全幅微单再更新 徕卡近期新品名单曝光

近日，Leica Rumors谍报网站曝光了一系列关于徕卡相机新品的谍报信息，其给出了一长串的新品名单，并表示徕卡将在最近一段时间内逐个完成新品的发布与升级。我们先来看看这份名单里都有哪些产品值得期待——

图为徕卡SL全幅微单

徕卡将发布的新品名单：

徕卡M10-P

徕卡微距滤镜（具体适配系统未知）

徕卡C-M全幅微单（或许将用M卡口取代现有L卡口）

徕卡Q2

徕卡Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH镜头（银色版）

徕卡Summilux-M 90mm f/1.5 ASPH镜头

徕卡Noctilux-M 35mm镜头（具体光圈未知，但作为夜神系列应该是F1.2或更大的光圈）

两支新的徕卡SL镜头

更多复古镜头产品（新的APO或135mm镜头）

泽尼特、徕卡联合开发的相机产品（之前说是全幅微单）

徕卡Andy Summers限量版相机

图为徕卡Q全幅固定镜头相机

图为徕卡M10全幅旁轴相机

编辑短评：从这份徕卡的新品名单来看，值得期待的新机还是很多的，首先自然是M系列的新机M10-P，其次徕卡似乎将推出新款的全幅微单C-M，同时更新现有的Q系列，另外徕卡与泽尼特联合开发的新相机也已经箭在弦上了。以上这些除了M10-P之外，应该都是全幅微单产品，具体性能还是很值得关注的。当然，徕卡作为奢侈品牌，相机售价往往十分高昂，大部分普通用户基本是无缘了，权当看个开心就好~