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佳能发布40x变焦PowerShot SX740 HS卡片机

佳能发布40x变焦PowerShot SX740 HS卡片机
2018年08月01日 07:18 新浪科技_自媒体综合
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　　本文来自新摄影

　　佳能正式推出了具备40倍光学变焦及4K视频拍摄能力的PowerShot SX740 HS卡片机。新机采用DIGIC 8影像处理器及2030万有效像素1/2.3英寸背照式COMS传感器，搭配一枚具备40x光学变焦能力、等效焦距为24-960mm的防抖镜头，支持4K视频拍摄，最高连拍速度为10张/秒。此外，新机还配备了一块3英寸92.2万画点的LCD显示屏，支持向上翻转180°。新机预计将于8月下旬上市销售，并提供黑色和银色两种款式选择，其售价为399美元（约2，720元人民币）。

　　佳能PowerShot SX740 HS机身规格：

  • 传感器：2030万像素1/2.3英寸背照式CMOS
  • 处理器：DIGIC 8
  • 感光度范围：100-3200
  • 显示屏：可向上翻转180°的3英寸92.2万画点LCD
  • 快门速度：15-1/3200s
  • 连拍速度：10fps
  • 曝光补偿：±3EV
  • 视频：4K 30p
  • 存储介质：SD/SDHC/SDXC
  • 其他：内置Wi-Fi、蓝牙
  • 电池：NB-13L
  • 机身重量：299g（含电池）
  • 机身尺寸：110.1×63.8×39.9mm
  • 镜头焦距：4.3-172.0mm （等效24-960mm）
  • 光圈范围：F3.3-F6.9
  • 颜色：黑色、银色

　　机身图赏：

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