改做单电？佳能电子取景器新技术曝光

来自Canon Rumors网站的最新消息，佳能近日公布了一项全新的专利技术，专利为一款新规格的机身，造型上与现有的单反产品类似，但其不仅能通过LCD显示器完成实时取景，同时还内置了电子取景器。CR还特别说明，佳能新机身专利并非用于EOS M系列微单，而将用在新的ILC（可换镜头相机）机身上。

佳能电子取景器机身专利示意图（图片来自Canon Rumors）

其实佳能的混合取景器专利我们之前见到过，在今年四月的文章《光学+电子取景 佳能公布混合取景器专利》中，笔者已经针对佳能取景器技术专利进行过报道。从这两次的专利信息来看，佳能希望结合光学取景器与电子取景器的优势，不过单反固有的五棱镜结构和电子取景器该如何兼得，也是一个难以解决的技术难题。

索尼A99 II单电相机

编辑短评：佳能最近一系列机身产品在规格上比较保守，但在专利申请以及技术储备这块，佳能的做法还是较为激进的。从现有相机类产品来看，我们并未见到过单反机身搭配电子取景器的情况，目前相机市场，要么是纯光学取景器的单反，要么是纯电子取景器的微单，或者就是半透镜结构的单电。那么佳能的下一代单反机身能否实现光学、电子取景器兼具？如果不能，佳能会不会舍弃光学取景器？这一切还得等新技术问世才能揭晓。