定位高于E-M1 奥林巴斯将发布新微单

据43 Rumors网站的最新谍报，奥林巴斯很可能将在明年推出一款全新的微单产品。新机并非是现有机型的后续，在定位以及性能上都会有更高的水准，甚至将超过现有的E-M1系列旗舰。关于新机的具体规格，目前则还没有确切消息。

图为奥林巴斯E-M1 Mark II

奥林巴斯的微单系统产品线可以说是相当丰富，分为OM-D、PEN两个系列，其中OM-D系列包括E-M1、E-M5、E-M10这三款不同定位的产品，PEN系列则是E-PL单产品线逐代更新，以及一个限定版的PEN-F。目前奥林巴斯微单家族的旗舰机型当属E-M1 Mark II，不过新机的定位将更高一级，这一点非常值得期待。

新机或许会像松下G9那样加入肩屏设计，并采用更高规格的EVF

编辑短评：奥林巴斯将推出更高级别的微单相机了。说实话从现有的E-M1 Mark II来看，笔者真觉得这款旗舰的性能已经足够全面了，2000万级别的像素（已经是目前M43阵营最高水准）、“121点相位+121点对比”对焦系统、机身五轴防抖、18张/秒连拍（高速模式能达到60张/秒）、4K 30p视频拍摄……新机若在定位上继续升级，估计会配备更好的电子取景器、肩屏等配置，毕竟现有E-M1 Mark II在性能方面感觉已经没啥提升空间了。