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苹果两款新设备疑似入网工信部 或为今年新款iPhone

2018年09月04日13:01  新浪手机   收藏本文     

　　新浪手机讯 9月4日午间消息，据外媒HowToTechNaija报道，中国工信部已通过苹果两款编号为A1920、A1921的设备，疑似是6.1英寸新iPhone入网。

外媒曝光的入网证书外媒曝光的入网证书

　　根据该媒体的说法，几个月前就在欧亚数据库发现了一系列运行iOS 12的设备——A1920，A1921，A1984，A2097，A2098，A2099和A2101，A2103，A2104，A2105和A2106。

　　如今，两款编号为A1920、A1921的设备已经入网工信部，不过并未透露这两款设备的具体信息，外媒推测这应该就是即将发布的6.1英寸LCD屏幕的新iPhone。

我们在官方网站并未查询到相关信息我们在官方网站并未查询到相关信息

　　不过奇怪的是，我们到电信设备进网管理官网并未查到这两款设备的入网信息。所以这一消息的真实性还有待核实。事实上此前苹果也没有在发布会前过早登陆工信部的情况。

　　更有意思的是，虽然没找到上述新iPhone的入网证书，我们却发现了A1652和A1550两款设备的入网信息，其入网证书已于近日重新签发。根据此前消息，这两款设备分别是iPad Pro和iPad mini。

此前曝光的新iPhone此前曝光的新iPhone

　　据了解，苹果公司今年将会推出三款新iPhone设备，分别为6.5英寸OLED版iPhone、5.8英寸OLED版iPhone和6.1英寸LCD版iPhone。

　　新浪科技将在9月转播本次苹果发布会，传说中的三款新iPhone，第三代手表，以及去掉home键的iPad Pro都会到来，欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。（苏航）

　　专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。

文章关键词： 苹果工信部iPhone

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