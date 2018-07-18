精简产品线 尼康运动相机系列产品停产

尼康1系列微单/无反停产后，又一系列产品也要进入停产名单了。尼康的KeyMission系列运动相近近日在欧洲和日本的尼康官网上已经标明为停产型号。这一系列运动相机似乎也要和我们说再见了。

KeyMission 80系列在尼康欧洲官网已经列为停产型号

KeyMission 360在日本官网也已经显示为停产型号

KeyMission系列运动相机实际上是尼康相当年轻的一条产品线。这一系列产品诞生自2016年。但显然如今已经不再是运动相机或是运动摄像机大火的时代。尼康日本官网已经将KeyMission 360列为停产产品，而在欧洲官网上，KeyMission 80系列也已经被列为停产型号。

尼康KeyMission系列并不是一个成功的尝试

编辑短评：尼康近年来开始了整体经营策略的大幅度调整，相机产品线全面向专业化调整。更多入门级，消费级产品逐渐淡出了尼康的产品线。而作为尼康在运动相机领域的一个尝试，显然KeyMission系列并不是非常成功。放弃运动相机领域，回归尼康最擅长的专业领域，正是尼康正在做的。还是期待尼康的新产品能给我们带来更多惊喜吧。