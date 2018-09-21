新浪手机> 新机曝光 > 正文

华为Mate 20原生壁纸流出 果然格调十足

华为Mate 20原生壁纸流出 果然格调十足
2018年09月21日 07:25 手机中国
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　约一个月后的10月16日，华为将在伦敦正式发布Mate 20系列新旗舰，包括Mate 20和Mate 20 Pro，极有可能还会推出一款新的保时捷设计限量版。最近一段时间，华为Mate 20系列的消息频频被曝光，继昨天slashleaks网站晒出Mate 20 Pro真机后，国外XDA开发者论坛又祭出大招，提前放出了华为Mate 20的原生壁纸。

华为Mate 20 Pro真机（图源slashleaks）华为Mate 20 Pro真机（图源slashleaks）

　　目前，这些壁纸的真实性还无从知晓，但其中有多张壁纸的风格与华为手机壁纸相似，因此可信度较高。此次流出的华为Mate 20原生壁纸共有14张，分辨率为2160×2240，风格多种多样，包含风景、静物、抽象彩色等元素，感兴趣的朋友可以点击图片后，选择右上角的原图按钮进行下载。

以上图片均来自于XDA开发者论坛以上图片均来自于XDA开发者论坛

　　华为Mate 20系列将全球首发麒麟980芯片，在性能、AI方面将有大幅提升。同时，两款手机会采用方形排布的徕卡三摄，其中Mate 20 Pro会配备刘海曲面屏，支持3D结构人脸识别，Mate 20则后置指纹。

华为壁纸
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有