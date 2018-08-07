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腾龙正式发布17-35/2.8-4全画幅广角变焦镜头

腾龙正式发布17-35/2.8-4全画幅广角变焦镜头
2018年08月07日 06:49 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　腾龙今天正式发布自家旗下最新款单反镜头——腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD，这是非恒定光圈的镜头，但同时它最大的亮点就是非“灯泡头”，可以很好地使用普通旋转式滤镜。对于大多数风光党的朋友来说，这款镜头简直是神器。17-35mm就是一个非常好的挂机焦段！

　　腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD，仅重460g，采用15片10组光学结构及7片圆形光圈叶片，内含2片非球面镜片和4片LD镜片。新镜采用了“BBAR”和氟涂层，可以有效消除表面附着的灰尘、水滴和指纹。7片圆形光圈叶片可以拍出每秒的虚化效果！

　　光圈值是F/2.8-4，我觉得还不错，对于全画幅相机来说，尤其是拍摄风光的时候，广角端能提供F2.8光圈的话可能对于银河拍摄都没有压力，但前提是一定要没有光污染。所以买这个镜头，绝对是一款风光利器！35mm还能兼顾日常人文扫街。

　　比较遗憾的一点，目前腾龙似乎只想推出单反卡口版本，对于E卡口是否会推出仍然是个谜。价格方面确实可以了，实际买到可能三千多元左右，便宜是很便宜，但真抱歉，索尼用户暂时没法享受。

腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张
腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张
腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张
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腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张
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腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张
腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张
腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张腾龙17-35mm f/2.8-4 Di OSD官方样张

　　这支镜头搭载的是OSD对焦马达，具有更出色的静音对焦性能。正式上市时间，尼康版本会先于佳能版本，9月4号正式开卖。这一点作为一个尼康用户真是倍感欣慰，只是腾龙如此频繁的产出新品，真的真的要榨干钱包了。

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