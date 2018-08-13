味精是化学合成物且致癌？别急，看完这篇再扔也不迟

来源：科普中国

味精是我们日常生活中常用的调味品，但是近年来关于味精是否有害身体健康却是争议不断。

有人说味精吃多了会致癌！有人说味精是化学合成产物，是化工产品。有人说我家非常注意健康，做饭从来不加味精。甚至还有人到面馆吃碗面也不忘交代不要加味精……

那么事实又是怎么样的呢？鸡精和味精到底是不是对人的身体有害呢？我们该不该使用味精？快来看！

味精是否对人体有害？

味精的主要成分是谷氨酸钠，它是由日本科学家在1907年通过蒸发大量海带汤得到的。谷氨酸是组成蛋白质的20种氨基酸之一，在很多天然食物中都存在，并不是什么有毒物质。但是，被束缚在蛋白质中的谷氨酸不会对味道产生影响，只有游离的谷氨酸才会呈现谷氨酸盐的状态，而产生“鲜”味。

在现代食品工业中，通常以玉米等粮食为原料，通过发酵或生物工程技术制取，制成谷氨酸钠后，再进行提纯等处理得到味精。这个过程跟酒、醋、酱油的生产是类似的。生产过程中不使用“化学原料”。

美国食品药品监督管理局（FDA）通过收集文献及实验数据得出了“在现在的使用量、使用方法下，长期食用味精对人体无害”的结论。我国也通过相应毒理学实验得出食用味精是安全的。

当谷氨酸钠加热到120℃以上时，可能产生焦谷氨酸钠。这也就是传说中味精致癌的罪魁祸首。然而焦谷氨酸钠并不致癌，温度过高只是会使味精丧失鲜味，所以味精最好在70℃~90℃下使用。

鸡精比味精更安全、更健康？

在日常生活中有不少人会用鸡精代替味精增鲜，他们认为鸡精是从鸡肉、鸡汤中提取出来的产物，与味精相比其更天然更健康。

事实上，鸡精的主要原料之一是谷氨酸钠，只是味精是单一的谷氨酸钠，而鸡精是一种复合调味料，其中的谷氨酸钠含量在40%左右。鸡精中除了味精之外，还有淀粉、增味核苷酸、糖、其它香料。

绝大多数鸡精中并不含有任何鸡肉成分，更不是从鸡汤中提取的。或许有些厂家生产的鸡精含有鸡的成分，但含量一定不高，所以鸡精比味精更安全、更健康的说法是没有道理的。

与味精相比，鸡精的优势就是鲜味更复杂，口感更丰富，非常适合炖菜等。而味精的鲜味单一，适合用于烹调鱼类或凉拌菜肴等。鸡精与味精之间并没有明显差别。

使用味精时应注意什么？

1、味精和鸡精都含一定量的“钠”，高钠饮食对健康有不利的影响，所有需要限制钠的人群都应该控制味精或鸡精的摄入量。

一般认为，菜肴中味精添加量为0.2%左右就可以产生足够的鲜味了，放太多会让人觉得口干。

成年人每天摄入味精不超过1~2克为宜。另外鸡精含有核苷酸，它的代谢产物是尿酸，对于痛风患者应控制鸡精的摄入。孕妇、婴幼儿、儿童不宜过多吃味精或鸡精。

2、味精在常温下不易溶解，在70~90℃时溶解最好，鲜味最足，没有鲜味，对炖、烧、煮、熬、蒸的菜，不宜过早放味精，要在将出锅时放入。

3、在含有碱性的原料中不宜使用味精，味精遇碱会化合成谷氨酸二钠，会产生氨水臭味。

其他增鲜方法

1、干香菇增鲜

风干的香菇中含有大量的谷氨酸和天冬氨酸，这两种氨基酸具有强烈的鲜味。与此同时，干香菇粉还含有其他各种必需氨基酸，营养丰富。

2、虾皮、紫菜增鲜

干净的紫菜、海肠，干贝等也可以做成粉末做味精用，这样的自制粉末不但能起到增鲜提味的作用，而且还可以增加营养！

3、黄豆增鲜

3、黄豆增鲜

由于黄豆有豆腥味，把黄豆放入锅中翻炒可去除腥味，晾凉后用搅拌机打成粉末，可用于烹饪肉类的食物中替代味精。