啥？身上莫名淤青是"鬼捏青"？遇到这些情况要小心了

来源：科普中国

不知你是否有过这样的经历，明明没有磕着碰着，却总能在洗澡时发现自己的身上无缘无故多出来几块淤青，不痒不痛的，也不知道何时出现的。

家里年长的长辈会将这种无缘无故出现的淤青称为“鬼捏青”，认为是鬼怪扭捏所致。

那么，这些淤青到底是怎么来的？又该如何处理呢？今天就把真相告诉你！

淤青到底是什么？

我们的皮肤之所以会产生淤伤，是因为受到猛烈的撞击或突然地拉伸时，皮下的毛细血管发生破裂或者撕裂。血液从毛细血管进入皮下组织而产生淤血，它随着时间的变化发生反应，会显示出从红到紫一系列的颜色变化（根据受伤程度不同，有时候变化并不明显）。

产生淤青的原因有哪些？

1、血管壁功能异常

有些人毛细血管天生都比较脆弱，不需要太过猛烈的撞击都会导致淤青的出现。很多时候甚至不会产生痛感，因此淤青就悄无声息的出现了。

2、血小板缺乏

血小板对于帮助血管收缩，修复血管损伤有决定性作用。血小板减少会让受损的血管像漏水的管子一样不停地向组织中渗出血液，形成淤青。

血小板变少的原因主要分为两种：

第一种是血小板有生成障碍，维生素 B12 或者是叶酸的缺乏会导致我们的血小板生成遇到障碍。

第二种是血小板遭遇到了破坏，典型的一些抗生素如青霉素、头孢类的使用都会造成免疫性血小板破坏。

3、凝血因子缺乏

我们人体中有十几种凝血因子，任何一种缺乏都会导致凝血反应受阻。先天性有凝血因子缺陷，如血友病等，是有很强的遗传性的，可以通过家族病史了解到。

而后天因素中，由于多种凝血因子都依赖于维生素 K 的参与，在肝脏中合成和代谢。维生素 K 的缺乏和肝脏疾病也会引起凝血因子合成障碍，最终导致容易出现淤青。

产生淤青该如何处理？

对于各种创伤，热敷似乎是一种常见的处理方法，但对于淤青来说却不正确，若在淤青发生时采用热敷，会导致毛细血管扩张而加重症状，正确的做法是用包着冰块的毛巾敷在患处，帮助症状消退。

但如果身体经常出现无缘无故的淤青，应该去医院做一个血液方面检查，排除血小板或凝血功能异常导致的淤青，查清楚导致因素再进行治疗，不要擅自补充维生素或服用其他药物。

因为滥用维生素可能也会适得其反，比如，免疫力下降也会使血管变得脆弱，如果长期服用大量维生素 C 反而会导致白细胞抗病能力下降，加重症状。

再比如，维生素 K 的缺乏会影响凝血因子合成，但要先了解这种缺乏是由于摄入不足，还是由于维生素 K 吸收不良。我们需要对症下药，不要盲目瞎补！

所以，当发现自己或身边的人经常出现所谓的“鬼捏青”的时候。还是去医院检查，及时处理才能更好的预防一些严重的疾病，千万不要被信仰或迷信耽误了治疗。