玩转佳能相机 1分钟无线连接手机即时修图

本文来自太平洋电脑网

现在新出的佳能相机都内置Wi-Fi无线传输功能，逐渐成为标配的功能。在没有电脑只有手机的场景下，我们可以很方便地开启其Wi-Fi无线传输功能，用手机进行照片传输或者无线遥控拍摄，这是一个非常方便的功能。所以，下面就以佳能相机为例，教大家如何用Wi-Fi无线功能连接相机，并用手机修图发朋友圈。

怎么开启相机的Wi-Fi无线功能

大多数佳能相机的菜单里面就有Wi-Fi无线功能开启的选项，可以选择Wi-Fi连接，蓝牙还有NFC，在一些低端相机上是不支持NFC的，不过这也没关系，不影响操作。佳能微单相机上还会有一个无线Wi-Fi形状的按钮，就是按一下就能弹出Wi-Fi设置界面，然后就能连接手机啦，下面就来示范一下怎么连接手机吧。

在菜单中找到无线通信设置，点击Wi-Fi设置选项，并Wi-Fi设置成启用状态。接下来相机会提示要求创建一个连接，就是相机会发出Wi-Fi信号，给手机连接用的。

设置完之后，点Wi-Fi功能，选择第二个连接至智能手机，会提示注册要连接的设备，点击之后会提示要用手机上的Canon Camera Connect来控制相机。没有安装的可以用手机相机APP扫描屏幕上的二维码进行下载和安装文件。

在点击下一步之后，会有个Wi-Fi名和密码的界面，在手机的Wi-Fi设置上找到该Wi-Fi，输入密码后连接，连接成功之后打开手机上的Camera Connect APP，点击当前的相机就能连接成功，相机上也会显示连接成功的信息。

连接成功之后，就能查看和下载相机上的图像，还可以实时显示相机的画面，还能遥控相机。这两个功能在外出旅游尤为重要，当你想要拍摄了一张很高难度的照片，可以用手机遥控功能去拍摄，然后将这张照片下载到手机上，用手机上的app来修图。当我拍摄完一张照片时需要立刻发朋友圈就能用这种方法。

手机修图很简单，Snapseed帮到你

用Snapseed打开刚下载的照片，看了一下发现猫脸不够亮，背景有点过曝的迹象，这就是大光比的现象，需要把暗部调亮，高光压下去。首先调一下整体的色调。

这里介绍个很好用的功能，有点类似于Photoshop的蒙版，就是添加好白平衡的功能后，打开右上角红框位置的图标，点下面的“查看修改内容”就有一个类似Photoshop的图层界面。

点开右下角白平衡选项，有删除、蒙版和编辑三个按钮，而中间的选项就是这次要重点介绍的蒙版功能啦。在里面直接就可以通过指尖涂抹想要效果，例如我要弄个渐变色，上面是偏冷色调，下面偏暖色调，完全能实现。

接下来就是把细节部分突出，我比较喜欢用突出细节这个功能，可以很好地把猫咪的毛上细节凸显出来。我把结构的数值+51，这样看起来清晰又自然。

上面说过要把亮度提高一点，但是直接调亮度的话，又不怎么准确，这时候曲线调节才是最好的选择。左下角那个点向上一拉，画面马上明亮很多。

最后细调一下，把饱和度+35，色彩浓烈一点，然后暖色调-40，这样的冷暖渐变色就大功告成了。

全文总结：学会这个用Wi-Fi无线传输功能，把照片即时传到手机上，然后用手机修图APP Snapseed，在旅途中坐车休息的时候，花一点点时间把照片修好，从此不用等到晚上再来修图，那时候的感觉就变了。