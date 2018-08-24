大疆“御2”系列国内发布:9588买哈苏 变焦版7888元

新浪数码讯 8月24日上午消息，大疆昨晚刚刚在纽约发布了Mavic Pro的升级版，搭载跟哈苏联合开发相机模组的“御 2” 专业版，和具备2倍光学变焦的“御 2” 变焦版，12个小时后，这两款新品就在国内正式发布，关于新品的详细评测，请点链接。

与纽约发布会大开大合的介绍产品不同，国内发布会开场略显温情，大疆传媒CEO乔岩展示了一张图片，世界第二高峰乔戈里峰8611米，这张图是用Mavic Pro拍摄完成。但他说的并不是这照片拍的有多好，而是拍图的登山者伙伴随后在山里坠落，他们用Mavic Pro协助做了救援计划，成功挽救了他的生命。

国内发布会正式开场

乔岩还分享了一组数字，目前用无人机实现的成功救援已经有144人。

乔岩透露，在第一代Mavic Pro获得成功之后，就已经投入了一半的研发人员来进行新产品的研究。

我们再来回顾下两款产品。

御 2”专业版：年轻人的第一台哈苏相机

御 2”专业版让消费无人机的拍照水准上了新的台阶，专业版搭载1英寸CMOS，2000万像素的哈苏镜头，内置等效焦距28mm的广角镜头，光圈值可在f/2.8-f/11间自由调整，ISO上限提升至12800。

哈苏摄像头的加入也带来视频拍摄的提升，除了可以录制4K 30fps 或 1080P 120fps视频之外，视频功能新增10-bit Dlog-M色彩模式，保留更多亮部及暗部细节，为后期制作提供更大的创作空间。此外“御 2”专业版新增支持录制4K 10-bit HDR视频，增强型HDR拍摄模式可以输出宽容度最高达曝光高达14EV的静态照片。HDR技术带来的画质提升是直观可感的，即使是普通用户也能用肉眼辨别。

需要特殊说明的是，4K 10-bit HDR视频和10-bit Dlog-M色彩模式都需要在视频编码H.265下完成。

“御2”变焦版：带来更多可玩性的变焦镜头

相比“御 2”专业版在拍照性能上的提升，变焦版则新增了很多实用的玩法，更加适合普通户。虽然1/2.3 英寸CMOS，1200万像素摄像头相比专业版要逊色一些，但“御”2 变焦版首次实现在了消费无人机搭载可光学变焦的镜头（等效焦距为 24-48mm）与 2 倍电子变焦（48-96mm）。

“御 2”变焦版采用的是相位对焦与反差对焦结合的混合对焦方式，搭配智能跟焦系统，可以保证拍摄主体在变焦过程中依然清晰锐利。

“御 2”变焦版的变焦镜头通过遥控器右边的齿轮可以实现手动变焦，也支持在滑动变焦和超解析模式中触发自动变焦。后者会进一步降低操作难度，对新手更友好。

大疆将延时摄像功能移植到了无人机上，御 2”系列两款无人机均可体验延时摄影功能。进入智能模式，开启延时拍摄功能，共有4种拍摄模式，分别是自由延时、定向延时、环绕延时和轨迹延时，这也算是这次新品最有趣的功能。

另外在设置延时拍摄参数时，DJI GO 4手机App可以精确显示完成拍摄所需的时间与电量，确保安全飞行。

还有更远的图传系统

2016年，大疆带了OcuSync高清数字图传，最大遥控图传距离可以达到7公里，可实时预览1080P画面。今天的“御 2”系列搭载了OcuSync 2.0图传系统， 最远图传距离扩大至8公里，并支持2.4Ghz/5.8Ghz自动切换，可在飞行中直接缓存全高清视频，或自动下载。

售价与发货

搭载哈苏相机的“御2”专业版售价9588元，具备2倍光学变焦能力的“御2”变焦版售价7888元，均包含1块智能飞行电池、带屏遥控器、备用桨叶，充电器等配件。

此外，“御2”系列用户还可以选购全能配件包，包含2块智能飞行电池、2套备用桨叶、车载充电器、充电管家、电池移动电源转换器以及单肩背包，全能配件包售价1999元。

选择专业版还是变焦版是个幸福的烦恼

从售价来看，专业版售价9588元，比变焦版比要贵了1700元，算是比较大差价了，超出的部分你可以理解为是为了机头上那颗大疆跟哈苏合作的镜头买单，当然，如果是专业用户，这点投资会让你的后期处理更加方便。

两款新品售价

如果你是普通用户只是出于航拍的喜爱，变焦版更适合你，2倍光学变焦可以让你在航拍中创造出更多的可能性。

新浪点评：“御2”专业版和变焦版是一次用心考量了拍摄者需求的更新。之前很多人选择Mavic Pro是为了它的体积，现在全新的 “御2”在画质和高端拍摄都了补强，相信会一些新用户的加入。（于泽）