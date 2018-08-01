福伦达E卡口110mm微距镜头延迟发布

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7月30日，Koshina Inc。宣布推迟发布索尼E卡口镜头“MACRO APO-LANTHAR 110 mm F2.5 E-mount”。 更改后的发布日期尚未确定。产品原定计划于8月发布，由于公司的生产情况，决定延迟发布。新发布时间将在决定后公布。

MACRO APO-LANTHAR 110 mm F 2.5 E-mount

福伦达新款110mm F2.5 Macro APO-Lanthar曾于今年年初的CP+上首次亮相，镜头采用14片12组的光学结构和复消色差设计，提供1：1的真微距模式以及35cm的最近对焦距离。确善能表示，新款镜头通过三组浮动镜组来保证镜头在所有距离上都拥有最优的光学质量。由于内置了电子触点，这只手动对焦镜头也能够与机身进行数据交互，并支持索尼机身的五轴防抖系统。据悉，福伦达新款110mm F2.5 Macro APO-Lanthar E卡口镜头将于8月后上市销售，其售价为148，000日元（约8，877元人民币）。

福伦达110mm F2.5 Macro APO-Lanthar镜头规格：

镜头结构：14片12组

光圈叶片数：10片

最近对焦距离：0.35m

最大放大倍率：1：1

滤镜尺寸：58mm

镜头尺寸：78.4mm×99.7mm

镜头重量：771g

·编辑观点

早在今年6月起这枚镜头就已进入了预售期。从图片来看，这枚福伦达微距镜头有着扎实的做工和良好的手感，而参考以前福伦达微距镜头的表现，我们有理由相信这款新镜头的光学素质。