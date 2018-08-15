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吃东西没味道，你真的是重口味吗？

吃东西没味道，你真的是重口味吗？
2018年08月15日 10:25 新浪科技综合
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　　来源：中国科普博览

　　很多人在应酬、聚会时吃了过咸、过酸、过麻、过辣的食物后，再吃一些清淡的东西就会感受到“食之无味”的痛苦。其实，这是由于重口味的饮食对味蕾产生刺激，导致其对味道的刺激变得迟钝，味觉功能受到影响。

重口味的饮食会对味蕾产生的刺激（图片来源：图虫创意免费版）重口味的饮食会对味蕾产生的刺激（图片来源：图虫创意免费版）

　　味觉是怎样产生的？

　　舌头上分布有丰富的味蕾。咱们吃进嘴的食物经味蕾感受后传至大脑，大脑处理反馈出来的信息，就是所尝到的食物的味道。

　　感官是人体感受外界事物刺激的器官，包括眼、耳、鼻、皮肤和舌。眼睛是视觉，耳朵是听觉，鼻子是嗅觉，皮肤是触觉，而舌头则是感受味觉。味觉是引导有机体鉴别和摄取营养物质，同时回避有毒的和不易消化物质时产生的一种感觉。哺乳动物通常能感受5种基本的味觉：甜、咸、鲜、苦和酸。一个成人约有3000个味蕾，主要分布于舌的上表面，少数分散在于软腭、会厌及咽部；味蕾细胞一般只需要10天到2周便会自我更新一次。

　　除了带来“满足感”，味觉还有哪些功能？

　　人之所以有这几个味觉，跟人长期对食物的选择相关。

　　甜味是动物最喜好的基本味感，甜味食物通常能为机体提供所需能量和碳水化合物；咸味调控着钠离子和其它盐类的摄入，最基本的功能在于维持机体水分的平衡和血液循环；我们一般认为鲜味是L-谷氨酸和其它一部分氨基酸的味道，反映了食物中蛋白质的含量；人类天然的对苦味具有一种厌恶感，被认为与远古时期可以保护自身避免摄入一些有毒的物质有关；而酸味是饮食中存在酸的信号，因为酸味物质可能是有害的。例如变坏的食物通常发出酸味，我们可以通过感知酸味来避免摄入这些变坏的食物。正是人对食物有所选择，才能更健康地存活！

　　“重口味”饮食的危害

　　而重口味饮食会使味蕾对味道的感觉变得迟钝，主要是因为重口味饮食会对味蕾产生刺激，使其对味道的敏感度降低，进而造成习惯重口味饮食的假象，并且可能存在潜在的危害。例如变态辣饮食会刺激您的味蕾，使其对辣味的感觉变得迟钝，您也就能吃辣了。当然这只是表象，您并非从不会吃辣变成会吃辣。辣对您胃肠道的刺激仍然是存在的，对于胃肠道不好或者有胃溃疡的人刺激更严重，甚至会出现胃疼、拉稀等现象。对于平时饮食清淡，突然更换重饮食口味的人来说，以上现象会更明显。

　　长期的重口味饮食也会对增加机体对各种代谢废物的排泄负担，甚至导致相关代谢废物在体内蓄积，产生对机体危害的效应。

　　“重口味”的暂时性

　　对于短期的聚会，突然的改变原本口味：从清淡变成重口味饮食，您的味觉敏感度肯定会下降，并且再次接触清淡食物时会觉得食之无味、弃之可惜，甚至可能错过许多清淡口的绝味美食。当您出现这样的情况时，建议您改变饮食习惯，慢慢恢复清淡饮食。只要您能坚持2周左右的清淡饮食，那么您的味觉将会恢复正常，能再度享受各色美食，因为在这段时间内，您的味蕾细胞已经更新。当然如果长时间未能恢复，那么建议您最好去医院看下医生了。

　　但对于老年人，这个时间可能更久。因为老年人机体的各项机能都在慢慢退化，对味觉的感知度下降，味蕾细胞也在减少，所以恢复时间会比年轻人来得久。

健康和清淡的饮食可以使味觉变得更灵敏（图片来源：图虫创意免费版）健康和清淡的饮食可以使味觉变得更灵敏（图片来源：图虫创意免费版）

　　当您改变重口味饮食后，您的味觉会变得更加敏感，再也不会“浪费”食物的鲜美。那么您该如何清淡饮食呢？吃的食物不能太咸、太辣、太甜等，也就是调味品的量要适中，不可过量；日常饮食中需多食蔬菜和水果，少食油炸类、油腻的食品；日常饮水尽量饮用矿泉水或者白开水，少饮用带色素的饮料；别经常暴饮暴食、尝试黑暗料理等等。当然，也不是说以后都不能吃重口味食物了，只是要控制好频次与时间间隔。

　　中华民族美食佳肴千千万，特别是看着《舌尖上的中国》时真是口水直流三千尺，遥想连绵好几年啊！为了品尝更多、更好的绝味美食，请先清淡饮食，让味觉变得更加灵敏，为下次的美味做好舌尖上充分的准备！

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