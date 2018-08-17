卷心菜含有特殊化学物质 或能够有效预防癌症

这项基于老鼠的研究表明，不仅是西兰花和卷心菜中含有纤维有助于降低肠癌风险，而且这些蔬菜含有重要的化学物质分子，可以避免人们患癌症。

新浪科技讯 北京时间8月17日消息，据国外媒体报道，目前，科学家表示，现已发现为什么一些蔬菜可以降低患肠癌的风险，这些蔬菜包括：卷心菜、花椰菜和甘蓝。这种十字花类蔬菜对肠道非常有益，之前曾被科学家们置疑过，但详细的解释却令人难以捉摸。

弗朗西斯·克里克研究所的研究小组发现，当蔬菜被人体消化时，会产生一种抗癌化学物质。英国癌症研究中心表示，人们有充足的理由吃更多的蔬菜，通过研究老鼠和在实验室里生长的微型肠道，科学家能够聚焦观察蔬菜如何改变肠道内壁。

内脏表面像皮肤一样，可以在4-5天的过程中不断地再生。但是这种持续更新需要进行严格控制，否则它可能导致癌症或者肠道炎症，目前这项最新研究发表在《免疫学杂志》上，研究表明，十字花类蔬菜的化学物质是至关重要的。

研究人员调查发现一种叫做“吲哚-3-甲醇（indole-3-carbinol）”的化学物质，是通过咀嚼蔬菜产生的。研究人员吉塔·斯托金格（Gitta Stockinger）博士说：“必须要确保西兰花不是浸水烹饪时间过长，这样才不会破坏蔬菜其中的重要化学物质。”

吲哚-3-甲醇是通过胃酸发生改变的，因为它会继续在消化系统中进行。在肠部末端位置，能够改变干细胞行为，使肠壁再生，以及控制炎症的免疫细胞。这项研究表明，食用吲哚-3-甲醇高含量的蔬菜，可降低老鼠患癌症的风险。即使一些实验老鼠体内的基因使它们处于高患病风险，如果没有这种保护性蔬菜饮食，内脏细胞分裂就会失控。

吉塔博士强调称，即使当老鼠开始形成肿瘤，如果它们转向食用适当的饮食习性，也会中止肿瘤的发展。

肠癌的症状包括：粪便带血、排便习惯发生改变，例如：经常去厕所；胃部疼痛、鼓胀或者不适。

吉塔博士表示，这项发现是“乐观的理由”，她开始减少吃肉，现在吃较多的蔬菜。她在接受媒体记者采访时表示，很多饮食建议都是周期性的，这让人很困惑，也不清楚具体的原因和后果。十字花类蔬菜对人类身体有益，我们没有理由不吃它们。通过这项研究，我们掌握了该系统运行的分子机制。

英国癌症研究中心蒂姆·基（Tim Key）教授说：“这项基于老鼠的研究表明，不仅是西兰花和卷心菜中含有纤维有助于降低肠癌风险，而且这些蔬菜含有重要的化学物质分子。进一步的研究将有助于发现这些蔬菜的分子是否具有同样的效果，但与此同时，人们已有足够的理由多吃蔬菜了。”（叶倾城）