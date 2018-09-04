苹果两款新设备疑似入网工信部 或为今年新款iPhone

新浪手机讯 9月4日午间消息，据外媒HowToTechNaija报道，中国工信部已通过苹果两款编号为A1920、A1921的设备，疑似是6.1英寸新iPhone入网。

外媒曝光的入网证书

根据该媒体的说法，几个月前就在欧亚数据库发现了一系列运行iOS 12的设备——A1920，A1921，A1984，A2097，A2098，A2099和A2101，A2103，A2104，A2105和A2106。

如今，两款编号为A1920、A1921的设备已经入网工信部，不过并未透露这两款设备的具体信息，外媒推测这应该就是即将发布的6.1英寸LCD屏幕的新iPhone。

我们在官方网站并未查询到相关信息

不过奇怪的是，我们到电信设备进网管理官网并未查到这两款设备的入网信息。所以这一消息的真实性还有待核实。事实上此前苹果也没有在发布会前过早登陆工信部的情况。

更有意思的是，虽然没找到上述新iPhone的入网证书，我们却发现了A1652和A1550两款设备的入网信息，其入网证书已于近日重新签发。根据此前消息，这两款设备分别是iPad Pro和iPad mini。

此前曝光的新iPhone

据了解，苹果公司今年将会推出三款新iPhone设备，分别为6.5英寸OLED版iPhone、5.8英寸OLED版iPhone和6.1英寸LCD版iPhone。

新浪科技将在9月转播本次苹果发布会，传说中的三款新iPhone，第三代手表，以及去掉home键的iPad Pro都会到来，欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。（苏航）