七夕了，为啥你还一个人？

来源：学术经纬

今天就是七夕了，有人将迎来一个浪漫的夜晚，有人则只能单独度过这个日子。你要问TA为什么不去寻找另一半，总能听到各种各样的理由。而其中最常见的，大概就是害怕踏出自己熟悉的社交圈，去认识新的朋友。

这其实也不能怪我们。因为从生物学机制上看，这也许是体内的激素水平决定的。2017年，斯坦福大学医学院的科学家们在顶尖学术期刊《科学》上发表了一项论文，找到了催产素与“社交性”之间的关联。

孤独可能真是一种病……（图片来源：Pexels）

我们先来说说大脑的奖励系统，这指的是埋在大脑深处的一种神经结构。在做一些对生存有益的行为时，大脑里会分泌多巴胺，产生愉悦的感觉，这就像是对生物的一种奖励。而生物也能借此记住这些行为，更多地去进行尝试。

这也就是为何我们在大吃大喝，或是谈情说爱时会产生愉悦的感觉。为了动物的生存，或是为了传宗接代，大脑有意识地在鼓励我们进行这些行为。

事实上，社交行为也同样对人类有重要的作用。在远古时代，与朋友集体行动能减少被野兽吃掉的风险。而在现代，社交则能让你更容易找到另一半。

▲扩大社交圈有望让你找到另一半（图片来源：Pixabay）

“我们知道奖励系统在社交行为里起到了重要作用，”本研究的通讯作者Robert Malenka教授说道：“但我们不知道的是，在社交行为里，多巴胺水平是怎么上升的。”

谁也没有想到，这个问题的答案，竟然是催产素。

顾名思义，催产素这种激素与母性行为有关。一些研究表明，恋爱离不开这种激素，而母亲与后代之间的羁绊也需要此类激素的参与。先前，这支研究团队发现催产素可能也参与到了社交之中，因为它能增强小鼠的友善社交行为。而在这篇《科学》研究里，研究人员发现催产素能结合到分泌多巴胺的神经元上，从而增强奖励系统。

▲本研究的负责人Robert Malenka教授（图片来源：斯坦福大学官方网站）

“我们的研究揭示了关于社交奖励背后的大脑环路。这就是为什么你在遇到老朋友，或是你中意的对象时，会有正向的情绪。” Malenka教授补充道。

研究人员们指出，这项发现有望用于自闭症、抑郁、或是精神分裂症的治疗。这些患者由于疾病，导致他们无法从与他人交往中获得愉悦的感觉。

话说回来，即便知道了不愿社交背后的生物学机理，真的要克服这一心态，关键还是要靠自己主动走出去。值此七夕之际，我们也祝单身的朋友早日找到心仪的另一半，天下有情人终成眷属。