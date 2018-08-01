佳能发布40x变焦PowerShot SX740 HS卡片机

本文来自新摄影

佳能正式推出了具备40倍光学变焦及4K视频拍摄能力的PowerShot SX740 HS卡片机。新机采用DIGIC 8影像处理器及2030万有效像素1/2.3英寸背照式COMS传感器，搭配一枚具备40x光学变焦能力、等效焦距为24-960mm的防抖镜头，支持4K视频拍摄，最高连拍速度为10张/秒。此外，新机还配备了一块3英寸92.2万画点的LCD显示屏，支持向上翻转180°。新机预计将于8月下旬上市销售，并提供黑色和银色两种款式选择，其售价为399美元（约2，720元人民币）。

佳能PowerShot SX740 HS机身规格：

传感器：2030万像素1/2.3英寸背照式CMOS

处理器：DIGIC 8

感光度范围：100-3200

显示屏：可向上翻转180°的3英寸92.2万画点LCD

快门速度：15-1/3200s

连拍速度：10fps

曝光补偿：±3EV

视频：4K 30p

存储介质：SD/SDHC/SDXC

其他：内置Wi-Fi、蓝牙

电池：NB-13L

机身重量：299g（含电池）

机身尺寸：110.1×63.8×39.9mm

镜头焦距：4.3-172.0mm （等效24-960mm）

光圈范围：F3.3-F6.9

颜色：黑色、银色

机身图赏：