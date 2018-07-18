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一镜走天下的长焦怪兽 尼康P1000技术点评

一镜走天下的长焦怪兽 尼康P1000技术点评
2018年07月18日 06:48 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　从尼康P900发布以来，人们对长焦相机备受关注，酷似单反的外形，还有其简单便捷的拍摄体验，同时还拥有超长的焦距，无疑是非常迎合大众的口味。面对手机和微单相机市场的冲击，长焦相机的影响较小，其最大的优势就在于远摄上。一般的卡片机和手机都无法兼顾到超长焦，而长焦镜头的价格非常昂贵，那些想要一镜走到天下的朋友就有了新的选择。

　　这次新发布的尼康Coolpix P1000，依然延续了上一代的优良血统，官方甚至宣称能拍摄到月亮上的陨石坑，这下摄影界瞬间炸开了锅，天文望远镜可不干了，这明明就是我的专属领域好吧。话说回来，尽管目前的智能手机，已经蚕食了大部分相机制造商的市场份额，但上在长焦领域仍然所向披靡。那么尼康P1000会有什么新增的技术，能让其无惧天文摄影呢？下面我们来看一下尼康P1000的技术点评。

　　背照式CMOS传感器搭配EXPEED图像处理器

　　在硬件方面，尼康Coolpix P1000搭载了全新的1/2.3英寸背照式CMOS传感器，有效像素1605万，ISO最高6400。传统的CMOS传感器，由于电路阻挡光传感面，通过镜头的光线打了个折扣，感光度没那么好。而背照式结构的CMOS传感器，将电路藏在光传感面下面，使每一个像素都能直接捕捉到光线。这种背照式CMOS传感器能生成噪点少的高品质图像，在拍摄夜景或昏暗的室内等使用高感光度的拍摄环境下，也能获得很好的画质表现。

　　有了尼康独家的EXPEED图像处理器，能提供更高水平的图像品质、细节和处理速度，优化光学性能，面对复杂多变的场景下也能拍摄出美丽动人的图像。在EXPEED图像处理器的加持下，能实现最高7张/秒的连拍速度。支持拍摄RAW格式，为后期提供充足的空间。通过内置的优化校准，轻松实现标准、自然、鲜艳和单色以及两种自定义的色彩模式。

　　在长焦的道路上越走越远

　　镜头方面，采用12组17片光学结构，带有5枚低色散ED镜片和1枚加强型低色散ED镜片，在保证画质成像质素下，能感受到宽广的变焦范围。通常情况下，高倍率变焦时容易出现的色差问题，使用大量的低色散ED镜片，能有效改善这些色差问题。

　　尼康Coolpix P1000提供了不同凡响的变焦体验，其范围在4.3–539mm，相当于125倍光学大变焦，等效全画幅焦距24-3000mm的变焦镜头，广角端最大光圈f/2.8，长焦端最大光圈f/8，有“月亮模式”和“观鸟模式”，一键即可放大取景画面。镜头滤镜口径为77mm，大口径能增加通光量。3000mm是什么概念，都快赶上天文望远镜了，尼康最长的800mm镜头都快要10万了，这个还能拍得到月球陨石坑的细节。

　　更多自由的拍摄角度

　　尼康Coolpix P1000搭载约235.9万像素高分辨率的0.39英寸OLED电子取景器以及3.2英寸可翻转TFT LCD显示屏，即使在阳光猛烈的光线下也能增强取景的可视性，支持全向翻转功能，解锁更多拍摄姿势。带有眼感应功能，无论是拍摄或者查看照片，都可以在显示器和取景器之间自由切换。

　　最新的VR减震功能，能拍摄4K稳定图像

　　尼康Coolpix P1000采用双重侦测光学VR减震功能，可提供相当于约5档快门速度的减震效果，即使在高倍率变焦下，也不用过于担心图像模糊。其原理是通过检测角速度传感器和传感器两种类型的相机抖动信息，对这些信息进行处理，能实现准确稳定的相机抖动补偿。一般情况下手持相机进行远距离拍摄，也能有效抑制相机的抖动，实现锐利清晰的图像。

　　该相机还支持4K/30p超高清拍摄视频，可以捕捉更多细节。通过3.5mm接口使用外接麦克风，可拍摄有立体声声道的视频。还支持无损HDMI图像输出，不仅能实现数据推流，还能扩展视频数据的使用。

　　尼康的Coolpix系列一直都是优秀长焦相机的典范，对比其上一代产品Coolpix P900s的83倍变焦就已经足够夸张了，最新发布的Coolpix P1000更是达到了125倍超大变焦，誓死将长焦的优势成为其标签，在外旅游时毫不畏惧相机焦段不够，拍不到自己想要的画面，即使是看演唱会，坐“山顶”位都能拍到偶像，简直就是演唱会神器。

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