镜头体积，70-200mm F4可以说是最合适的选择了。佳能在今年为我们带来了新款便携长焦镜头——EF 70-200mm f/4L IS II USM，近日这款镜头来到了我们的评测室，赶快来了解一下。

　　在具体测试开始之前，笔者先简单介绍下佳能70-200 F4家族近几代的成员。上一代70-200 F4包括不防抖与防抖两个版本，分别是EF 70-200mm f/4L USM（小小白）、EF 70-200mm f/4L IS USM（爱死小小白）。此次新发布的便携长焦镜头为防抖版，也就是我们评测的主角：EF 70-200mm f/4L IS II USM（爱死小小白兔）。

时隔12年，佳能推出了新一代防抖版70-200mm F4时隔12年，佳能推出了新一代防抖版70-200mm F4
作为经典产品的延续，新镜头究竟有哪些提升之处，相信是大家关注的焦点作为经典产品的延续，新镜头究竟有哪些提升之处，相信是大家关注的焦点

　　值得一提的是，上代EF 70-200mm f/4L IS USM在性能、便携、实用性上已经有了很好的平衡，再加上相对亲民的售价，销量及口碑都很不错。面对这样一位“功成名就”的前辈，新镜头的升级力度如何，直接影响到用户换代的可能性，笔者在此也列出了佳能两代防抖版70-200 F4镜头的主要规格，以便各位读者进行对比——

佳能两代防抖版70-200 F4镜头主要规格对比（标红处为性能升级点）佳能两代防抖版70-200 F4镜头主要规格对比（标红处为性能升级点）
除了参数升级之外，新镜头还采用了全新的外观设计除了参数升级之外，新镜头还采用了全新的外观设计

　　就纸面参数来看，不得不说佳能此次的升级颇有诚意，五级防抖、新增IS 3防抖模式、镀膜优化、全新光圈设计、更好的近摄能力、更现代的造型风格等等，相比上一代而言，新镜头从外观设计到镜身参数都有不少提升。那么全新的“爱死小小白兔”能够带来怎样的素质表现呢？接下来我们将针对这支镜头进行详细测试。

　　注：为方便各位读者阅读，笔者在后文中将EF 70-200mm f/4L IS II USM简称为70-200mm F4 IS II。

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