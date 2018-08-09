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什么是新的？ 徕卡产品线将迎来一次大更新

什么是新的？ 徕卡产品线将迎来一次大更新
2018年08月09日 07:06 新浪科技综合
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　　本文来自蜂鸟网

　　随着photokina举办在即，徕卡也将要发布一系列新产品，现将传闻或公开的信息整合如下：

　　1。能够触摸操作的M-10P相机、徕卡TL系统微距镜头ELPRO 52

　　M-10P将是M-10的小改升级款，增加了一块可触摸的显示屏幕，而像素、功能方面还没有太多消息，目前欧洲地区售价已曝光，银黑两色售价均为7500英镑，折合人民币约66400元。

　　ELPRO的意思是Ernst Leitz Proxar，是第一款采用Leica R镜头计算出最高质量的双元素消色差近摄镜头。美能达，松下和尼康复制了这一概念，而尼康根据此还制作了一些尼克尔微距镜头。

徕卡相机徕卡相机

　　2。徕卡Q2继注册后发出第一条传闻

　　传闻内容无法得知，但Q2的德国商标已于2017年9月29日在德国专利商标局（GPTO）的第9类商品和服务中提交。

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　　3.9月份将在photokina推出新款Leica Summilux-M 90mm f/1.5 Asph镜头

　　预计将于9月份的2018年Photokina展会上发布/展出。并于2019年第一季度开始出货。在过去3年中，镜头镜片考虑了几种不同的设计，并与Hoya合作测试了几种玻璃配方。

徕卡镜头海报徕卡镜头海报

　　4。推出全新的独立镜头系列

　　即将上市的Noctilux-M 75mm f/1.25 ASPH可能是未来几年将推出的具有不同焦距的一系列新型Noctilux镜头中的第一款。

Noctilux-M 75mm f/1.25镜头Noctilux-M 75mm f/1.25镜头

　　·编辑观点：

　　即使徕卡相机电子部分性能落后，自动对焦技术还得委托松下来完成，但不管是充满乐趣的手动对焦、浓郁的直出色彩、顶级的镜头画质还是复古的操作方式，总能够让用户沉浸在摄影中，心无旁骛。摄影不应该只是快准狠和后期时的为所欲为，在这里期待下欧洲古老血统的延续，以及在无反领域的新生。

徕卡更新镜头
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