华为Mate 20原生壁纸流出 果然格调十足

约一个月后的10月16日，华为将在伦敦正式发布Mate 20系列新旗舰，包括Mate 20和Mate 20 Pro，极有可能还会推出一款新的保时捷设计限量版。最近一段时间，华为Mate 20系列的消息频频被曝光，继昨天slashleaks网站晒出Mate 20 Pro真机后，国外XDA开发者论坛又祭出大招，提前放出了华为Mate 20的原生壁纸。

华为Mate 20 Pro真机（图源slashleaks）

目前，这些壁纸的真实性还无从知晓，但其中有多张壁纸的风格与华为手机壁纸相似，因此可信度较高。此次流出的华为Mate 20原生壁纸共有14张，分辨率为2160×2240，风格多种多样，包含风景、静物、抽象彩色等元素，感兴趣的朋友可以点击图片后，选择右上角的原图按钮进行下载。

以上图片均来自于XDA开发者论坛

华为Mate 20系列将全球首发麒麟980芯片，在性能、AI方面将有大幅提升。同时，两款手机会采用方形排布的徕卡三摄，其中Mate 20 Pro会配备刘海曲面屏，支持3D结构人脸识别，Mate 20则后置指纹。