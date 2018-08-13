新浪科技> 科学探索> 生活百科 > 正文

高温干旱令欧洲大陆枯黄一片 从太空肉眼可见(图)

高温干旱令欧洲大陆枯黄一片 从太空肉眼可见(图)
2018年08月13日 10:04 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
格斯特发布的照片格斯特发布的照片

　　来源：澎湃新闻

　　欧洲今年夏天出现了罕见的高温干旱天气，植物受到了显著影响。德国宇航员格斯特从国际空间站发回的照片显示，以往郁郁葱葱的欧洲大陆，如今看起来一片焦黄。

　　德国之声中文网报道，格斯特并非从来没有从太空中看过地球。早在2014年，他就曾在国际空间站工作过半年。而此次在空间站执行任务，也已两月有余。但是这些天，当他从太空中回望德国家乡时，所看到的景象依然让他吃惊。

　　他传回的一张照片显示，科隆周边的莱茵地区已经是焦黄一片，另一张视野更广的照片则显示了焦黄的整个中欧地区。他在推特上写道，“几个星期以来首次在白天飞越德国以及中欧上空，令人震惊。原本应该绿色的地方，现在都变成了干枯的棕色。”

　　格斯特还发了一组他在2014年于国际空间站俯拍的中欧地区照片作为对比，他写道：“鲜明的差异，从太空中肉眼可见。”

　　持续几周的欧洲高温干旱天气已经在各地引起了许多衍生灾害。瑞士的河流水温不断升高，造成大量鱼类因缺氧而死亡。南欧地区、甚至北极圈地区都因高温干旱频发森林火灾。

　　宇航员格斯特也发送了一组葡萄牙地区的照片，显示出当地出现了扬尘、沙尘或烟雾景象。

　　德国、法国等地从本周三起出现了降水天气，气温显著降低。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有